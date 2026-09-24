Ciudadanos se quedaron sin agua en Jamundí, Cauca, por ataque con explosivos cerca a la infraestructura del acueducto: estos fueron los daños

Disidencias de las Farc habrían causado explosión cerca de las instalaciones del acueducto de jamundi dejando a la población sin agua - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc en el corregimiento de Timba, en la zona limítrofe entre Jamundí, Valle del Cauca, y Buenos Aires, Cauca, dejaron sin servicio de agua a una parte de la población durante la mañana del miércoles 23 de septiembre.

Según información difundida por Semana, integrantes del grupo armado activaron explosivos que estaban enterrados cerca de la infraestructura del acueducto Acuasur, que abastece a varios habitantes del sector.

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Una fuente consultada por el medio resumió la consecuencia de la detonación: “Activaron lo que tenían enterrado. Nos dejaron sin agua”.

El Ejército Nacional le habría confirmado al medio de comunicación que la confrontación no dejó militares heridos. La información disponible tampoco precisó si hubo bajas o capturas entre los integrantes de la estructura armada.

El daño en la red de distribución se produjo en la vereda Santa Helena, de acuerdo con un comunicado divulgado por Acuasur. La empresa indicó que envió a su personal operativo cuando las condiciones de seguridad permitieron el ingreso a la zona y poder restablecer el suministro del líquido.

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Los enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc en el corregimiento de Timba, en la zona limítrofe entre Jamundí, Valle del Cauca, y Buenos Aires, Cauca, dejaron sin servicio de agua a una parte de la población durante la mañana del miércoles 23 de septiembre - crédito Europa Press

Acuasur condicionó las reparaciones a la seguridad en Santa Helena

La entidad explicó que el propósito de las labores será normalizar el servicio en el menor tiempo posible, aunque no anunció una hora ni una fecha estimada para concluir los trabajos.

“Una vez las condiciones de seguridad lo permitan, nuestro personal operativo se desplazará hasta la zona para realizar las labores de reparación correspondientes”, señaló Acuasur en su comunicación, que fue difundida por Semana.

La empresa añadió que buscará restablecer el suministro tras intervenir la red afectada. También ofreció disculpas a los usuarios que quedaron sin agua a causa de la situación.

“Acuasur ofrece excusas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradece la comprensión y paciencia de nuestros usuarios mientras se adelantan los trabajos necesarios para restablecer el servicio”, agregó la compañía.

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El episodio se registró en un territorio donde la presencia de las disidencias ha mantenido la preocupación de los habitantes por los hechos violentos y las acciones contra la Fuerza Pública.

Integrantes del grupo armado activaron explosivos que estaban enterrados cerca de la infraestructura del acueducto Acuasur, que abastece a varios habitantes del sector - crédito Acuasur

El ataque en Timba ocurrió días después de una ofensiva con drones en Potrerito

La afectación al acueducto se conoció tres días después de otro ataque contra la subestación de Policía de Potrerito, también en Jamundí. El hecho ocurrió el domingo 20 de septiembre y, según la información recopilada por el medio, incluyó cinco drones cargados con explosivos.

La ofensiva aérea comenzó hacia las 3:15 p. m. cuando las aeronaves no tripuladas sobrevolaron las cercanías del puesto policial y el casco urbano de ese sector.

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El reporte preliminar de las autoridades indicó que no hubo personas heridas ni fallecidas, tanto entre los integrantes de la Fuerza Pública como entre la población civil.

La subestación tampoco sufrió daños de consideración. Por esa razón, el comando policial mantuvo su capacidad operativa tras el hostigamiento.

Durante esa misma acción se registraron bloqueos en vías de zonas cercanas, entre ellas Río Claro. El Ejército controló esas interrupciones poco después de que fueron reportadas.

La afectación al acueducto se conoció tres días después de otro ataque contra la subestación de Policía de Potrerito, también en Jamundí. El hecho ocurrió el domingo 20 de septiembre y, según la información recopilada por el medio, incluyó cinco drones cargados con explosivos- crédito Visuales IA

La suspensión del servicio de agua en Timba volvió a exponer el impacto de las confrontaciones armadas entre grupos armados al margen de la ley y tropas de las Fuerzas Militares, sobre la población civil en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Mientras

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Acuasur evaluó el momento en que podrían ingresar al sector de Santa Helena para reparar la red, los habitantes afectados permanecieron a la espera de que se restablezca el suministro del agua y de que las condiciones de seguridad permitan avanzar con las labores técnicas para arreglar los daños presentados a acusa de la detonación.