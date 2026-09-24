Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella modificará los estatutos del Acuerdo de Paz, aseguró el Canciller: “En función de las prioridades que ha dictado el presidente”

Omar Bula destacó avances de la actual administración en materia diplomática con Reino Unido y Suiza

El canciller Omar Bula explicó que el Gobierno colombiano remoldeará el acuerdo de paz con las Fardc
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Desde que inició su camino hacia la Presidencia, Abelardo de la Espriella expresó reparos contra el Acuerdo de Paz al que llegó la administración de Juan Manuel Santos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Tras su llegada a la Casa de Nariño, el jefe de Estado dejó clara su postura de cero diálogo y cero concesiones a las guerrillas y otros grupos armados ilegales.

En ese contexto, el canciller Omar Bula, desde Nueva York, Estados Unidos, confirmó que se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, con el fin de hablar sobre el tratado de paz firmado en 2016.

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Los temas de conversación, según Bula, estuvieron orientados a las intenciones del Ejecutivo de remoldear el pacto con la organización guerrillera insurgente de extrema izquierda, basado en la visión de país del líder del movimiento Defensores de la Patria.

José Manuel Restrepo y Omar Bula en la ONU
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula encabezaron la representación nacional en la instalación de la Asamblea General de la ONU - crédito @cancilleriacol/X

“Una encuentro breve, pero supremamente sustantivo con el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Reino Unido, donde discutimos primero que todo el futuro del acuerdo de paz y la manera cómo Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo de la Espriella en este ámbito. Y una persona que había visitado Colombia, el señor Ed Miliband, y obviamente que tiene intenciones de volver ahora con una relación mucho más cercana entre nuestros dos países”,dijo Bula.

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El diplomático informó que asistió a una reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, a la que asistieron cancilleres de América Latina y de los países europeos. El encuentro dejó el compromiso de continuar el trabajo conjunto y celebrar un encuentro de seguimiento en Bruselas sobre la hoja de ruta definida para 2027 y los años posteriores.

Bula describió el diálogo regional como una instancia para mantener la coordinación política entre ambos bloques. “Fue una reunión muy interesante”, sostuvo al referirse a la cita entre la Celac y la Unión Europea.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula representaron a Colombia en la reunión del Escudo de las Américas y hablaron sobre democracia y cooperación - crédito @CancilleriaCol/X
Omar Bula destacó avances de la actual administración en materia diplomática con Reino Unido y Suiza - crédito @CancilleriaCol/X

La delegación mantuvo además una reunión bilateral con Suiza, país con el que Colombia prevé firmar un acuerdo sobre seguridad social. Las autoridades también conversaron sobre asuntos comerciales que habían quedado suspendidos y que el Gobierno pretende retomar en octubre de 2026, durante una visita oficial a territorio suizo.

La agenda también incluyó una conversación con la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida como UNODC. Bula vinculó esa conversación con la lucha contra las estructuras criminales que operan en el país. “No solo contra las drogas, contra el crimen organizado como un todo, incluida la minería ilegal y otras actividades que hacen parte de esas empresas criminales del crimen transnacional organizado”, indicó.

La relación con Emiratos Árabes Unidos y la Liga Árabe quedó bajo revisión diplomática

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Omar Bula hubo un diálogo con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes sobre la posición colombiana respecto de su alianza con Israel - crédito @jhonlintonr_/IG

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, encabezó una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien se encuentra al final de su mandato. Bula calificó la bilateral como una cita de alta importancia para la delegación colombiana.

Además, tuvo un diálogo con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes sobre la posición colombiana respecto de su alianza con Israel.

Tras ese intercambio, Bula señaló: “Tuvimos una conversación franca y decidimos continuar con relaciones cordiales hacia el futuro, con mutuo entendimiento y, sobre todo, con mutuo conocimiento de lo que a cada uno le preocupa o lo motiva a continuar como buenos amigos”.

La comitiva sostuvo otra reunión con autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, encabezada por Restrepo. El canciller anunció una próxima visita del vicepresidente a ese país para fortalecer los vínculos construidos desde el 7 de agosto de 2026.

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