Colombia

Carlos René Montoya, nuevo presidente de Colpensiones, generó polémica por la falta de preparación en informe ante el Congreso: “Aprender con las pensiones de los colombianos es preocupante”

La exposición de Carlos René Montoya sobre el presupuesto de la entidad provocó reparos por su falta de preparación y por no explicar la aplicación del nuevo modelo durante una sesión de la Comisión Séptima

Carlos René Montoya enfrentó cuestionamientos durante la presentación del presupuesto de Colpensiones ante la Comisión Séptima del Congreso - crédito Canal del Congreso
Carlos René Montoya enfrentó cuestionamientos durante la presentación del presupuesto de Colpensiones ante la Comisión Séptima del Congreso - crédito Canal del Congreso
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El recién posesionado presidente de Colpensiones Carlos René Montoya fue cuestionado durante la presentación del presupuesto de la entidad ante la Comisión Séptima del Congreso, cuando llevaba apenas dos días en el cargo.

Los reparos se centraron en su falta de preparación y en el desconocimiento de la entidad, del sistema pensional y de la forma de implementar el nuevo modelo.

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La intervención generó preocupación entre los integrantes de la bancada de gobierno presentes en la sesión. Asesores de las unidades de trabajo legislativo cercanas al Ejecutivo afirmaron que nunca habían presenciado una presentación similar y que no era posible defender el desempeño del funcionario.

Montoya llegó a pedirle a una asesora que explicara los detalles de la exposición, pero le advirtieron que no podía hacerlo porque la sesión dejaría de ser formal. Al final, le señalaron que habría sido preferible solicitar el aplazamiento de la sesión.

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