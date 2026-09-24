El Ficci repartirá hasta 100.000 dólares en premios para su edición 66: estos son los plazos para presentarse a la convocatoria

La edición 66 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias se celebrará del 6 al 11 de abril de 2027 - crédito cortesía Ficci

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El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) confirmó que su edición 66 repartirá una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios, distribuida entre sus competencias oficiales, secciones de la selección y la categoría Work in Progress (WIP).

El certamen se celebrará del 6 al 11 de abril de 2027 en Cartagena de Indias, cuando películas y proyectos seleccionados se reunirán con públicos, jurados y profesionales de la industria audiovisual.

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El Festival mantiene para 2027 sus tres secciones competitivas: Colombia, Iberoamérica y Cine en los Barrios. Jurados nacionales e internacionales evaluarán las obras seleccionadas durante los días del evento y definirán los premios de cada categoría.

En la Competencia Colombia, los largometrajes podrán aspirar a los galardones de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Contribución Artística, Mejor Interpretación, Gran Premio del Jurado, Mejor Ópera Prima y Premio del Público. Los cortometrajes nacionales competirán por Mejor Película, Mejor Dirección, Premio del Público, Mejor Cortometraje Universitario y Mejor Contribución Artística.

El Ficci 66 repartirá una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios entre sus competencias oficiales y secciones - crédito cortesía Ficci

La Competencia Iberoamérica reunirá producciones de América Latina, el Caribe, España y Portugal. En largometraje se disputarán los premios a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Contribución Artística, Mejor Interpretación y Gran Premio del Jurado, mientras que los cortometrajes competirán por Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Contribución Artística.

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Cine en los Barrios conserva su carácter competitivo y, como cada año, será evaluada por un grupo distinto de jóvenes líderes y realizadores de la ciudad. Concebida para acercar las películas a audiencias de distintos sectores de Cartagena, la sección otorgará premios a Mejor Película —en largometraje o cortometraje— y Mejor Interpretación en largometraje.

Más allá de las tres competencias centrales, las películas incluidas en secciones como (S)paces of Time, De Indias, Tierra Adentro, Cortometrajes Universitarios, Cines Afros y Cines Indígenas podrán optar a reconocimientos transversales, también evaluados por jurados nacionales e internacionales. Los detalles de estas categorías se darán a conocer en marzo de 2027, cuando el Festival presente su programación oficial.

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Las competencias oficiales del certamen comprenden las secciones de Colombia, Iberoamérica y Cine en los Barrios - crédito cortesía Ficci

En el caso de De Indias, todos los proyectos seleccionados recibirán además un estímulo económico por su sola participación. Esta sección está reservada a obras vinculadas de forma directa con Cartagena y Bolívar, ya sea por haberse filmado principalmente en el territorio o por provenir de cineastas, productoras, escuelas, universidades o colectivos con sede en la ciudad y el departamento.

El apoyo del Ficci también incluye a las películas en etapa de postproducción y cierre de montaje. Las categorías WIP Colombia Largometraje, WIP Colombia Cortometraje y WIP Iberoamérica Largometraje permiten que proyectos en fases avanzadas de edición compitan por servicios como conformación, colorización, mezcla sonora y máster DCP. Los trabajos preseleccionados se presentarán de manera privada ante jurados y actores de la industria.

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El Festival mantiene, además, su presencia dentro de las listas de festivales calificadores de los Premios Óscar para largometrajes documentales y cortometrajes, lo que amplía las posibilidades de proyección internacional de las obras que pasan por Cartagena.

“Los premios son una manera concreta de respaldar el trabajo que existe detrás de cada película”, afirmó Margarita Díaz, directora general del Ficci. “Queremos que el Festival sea un espacio donde el reconocimiento artístico también pueda traducirse en nuevas posibilidades para los proyectos y para quienes los hacen posibles”, agregó.

El certamen cartagenero mantiene su posición como festival calificador para los Premios Óscar en largometrajes documentales y cortometrajes - crédito cortesía Ficci

Por su parte, Ansgar Vogt, director artístico del Ficci, señaló que “una competencia permite poner películas muy distintas en conversación” y que el premio llega después de un proceso de observación, discusión y encuentro entre diferentes sensibilidades cinematográficas. “Nos interesa que los reconocimientos del Ficci señalen trabajos que amplíen las posibilidades del cine y, al mismo tiempo, contribuyan a que esas películas continúen su recorrido después de Cartagena”, indicó.

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La convocatoria para el Ficci 66 sigue abierta a través de la plataforma Festhome. Los proyectos pueden acceder a la tarifa temprana hasta el 31 de octubre de 2026, mientras que el cierre definitivo de postulaciones será el 29 de noviembre. Las películas seleccionadas serán notificadas en marzo de 2027.