Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de septiembre

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este miércoles 23 de septiembre de 2026.

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Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: miércoles 23 de septiembre de 2026.

Número ganador: 3556.

Quinta: 5.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y premios del Sinuano

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego de azar popular, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo, que se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, ofrece a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión de manera significativa.

El nombre "Sinuano" tiene su origen en el río Sinú, un importante curso de agua en la región caribeña de Colombia, que históricamente ha sido vital para las comunidades locales, proporcionando recursos y prosperidad. Este vínculo cultural y geográfico añade un elemento de identidad regional al sorteo, que se ha convertido en una tradición para muchos.

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En cuanto a las reglas del juego, los participantes deben acertar una combinación de números para ganar. Si logran acertar los cuatro números, el premio es 4,500 veces el monto apostado. Un acierto de tres números otorga 400 veces la apuesta, mientras que acertar dos números multiplica la inversión por 50. Incluso con un solo número acertado, los jugadores pueden quintuplicar su apuesta inicial.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una actividad que refleja la cultura y las tradiciones de la región caribeña de Colombia, manteniendo viva una conexión con el pasado y ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de sus participantes con un golpe de suerte.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

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