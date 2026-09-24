Colombia

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, reveló la “fobia” que tenía el expresidente por las armas en el M-19 y lo comparó con Abelardo de la Espriella: “¡Qué diferencia!”

La líder social y exintegrante de la extinta guerrilla salió en defensa de su expareja y exmandatario, luego de que volviera a circular una fotografía en la que se ve al jefe del Pacto Histórico con una joven, que tenía en sus manos el fusil; y lo comparó con el hoy presidente de la República

Mary Luz Herrán - Abelardo de la Espriella - Gustavo Petro
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, también aprovechó para criticar al presidente Abelardo de la Espriella por andar con una pistola y lo comparó con su exmarido y exmandatario, Gustavo Petro y el episodio de la Mini Uzi .- crédito suministradas a Infobae Colombia
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A raíz de la controversia de la que es protagonista el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por aparecer en sus patrullajes por Santa Marta (Magdalena) y Cali (Valle del Cauca) con una pistola al cinto, Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, se pronunció, y le salió al paso a los comentarios que han pretendido emular el pasado guerrillero de su expareja.

Herrán, que al igual que el exprimer mandatario hizo parte de la guerrilla del M-19, contó la historia detrás de la fotogaría en la que Petro aparece junto con una joven que carga consigo una Mini Uzi y que volvió a hacerse viral en medio de esta polémica. Según la mujer, esto no prueba que el líder de izquierda tenga afinidad con las armas e incluso hizo una comparación con el hoy presidente.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que la fotografía en la que aparece con una adolescente está editada. El arma no existió - crédito @MariaFdaCabal/X
El presidente Gustavo Petro aseguró en su momento que la fotografía en la que aparece con una adolescente está editada, pero la declaración de Mary Luz Herrán lo desmintiría - crédito @MariaFdaCabal/X

Voy a decir la verdad, lo que hace un tiempo recordé de la foto que ha dado vueltas en redes por varios años”, expresó la mujer en la primera línea de su mensaje. Acto seguido, hizo el paralelo con la imagen de De la Espriella armado durante su visita a Santa Marta, en medio de un paro armado que fue atribuido a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La verdad que contó Mary Luz Herrán y que desmentiría a Gustavo Petro

En su relato, la mujer afirmó que la imagen corresponde a 1991, cuando Petro aspiraba a la Cámara de Representantes. Según su versión, el arma no pertenecía al entonces candidato ni a integrantes del M-19, sino a un integrante del F2 encargado de su protección; con lo que de paso desmintió al exmandatario, que en dos ocasiones, marzo de 2022 y enero de 2025 negó el hecho.

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Mary Luz Herrán reveló el miedo que Gustavo Petro le tenía a las armas
Con este mensaje en sus redes sociales, Mary Luz Herrán reveló el miedo que Gustavo Petro, su exesxposo, le tenía a las armas - crédito @MaryLuzHerran/X

Así pues, la exintegrante de la extinta guerrilla y excandidata al Senado contó que el expresidente rechazaba las armas durante su paso por el M-19 y cuestionó que De la Espriella apareciera con una pistola en la cintura durante una operación de seguridad. Con ello, pretendió relacionar esa imagen con el temor que tienen los habitantes y comerciantes por estos hechos violentos.

Fui testigo directa de la fobia que Gustavo Petro le tenía a las armas en el M-19. Y en aquella época ni siquiera era presidente de un país. Y siéndolo jamás lo habría hecho. Como así fue. ¡Qué diferencia con Abelardo, el pretencioso presidente actual, que parece creer que la guerra es un juego!“, expresó Herrán, madre de dos hijos de Petro: Andrea y Andrés, que viven en el exterior.

La declaración la mujer se conoció después de que imágenes oficiales y publicaciones en redes sociales mostraran a De la Espriella con chaleco antibalas y una pistola al cinto durante un recorrido nocturno por sectores de Santa Marta, en la noche del martes 22 de septiembre; y de que apareciera en la capital vallecaucana el miércoles 23, acompañado de las autoridades locales.

Abelardo de la Espriella con un arma en Santa Marta
El presidente Abelardo de la Espriella apareció con un arma durante su visita Santa Marta, para controlar el accionar de hombres de la Autodefensas Conquistdoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El arma que llevaría consigo sería una Glock 19 Gen5 de calibre 9 milímetros. Ante mujer vinculó el despliegue de seguridad con los efectos sobre la actividad cotidiana de la población. “Mire lo que está pasando con el comercio: paralizado, la gente con miedo y la incertidumbre apoderándose de las calles”, expresó la política santandereana, que se sumó así a las críticas de su exesposo.

En lo que concierne con el expresidente Petro también cuestionó la escena a través de la red social X, donde señaló que De la Espriella apareció “con pistola al cinto como en épocas pasadas”. En su mensaje, contrapuso esa imagen con las políticas de turismo e inversión social de su administración, que beneficiaban a ciudades como Santa Marta con eventos de alto alcance.

En su mensaje, Herrán reclamó una salida política a la situación de seguridad. “Esto se resuelve hablando, dialogando y poniendo las cartas sobre la mesa. Gobernar no es jugar a la guerra ni posar de poderoso”, reiteró, pues los habitantes de la región “tienen miedo a salir de sus casas, a viajar y abrir sus comercios. ”¡Colombia no merece más miedo: merece soluciones!”, finalizó.

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