A la cárcel tres personas por secuestrar y robar a un conductor de plataforma en Soacha

Agentes de la Policía Nacional custodian y trasladan a personas detenidas implicadas en el secuestro de un conductor en Soacha, Cundinamarca. Según la Fiscalía, los procesados, identificados como Ayari Andrei Espinoza Berrio, Dilan Alexis Cañón Bustamante y José Luis Puerta Manjarres, habrían retenido a la víctima para exigirle transacciones financieras desde su teléfono móvil. Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres acusados - crédito Fiscalía

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Tres personas deberán permanecer en prisión preventiva por el secuestro de un conductor de plataforma de transporte en Soacha, Cundinamarca, al que amenazaron con armas blancas y de fuego, ataron de manos y pies, y despojaron de bienes avaluados en más de $60 millones.

Ayari Andrei Espinoza Berrio, Dilan Alexis Cañón Bustamante y José Luis Puerta Manjarres fueron capturados por la Policía Nacional tras el hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2026 en ese municipio. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el cargo de secuestro extorsivo agravado, que no aceptaron. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Según la información presentada por la Fiscalía, los imputados habrían solicitado un servicio de transporte con el objetivo de hurtar pertenencias y retener al conductor durante el hecho - crédito Fiscalía General de la Nación

El conductor, de 41 años, respondió ese día a una solicitud de servicio con destino al barrio Villa Carola, en Soacha. Al llegar al punto acordado, los tres imputados abordaron el vehículo. Durante el recorrido, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, Cañón Bustamante y Puerta Manjarres lo amenazaron con un cuchillo, mientras Espinoza Berrio utilizó un arma de fuego para obligarlo a pasarse al asiento trasero del automotor.

La víctima permaneció retenida mientras los captores la presionaban para que realizara transacciones electrónicas desde su propio dispositivo móvil y la despojaban de dinero en efectivo, joyas, un reloj, un celular y el vehículo. El conjunto de bienes sustraídos superó los $60 millones.

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Declaraciones de la Fiscalía sobre la captura de procesados por intimidar a una víctima - crédito Fiscalía General de la Nación

Así se especificó en la diligencia por parte de la fiscal encargada: “Luego del apoderamiento de, de los bienes, ustedes, señores Cañón, Puerta y Espinosa, proceden a quitarle los zapatos, amarrarle las manos a este ciudadano con los cordones de los tenis y amenazarlo con armas cortopunzantes en la humanidad de la víctima, con el propósito de obligarle a realizar varias transferencias bancarias en un aproximado de un millón de pesos.

Proceden a abandonar al señor en el kilómetro cinco, vía que conduce de Soacha a Mosquera, sector rural, donde lo obligan a cruzar una cerca y no voltear a mirar con la amenaza de matarlo, apoderándose de los bienes y del vehículo. Y logra tener contacto con agentes de Policía Nacional, que luego de esto, ustedes fueron capturados en situación de flagrancia en la carrera 16H con calle 28 sur, barrio La Fontana, del municipio de Soacha".

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Tras el robo, los imputados abandonaron al conductor en una zona boscosa ubicada en el kilómetro 5 de la vía Soacha–Mosquera.

Las unidades de la Policía Nacional lograron capturar a los tres señalados en el barrio La Fontana, también en Soacha.

un conductor de plataforma de transporte en Soacha, Cundinamarca, al que amenazaron con armas blancas y de fuego, ataron de manos y pies, y despojaron de bienes avaluados en más de $60 millones - crédito Fiscalía

En Bogotá, las autoridades reportaron dos casos de capturas por robos contra conductores de plataformas durante 2026, entre muchos otros sucesos de los que han sido víctimas cientos de trabajadores de este gremio:

Red que usaba perfiles falsos: la Fiscalía judicializó a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Según la investigación, solicitaban viajes con perfiles falsos, amenazaban a los conductores con armas de fuego y elementos cortopunzantes, los inmovilizaban y exigían las claves de aplicaciones bancarias. También les robaban pertenencias y, en algunos casos, los vehículos. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Dos investigados fueron enviados a prisión y el tercero quedó con detención domiciliaria.

Cuatro capturados en Kennedy: el 14 de julio, cuatro hombres fueron detenidos en flagrancia luego de pedir un servicio por aplicación e intimidar con un arma de fuego al conductor para quitarle el vehículo. La Policía recuperó el arma que, de acuerdo con el reporte oficial, fue abandonada dentro del automóvil durante la huida. Los capturados, de 19, 23, 25 y 28 años, quedaron a disposición de la Fiscalía.