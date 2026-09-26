Colombia

Defensoría del Pueblo pidió esclarecer muerte de campesino durante operativo militar en La Macarena, Meta

La Junta de Acción Comunal de Guaduales Nueva Esperanza, en el municipio, denunció que Luis Carlos Mojica Guzmán habría sido asesinado durante una operación militar en La Macarena, Meta, y que su cuerpo fue retirado del lugar

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la denuncia y pidió acciones a la Fiscalía - crédito Ejército Nacional - Unidad de Restitución de Tierras
La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la denuncia y pidió acciones a la Fiscalía - crédito Ejército Nacional - Unidad de Restitución de Tierras
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La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional de Colombia esclarecer la muerte del ciudadano y campesino Luis Carlos Mojica Guzmán —residente del área rural de La Macarena, Meta— ocurrida durante un operativo de la fuerza pública denunciado por la comunidad de la vereda Guaduales Nueva Esperanza.

La institución informó que conoció las denuncias sobre los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2026 en zona rural del municipio. Además de la muerte reportada, señaló que una mujer habría sufrido graves afectaciones contra su dignidad e integridad.

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La Defensoría indicó que acompañó a las personas y familias afectadas y que verificó la información divulgada por la comunidad. También requirió al Ejército un reporte completo sobre el procedimiento y pidió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes.

Este es el mensaje de la Defensoría del Pueblo sobre la denuncia de la muerte de el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán - crédito @DefensoríaCol/X
Este es el mensaje de la Defensoría del Pueblo sobre la denuncia de la muerte de el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán - crédito @DefensoríaCol/X

Solicitamos al @COL_EJERCITO información completa sobre lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la entidad.

La Defensoría solicitó que se determine con debida diligencia lo sucedido, incluidas las circunstancias de la muerte y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.

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También pidió al Ministerio de Defensa activar sus mecanismos internos de control, verificar la actuación de los uniformados y adoptar medidas de prevención ante posibles vulneraciones de derechos humanos.

Esta fue la denuncia de la JAC

La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, denunció que Luis Carlos Mojica Guzmán habría muerto tras recibir disparos durante una operación del Ejército Nacional el 22 de septiembre.

Según el documento enviado a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades, los hechos ocurrieron hacia las 12:30 p. m. en una vivienda campesina de la zona rural.

La denuncia sostiene que tropas del Ejército ingresaron al inmueble, donde se encontraban Yuli Andrea Motta Tovar, Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos. La Junta de Acción Comunal afirmó que la mujer habría sido amarrada, golpeada e interrogada, mientras los demás integrantes de la familia permanecían retenidos dentro de la casa.

De acuerdo con el relato de la comunidad, hacia las 3:35 p. m. Luis Carlos Mojica Guzmán llegó a la vivienda para averiguar qué sucedía. En ese momento, los militares presuntamente le dispararon pese a que no portaba armas ni representaba una amenaza.

La Junta de Acción Comunal aseguró que el hecho ocurrió ante la presencia de Luis Carlos Guerrero Real y una de sus hijas. El otro menor habría salido del lugar en bicicleta para buscar a su madre en una finca cercana.

La organización comunitaria también señaló que los uniformados retiraron el cuerpo de Mojica Guzmán y que, hasta ahora, no se conoce su ubicación. Según la denuncia, después del ataque se registraron disparos en el sector y algunas personas habrían recibido amenazas cuando intentaron acercarse al lugar.

La Fiscalía investiga los hechos reportados

Horas después, habitantes de la vereda llegaron a la vivienda y encontraron a la familia en estado de pánico, además de casquillos, impactos de bala y otros elementos que, según la Junta de Acción Comunal, podrían estar relacionados con el presunto homicidio.

Indepaz pidió que se investigue la muerte del campesino Luis Carlos Mojica - crédito @Indepaz/X
Indepaz pidió que se investigue la muerte del campesino Luis Carlos Mojica - crédito @Indepaz/X

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) pidió una investigación urgente, independiente y transparente para establecer las circunstancias de la muerte, identificar a las unidades que participaron en la operación y determinar qué ocurrió con el cuerpo del campesino.

Fuentes del Ejército Nacional indicaron que la Fiscalía adelanta una investigación sobre el caso. La entidad judicial deberá establecer si la persona fallecida corresponde a Luis Carlos Mojica Guzmán y definir las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos denunciados.

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