Precio del dólar hoy en Colombia: la moneda estadounidense abrió en $3.314,93, $50,54 por encima de la TRM vigente

El dólar en Colombia abrió el 24 de septiembre de 2026 en $ 3.280,19, por encima de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Reuters

Guardar

El dólar abrió este jueves 24 de septiembre de 2026 en $3.314,93, $50,54 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.264,39, en una jornada marcada por la recuperación de la divisa estadounidense y el reciente aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La TRM vigente aumentó $55,73 frente a los $3.208,66 registrados el miércoles 23 de septiembre. La variación diaria fue de 1,74%, uno de los movimientos más pronunciados del mes.

PUBLICIDAD

El valor oficial de este jueves se estableció con base en las negociaciones de la Bolsa de Valores de Colombia durante la sesión anterior. Allí, la moneda estadounidense alcanzó un promedio de $3.264,39, un máximo de $3.317 y un mínimo de $3.215.

Durante los primeros minutos de operaciones, la cotización se movió entre $3.276 y $3.321. A las 9:52 a. m. se concretaron transacciones por un valor de USD 587,372 millones, según información del Banco de la República.

La divisa recuperó $163,95 en los últimos siete días y volvió a valores que no se observaban desde el 21 de julio. El miércoles cerró con un promedio de $3.264,40, luego de tocar el máximo de $3.317.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 1,57%, aunque su evolución anual refleja una caída del -14,24%.

El tipo de cambio dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento del peso. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 6,52%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,57%, sugiriendo una estabilidad en el mercado cambiario.

El avance de septiembre después de la caída de mitad de mes

La incertidumbre ligada a los comicios presidenciales mantuvo la tasa de cambio en un promedio de $3.654 en el primer semestre de 2026 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El mes comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre y luego descendió hasta niveles cercanos a $3.072,27 a mediados del período. Con la cotización vigente, la tasa quedó aproximadamente $50,42 por encima del valor de apertura mensual, un avance de cerca de 1,57%.

PUBLICIDAD

El salto coincidió con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar su tasa de interés en 25 puntos básicos. El rango de referencia quedó entre 3,75% y 4,00%, una medida que incrementa el atractivo de los activos denominados en dólares.

Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, sostuvo en declaraciones a Infobae Colombia que la subida ya tiene efectos para quienes deben pagar consumos o compromisos en moneda extranjera: “El dólar amanece este jueves 24 de septiembre con un salto que ya se siente en el bolsillo. La TRM sube a $3.264,39, es decir, $55,73 más que ayer y 1,74% en un solo día. Es el valor oficial más alto en más de dos meses y vuelve a poner una cifra sobre la mesa: los $3.300”.

PUBLICIDAD

Camilo Suárez afirmó que la subida de la TRM incrementa los costos para quienes tienen deudas o consumos en moneda extranjera - crédito Asoblockchain Colombia

El directivo añadió que la presión se originó en una sesión de mercado con fuertes oscilaciones. “El miércoles, el dólar alcanzó un máximo de $3.317 y registró un precio promedio de $3.264,40. Para hoy, una apertura entre $3.260 y $3.290 luce razonable. Durante el día, el mercado podría recorrer la zona de $3.240 a $3.320, con movimientos bruscos si cambia el ánimo internacional”.

La referencia inmediata para los operadores es el nivel de $ 3.300. “Si vuelve a superar $ 3.300 y permanece allí, la presión alcista podría continuar. Si cae debajo de $ 3.240, el peso mostraría una reacción importante”, afirmó Suárez.

PUBLICIDAD

Tasas estadounidenses, petróleo y el costo para los compradores de dólares

El precio del petróleo Brent rondó los USD 102 por barril tras las oscilaciones generadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán - crédito Luis Tejido/EFE

El índice dólar alcanzó 101,31 puntos, su mayor nivel en dos meses, tras la difusión de datos económicos sólidos en Estados Unidos y nuevas señales de que la Reserva Federal podría volver a elevar las tasas. La mayor rentabilidad de las inversiones estadounidenses suele presionar a las monedas de economías emergentes, entre ellas el peso colombiano.

El petróleo Brent rondó los USD 102 por barril después de las oscilaciones provocadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Un crudo elevado puede aumentar el ingreso de dólares a Colombia por exportaciones, aunque también impulsa la inflación internacional y la aversión al riesgo en los mercados.

PUBLICIDAD

Para Suárez, el escenario base para el cierre de la jornada estaba entre $3.250 y $3.295. También señaló que, desde el 17 de septiembre, cuando la TRM era de $3.128,46, la diferencia llegó a $135,93 por dólar.

“Comprar USD 1.000 cuesta, usando la referencia oficial, casi $136.000 más. Si tiene viaje, compra internacional o deuda en dólares, no espere necesariamente ‘el precio perfecto’. Comprar por partes ayuda a repartir el riesgo. Y recuerde: bancos y casas de cambio aplican sus propios precios. Hoy los $3.300 son la gran frontera. Tocar ese nivel importa; quedarse por encima, mucho más”, indicó al medio.

PUBLICIDAD

Las proyecciones para 2027 combinan la expectativa de una mayor confianza sobre Colombia con las tensiones de las finanzas públicas. El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, liderado por Laura Clavijo, dividió el comportamiento cambiario de 2026 en dos etapas: antes y después de las elecciones presidenciales.

El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia calcula que el tipo de cambio cerrará 2027 con un promedio de $3.331 - crédito Bancolombia

La incertidumbre electoral mantuvo la tasa de cambio en un promedio de $3.654 durante el primer semestre, debido a las diferencias entre los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Tras los comicios, la expectativa de una política económica más favorable para el sector privado impulsó la apreciación del peso.

El tercer trimestre registró una apreciación promedio de 11,8%, pese al retroceso de las últimas jornadas. Durante ese período, la tasa de cambio llegó a un mínimo de $3.048.

PUBLICIDAD

Bancolombia prevé que los factores que apoyaron la apreciación del peso continúen durante el resto de 2026 y parte de 2027. Entre ellos mencionó los altos precios del crudo por la continuidad del conflicto en Medio Oriente, el atractivo de las estrategias de carry trade, operaciones que buscan aprovechar las diferencias entre tasas de interés, y la expectativa de que el Banco de la República no vuelva a aumentar su tasa de política.

La entidad estima que el tipo de cambio cerrará 2027 con un promedio de $3.331, una apreciación de 2,5% frente a su proyección para 2026 de $3.417. Para este año, calcula una apreciación de 15,7% respecto de 2025.

La previsión parte de una prima de riesgo colombiana baja, siempre que el Gobierno sostenga una agenda de prudencia fiscal y atracción de inversión. La entrada de divisas también estaría respaldada por las remesas, especialmente si los flujos migratorios desde Estados Unidos se redirigen hacia destinos como España.

El terremoto del 10 de agosto generó anuncios de ayudas monetarias internacionales y podría llevar a solicitudes de líneas de crédito externas para financiar la reconstrucción de los departamentos afectados. Bancolombia advirtió que aún no se conoce el momento ni la forma en que llegarían esos recursos.

La entidad espera que la tasa de cambio comience a depreciarse desde el primer trimestre de 2027, cuando el deterioro de las finanzas públicas gane peso en la evaluación de los inversionistas. Las negociaciones futuras del plan de consolidación fiscal serán determinantes para los flujos de capital y la cotización del peso.