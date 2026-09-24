Colombia

Las polémicas del nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías: alquiló un ‘megaterreno’ baldío por menos de un millón en Islas del Rosario

La hoja de vida publicada por el Dapre ubica Fernando Isaza Gutiérrez al frente de la entidad que respalda créditos del sistema financiero con avales para hogares y empresas

El Gobierno Nacional publicó el 22 de septiembre de 2026 la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres para dirigir el Fondo Nacional de Garantías S.A., - crédito redes sociales
El Gobierno Nacional publicó el 22 de septiembre de 2026 la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres para dirigir el Fondo Nacional de Garantías S.A., - crédito redes sociales
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Un día después de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicara en su página de aspirantes la hoja de vida de quién será el nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías (FNG), en Colombia revivieron viejos episodios de Fernando Isaza Gutiérrez antes de ser nombrado por Abelardo de la Espriella.

Y es que el ingeniero industrial de 60 años no es ajeno del Gobierno y de las autoridades gubernamentales, pues su nombre aparece apareció vinculado a una serie de contratos de arrendamiento de baldíos de la Nación en las Islas del Rosario, donde funcionaba un negocio hotelero sobre terrenos estatales.

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Según una investigación publicada en su momento por la revista Cambio, entre 2015 y 2023, la sociedad Laguna Encantada S.A.S. arrendó un predio de 61.393 metros cuadrados. En ese lugar opera el hotel San Pedro de Majagua.

El canon mensual fijado para ese contrato fue de 9,3 millones de pesos, mientras que el complejo hotelero mantenía unas taríficas elevada, llegando a superar el millón de pesos por noche de hospedaje.

Los propietarios del Hotel San Pedro de Majagua se quedaron con la explotación de la Isla Grande - crédito Booking
Los propietarios del Hotel San Pedro de Majagua se quedaron con la explotación de la Isla Grande - crédito Booking

Detrás de Laguna Encantada S.A.S. estaban Isaza y el empresario Cristian Bellingrodt Salom. Para entonces, el actual designado al FNG era secretario de Tránsito de Barranquilla, según Cambio.

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La relación comercial entre ambos también incluyó otro contrato firmado en 2016 con el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). El acuerdo tuvo una vigencia de ocho años y recayó sobre un baldío de 10.000 metros cuadrados ubicado junto al hotel San Pedro de Majagua.

El valor mensual acordado para ese segundo terreno fue de 900.000 pesos. De esa forma, los dos contratos abarcaron una extensión superior a 71.000 metros cuadrados de predios de la Nación.

Los convenios representaban pagos mensuales cercanos a 10,2 millones de pesos por el uso de los dos lotes. El negocio hotelero operaba en una zona turística del Caribe colombiano.

La Agencia Nacional de Tierras demandó el contrato del hotel

Durante décadas, empresarios y figuras influyentes accedieron a terrenos en las Islas del Rosario con cánones muy por debajo del valor de mercado, como en el caso de la Isla Gigi - crédito Expedia
Durante décadas, empresarios y figuras influyentes accedieron a terrenos en las Islas del Rosario con cánones muy por debajo del valor de mercado, como en el caso de la Isla Gigi - crédito Expedia

Los contratos asociados con Isaza hicieron parte de las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para examinar antiguos arriendos de baldíos durante el gobierno de Gustavo Petro.

El contrato relacionado con el hotel estuvo entre los acuerdos que la entidad llevó a los tribunales entre 2022 y 2023. La medida formó parte de un proceso para recuperar terrenos estatales y revisar las condiciones bajo las cuales habían sido explotados.

La hoja de vida divulgada por la Presidencia sitúa ahora a Isaza al frente de una entidad estatal dedicada a respaldar créditos. Su llegada ocurre después de su paso por la administración distrital de Barranquilla, Transmetro y los negocios privados vinculados con los terrenos de las Islas del Rosario.

El FNG respalda préstamos concedidos por el sistema financiero mediante garantías, una función que lo ubica en un área vinculada con el financiamiento productivo y familiar.

Isaza pasó por la Alcaldía de Alejandro Char y la gerencia de Transmetro

Fue publicada la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez como nuevo director del Fondo Nacional de Garantías - crédito Presidencia de la República
Fue publicada la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez como nuevo director del Fondo Nacional de Garantías - crédito Presidencia de la República

El futuro titular del FNG estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del Norte. En esa institución también realizó una especialización en Administración Financiera. Su experiencia en el sector público incluye la Secretaría de Tránsito de Barranquilla, cargo que ocupó entre 2016 y 2019 durante la segunda alcaldía de Alejandro Char.

En ese período, Isaza presidió el Comité Técnico de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad. Ese espacio tenía entre sus tareas la definición de rutas y estrategias orientadas a la seguridad vial en el país.

Tras el cambio en la Alcaldía, asumió la gerencia de Transmetro, el sistema de transporte público masivo de Barranquilla y su área metropolitana. Permaneció en ese puesto desde febrero de 2020 hasta enero de 2024. Durante la administración de Jaime Pumarejo, estuvo a cargo de la operación de rutas troncales, pretroncales y alimentadoras.

Antes de sus funciones en la Alcaldía, desarrolló actividades en el ámbito privado. Fue comisionista de bolsa y dirigió varias compañías en Barranquilla. Su designación incorpora a otro funcionario de la región Caribe en la estructura inicial del Gobierno de De la Espriella.

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