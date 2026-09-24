Colombia

Coca-Cola Colombia anunció que se retira de la Cámara de Bebidas de la Andi, pero mantendrá su presencia en otros espacios gremiales

La empresa comunicó que reorientará sus intervenciones hacia asuntos y foros en los que considera que puede contribuir más, dentro de una evaluación de sus mecanismos de participación sectorial actuales

El Sistema Coca-Cola Colombia anunció su retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi - crédito Air Liquide/Colprensa
El Sistema Coca-Cola Colombia anunció su retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi - crédito Air Liquide/Colprensa
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El Sistema Coca-Cola Colombia anunció que dejará de participar en la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), aunque conservará su presencia en otras instancias de la organización empresarial.

“Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., identificada con NIT 860.002.692-9 e Industria Nacional de Gaseosas – INDEGA S.A.S. identificada con NIT 890.303.823-1, anuncian formalmente su decisión de retirarse voluntariamente de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI”, dice una carta emitida por la compañia.

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La multinacional informó que la decisión forma parte de una revisión de sus espacios de representación gremial. Según indicó, el objetivo es ajustar esa participación a sus prioridades estratégicas y a los temas en los que considera que puede realizar mayores aportes.

La comunicación oficial se envió el 22 de septiembre de 2025 al presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito Coca Cola/Femsa
La comunicación oficial se envió el 22 de septiembre de 2025 al presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito Coca Cola/Femsa

“Esta decisión se enmarca en reestructurar la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y por tanto, no implica la retiro ni desafiliación de la ANDI. En consecuencia, tanto Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A. como Industria Nacional de Gaseosas – INDEGA S.A.S continuarán vinculadas como afiliadas a la ANDI y cumplirán las obligaciones que correspondan a esta afiliación”, se agrega en el documento.

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La empresa sostuvo que los desafíos actuales de la industria exigen coordinación entre distintos sectores y una discusión que abarque a toda la cadena de valor.

“A la fecha las sociedades se encuentran al día en sus obligaciones con la ANDI.”, señaló el Sistema Coca-Cola Colombia en una carta.

La comunicación oficial fue enviada en Bogotá el 22 de septiembre de 2025 al presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y establece que el retiro tendrá efecto desde que la asociación reciba la carta. Las compañías invocaron el artículo 13 del Reglamento de las Cámaras Sectoriales y el artículo 58 de los estatutos de la Andi.

El retiro de la cámara sectorial abrió especulaciones sobre una posible desvinculación definitiva del gremio empresarial - crédito Europa Press
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El Sistema Coca-Cola Colombia explicó que la medida surgió de una revisión periódica de sus mecanismos de representación gremial. La empresa busca concentrar su intervención en asuntos y foros que considera más alineados con sus prioridades estratégicas y con los ámbitos donde puede contribuir.

La carta aclara que la decisión “se circunscribe exclusivamente a la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y, por tanto, no implica su retiro ni desafiliación de la Andi”.

La permanencia en Bogotá, Atlántico y la cadena de distribución

Las embotelladoras mantendrán su participación en las seccionales de Bogotá y Atlántico y en la Mesa de Logística - crédito Dado Ruvic/Reuters
Las embotelladoras mantendrán su participación en las seccionales de Bogotá y Atlántico y en la Mesa de Logística - crédito Dado Ruvic/Reuters

Coca-Cola continuará vinculada a las seccionales Bogotá y Atlántico de la asociación, así como a la Mesa de Logística y a la Cámara de Proveedores y Canales de Distribución. En esos espacios, la compañía prevé mantener el diálogo con otros actores empresariales sobre asuntos que involucren a la cadena de valor.

“Esta decisión se enmarca en reestructurar la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y por tanto, no implica la retiro ni desafiliación de la ANDI. En consecuencia, tanto Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A. como Industria Nacional de Gaseosas – INDEGA S.A.S continuarán vinculadas como afiliadas a la ANDI y cumplirán las obligaciones que correspondan a esta afiliación”, se observa en la carta dirigida al director de la Andi Bruce Mac Master.

La multinacional sostuvo que los retos de la industria requieren coordinación entre sectores y discusiones que abarquen a proveedores, distribuidores y demás participantes del mercado. También ratificó que su salida de la cámara de bebidas no modifica su compromiso con el desarrollo económico y social de Colombia.

La Cámara de la Industria de Bebidas reúne a productores, embotelladores y comercializadores de gaseosas, aguas, tés, jugos, néctares, bebidas energizantes e hidratantes. Entre sus actividades figuran la representación del sector ante entidades públicas, la participación en consultas normativas y la construcción de posiciones comunes para negociaciones internacionales.

Las dos sociedades informaron que se encuentran al día en sus obligaciones como afiliadas y que seguirán cumpliendo los compromisos asociados a esa condición. Además, solicitaron a la Andi la constancia de registro de su retiro de la cámara sectorial.

Aunque la comunicación no detalla las razones específicas de la salida, Semana señaló que la determinación ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno nacional y la dirección de la Andi.

El medio indicó que el Ejecutivo ordenó a sus ministros no reunirse con Mac Master, una restricción que dificulta la interlocución de las empresas con el Gobierno.

La información conocida por el Semana también plantea que el retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas podría ser un primer paso hacia una eventual salida definitiva del gremio empresarial. Sin embargo, la carta formal establece que la desvinculación actual se limita a esa instancia y que permanece vigente la afiliación de Coca-Cola Bebidas de Colombia e Indega a la Andi.

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