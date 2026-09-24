Recorte de $170.000 millones a la JEP fue aprobado en primer debate del Presupuesto 2027: magistrado advirtió que sería “sometida a la quiebra”

El presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz contempla una reducción de $170.000 millones para la vigencia de 2027. - crédito Leonardo Muñoz/EFE y JEP

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Las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara aprobaron este miércoles, en primer debate, el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto asciende a $634,9 billones. Durante la discusión quedó aprobada una reducción de $170.000 millones en los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La decisión hizo parte de los cambios introducidos a la distribución presupuestal durante la sesión conjunta de las comisiones económicas. De acuerdo con la información discutida en el Congreso, $100.000 millones de la reducción serán destinados a fortalecer la justicia ordinaria.

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El ajuste a los recursos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contempla $30.000 millones menos en gastos de funcionamiento y $140.000 millones menos en inversión. El documento señala que la modificación responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto frente a las restricciones fiscales para la vigencia.

Magistrado de la JEP cuestionó el recorte de recursos

Después de que se conociera la aprobación de la reducción presupuestal, el magistrado Raúl Sánchez intervino ante las comisiones económicas para manifestar su preocupación por la decisión.

Sánchez aseguró que sería la primera vez que una entidad pública sería sometida a una situación de quiebra y señaló que, desde su perspectiva, el ajuste tendría consecuencias para el funcionamiento de la jurisdicción.

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“Sería la primera vez en la historia que una entidad pública es sometida a la quiebra, se dejarían de hacer audiencias en los territorios, se dejaría de prestar seguridad a las víctimas, no habría seguridad jurídica a los diferentes comparecientes”, afirmó.

El magistrado Raúl Sánchez cuestionó ante las comisiones económicas el recorte de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz. - crédito JEP

El magistrado agregó que, según su planteamiento, las restricciones presupuestales podrían afectar la aplicación de las decisiones judiciales. “Las sentencias implicaría que no surtirían ningún efecto en la práctica”, indicó.

Durante su intervención también sostuvo que la JEP podría enfrentar dificultades para asumir los costos de su sede. “No tendríamos para pagar el edificio donde nos encontramos actualmente y nos tocaría convertirnos en una especie de jurisdicción virtual, algo nunca antes visto”, manifestó.

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Carlos Meisel defendió el ajuste presupuestal

El senador Carlos Meisel, coordinador ponente del presupuesto, respondió a las preocupaciones expresadas por el magistrado y sostuvo que la JEP debe participar en las medidas de austeridad adoptadas dentro del presupuesto.

“La JEP no puede ser la única que no tenga su cuota de sacrificio en estos problemas fiscales”, afirmó Meisel durante la discusión.

El congresista agregó que las diferentes entidades deberán realizar ajustes ante las restricciones fiscales. “Que se reajusten, que se acomoden, como le toca a todo el mundo cuando se amarra el cinturón. Se está mandando un mensaje de austeridad y la JEP no es la única con corona”, sostuvo.

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El senador Carlos Meisel defendió el ajuste a los recursos de la JEP y señaló que la entidad debe asumir medidas de austeridad. - crédito Prensa Senado

Otros cambios aprobados en el Presupuesto 2027

Además de la modificación relacionada con la JEP, las comisiones económicas aprobaron otros cambios en la distribución de los recursos para la vigencia de 2027.

Entre ellos se encuentra una adición de $2 billones al Ministerio de Salud, recursos que estaban inicialmente ubicados en el Ministerio de Hacienda. También se aprobaron proposiciones para adicionar alrededor de $500.000 millones al Sena.

Durante la sesión se incluyeron aumentos de recursos para la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presupuesto también contempla una adición de $99.100 millones para Deporte y Recreación, mientras que se plantearon reducciones de $13.500 millones en Planeación y $15.600 millones en Transporte.

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Asimismo, se incluyeron nuevos artículos relacionados con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través del Fondo Nacional de Seguridad y con la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral.

¿Cómo quedó distribuido el Presupuesto General de la Nación?

El proyecto aprobado en primer debate establece un monto total de $634,9 billones para la vigencia fiscal de 2027.

De esa cifra, $392,5 billones corresponden a gastos de funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y $86,9 billones a inversión, según la información presentada durante la discusión presupuestal.

El monto global recibió respaldo en las comisiones económicas. En la Comisión Cuarta de la Cámara obtuvo 22 votos a favor y seis en contra, mientras que en la Comisión Cuarta del Senado tuvo 11 votos a favor y cuatro en contra.

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En el desarrollo de la jornada también se informó que, para la aprobación del proyecto en primer debate, se registraron 56 votos por el sí y 11 por el no.

Las comisiones económicas aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters

¿Qué sigue para el Presupuesto 2027?

La aprobación de las comisiones económicas corresponde al primer debate del proyecto. Ahora, el Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá continuar su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la información suministrada durante la jornada, las comisiones económicas tienen plazo hasta el 25 de septiembre para votar la ponencia en primer debate unificado. Posteriormente, el proyecto deberá avanzar hacia las plenarias de ambas cámaras y ser aprobado antes del 20 de octubre.

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