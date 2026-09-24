Colombia

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cartagena este 24 de septiembre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar

Estos son los vehículos que no tienen permitido circular en Cartagena hoy jueves 24 de septiembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no circulaneste jueves.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 3 y 4

Motos: 3 y 4

Taxis: No aplica

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Motos: de 05:00 a 23:00 horas.

Particulares: de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

El gobierno de Cartagena informó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el automóvil con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones ¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar zonas de Santa Marta y Magdalena tras alerta por violencia

La recomendación también contempla sectores de La Guajira, el corredor de la Troncal del Caribe, Palomino y los accesos al Parque Nacional Tayrona, ante reportes de bloqueos, disturbios y afectaciones en la movilidad

Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar zonas de Santa Marta y Magdalena tras alerta por violencia

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

Lotería del Meta: resultados ganadores del miércoles 23 de septiembre de 2026

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Lotería del Meta: resultados ganadores del miércoles 23 de septiembre de 2026

Resultados Lotería de Meta miércoles 23 de septiembre de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Resultados Lotería de Meta miércoles 23 de septiembre de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de septiembre

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Deportes

La chilena Martina Weil superó el récord de su mamá colombiana, Ximena Restrepo, en los 400 metros de los Juegos Suramericanos 2026

La chilena Martina Weil superó el récord de su mamá colombiana, Ximena Restrepo, en los 400 metros de los Juegos Suramericanos 2026

Harold Tejada llega al Mundial de Ciclismo 2026 con la mira puesta en la ruta y el trabajo colectivo

Juan Pablo Montoya habló de Fernando Alonso y la posibilidad de renovar de seguir en la Fórmula 1 con Aston Martin: “Esa decisión ya está tomada”

Junior de Barranquilla por fin volverá al estadio Metropolitano: el alcalde Alejandro Char reveló la fecha

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026: Deportivo Cali y Santa Fe definen a la campeona