Ministro de Defensa entregó resultados de la Operación Iron en Cali: “El Estado está recuperando el centro”

Despliegue de la Operación Iron en Cali junto a la fuerza pública - crédito @generaljmora/X

Guardar

La Operación Iron, presentada por el ministro de Defensa Jorge Mora, abrió el 24 de septiembre de 2026 una intervención en el centro de Cali para desplazar a las estructuras criminales de esa zona y extender después las acciones a otros municipios del Valle del Cauca. El plan combina capturas, registros, recuperación de inmuebles y presencia de la Fuerza Pública en sectores asociados con narcotráfico, extorsiones y homicidios.

El despliegue realizado durante la madrugada reunió a más de 1.200 uniformados y contempla 83 órdenes de captura, además de 101 diligencias de registro y allanamiento en distintas zonas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Jamundí concentra una atención particular dentro de la estrategia por la presencia de la disidencia Jaime Martínez y el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó que la operación en Cali será la primera de varias intervenciones previstas en el departamento.

La ofensiva se desarrolla en una región que durante los últimos años ha registrado ataques con explosivos y enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. El objetivo declarado por las autoridades es recuperar el control territorial frente a organizaciones dedicadas a diversas actividades delictivas.

La Operación Iron, presentada por el ministro de Defensa Jorge Mora, abrió el 24 de septiembre de 2026 una intervención en el centro de Cali para desplazar a las estructuras criminales de esa zona y extender después las acciones a otros municipios del Valle del Cauca - crédito @generaljmora/X

El Gobierno plantea una recuperación del centro de Cali por zonas

Mora informó en sus redes sociales que la Fuerza Pública y las autoridades comenzaron la intervención “cuadra por cuadra” desde la madrugada. “La Operación Iron está recuperando el corazón de Cali”, afirmó el ministro.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que desde el inicio hubo capturas e incautaciones de drogas, armas y mercancía ilegal. También aseguró que las autoridades buscan recuperar edificaciones, viviendas y terrenos para devolverlos a los caleños.

En un video divulgado en sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la presencia de expendios de droga en el área intervenida. “Vamos a recuperar el centro de Cali, que está tomado por las ollas que venden la droga en la que se envenena a nuestros niños y jóvenes”, dijo.

De la Espriella explicó que el operativo empezó hace 20 días y está focalizado en barrios como El Calvario, San Pascual y Sucre, donde las autoridades ubican una alta concentración de venta de drogas y redes de extorsión. Durante el lanzamiento, sostuvo que el Gobierno combatirá el crimen “en todas sus manifestaciones” y buscará liberar a Cali y al resto del país.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que desde el inicio hubo capturas e incautaciones de drogas, armas y mercancía ilegal. También aseguró que las autoridades buscan recuperar edificaciones, viviendas y terrenos para devolverlos a los caleños - crédito @generaljmora/X

La operación se extenderá a municipios del Valle del Cauca

El alcalde de Cali Alejandro Eder vinculó la intervención con el impacto de las actividades ilegales en toda la ciudad. “El centro de Cali no puede estar en manos del crimen. Durante décadas, sectores de nuestra ciudad han sido utilizados para actividades ilegales que terminan afectando a toda Cali”, afirmó.

Toro acompañó el despliegue de la Fuerza Pública en la capital vallecaucana y destacó la coordinación entre la Nación, el departamento y el municipio. “Aquí estamos todos: la Nación, el departamento, el municipio y nuestra Fuerza Pública. Hoy todos estamos con las botas puestas”, manifestó.

Despliegue de la Operación Iron en Cali junto a la fuerza pública - crédito @claudiacarasq/X

La Operación Iron que se llevó a cabo en la capital del Valle del Cauca, representa una apuesta de las autoridades por retomar el control de sectores donde convergen redes de narcotráfico, extorsión y otras economías ilegales. La continuidad de la estrategia dependerá de que las acciones operativas se acompañen con presencia institucional sostenida y medidas que impidan la reorganización de las estructuras criminales.

PUBLICIDAD

El resultado de la intervención en Cali también marcará el alcance de los operativos previstos para Jamundí y otros municipios del Valle del Cauca. La coordinación anunciada entre el Gobierno nacional, la Gobernación, la Alcaldía y la Fuerza Pública será determinante para trasladar el despliegue inicial a una recuperación territorial duradera.