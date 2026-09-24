Colombia

Aprendices del Sena en Barranquilla tendrán transporte público gratis desde 2027: el Distrito eliminaría el gasto diario de $7.400

El Distrito asumirá el valor total de los pasajes hacia los centros de formación para residentes de la ciudad, con el objetivo de evitar que la movilidad afecte la asistencia regular a clases

Gobierno giró millonarios recursos para operación de Transmetro - crédito Colprensa
Barranquilla subsidiará el 100% del transporte público para los aprendices del Sena a partir del año 2027 - crédito Colprensa
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Barranquilla subsidiará el 100% del transporte público de los aprendices del Sena que viven en la ciudad a partir de 2027, según anunciaron el alcalde Alejandro Char y el director general de la entidad, fray Ricardo Torres Castro, tras una mesa de trabajo realizada este miércoles 23 de septiembre.

El beneficio cubrirá los desplazamientos en transporte público hacia los centros de formación y busca evitar que el costo de movilizarse afecte la asistencia regular de los estudiantes. Las autoridades no informaron aún el mecanismo de inscripción, los requisitos ni la fecha exacta de inicio de la medida.

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Qué cambia para los aprendices del Sena en Barranquilla

La medida se aplicará como un subsidio y pretende reducir los gastos asociados a la formación técnica, tecnológica y complementaria que ofrece la entidad.

El anuncio se produjo durante una reunión entre Char y Torres Castro, en la que revisaron acciones para fortalecer la formación, la empleabilidad y las opciones de acceso al trabajo para los jóvenes de la ciudad.

Continúa la crisis financiera de Transmetro, que este jueves completará tres días sin operar en Barranquilla y su Área Metropolitana. Foto: cortesía Transmetro
Un aprendiz del Sena destina actualmente 7.400 pesos diarios para desplazarse hacia su centro de formación - crédito cortesía Transmetro

El alcalde aseguró que el apoyo estará dirigido a todos los aprendices del Sena que vivan en Barranquilla. “Barranquilla subsidiará el 100% del transporte público de todos los aprendices del Sena de nuestra ciudad”, afirmó.

La decisión supone que los estudiantes beneficiados podrán acudir a sus clases sin asumir el valor de los pasajes del sistema público. Sin embargo, la información disponible no precisa si la cobertura incluirá únicamente viajes entre el hogar y el centro de formación, ni el número máximo de trayectos que financiará el Distrito.

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Tampoco se han divulgado condiciones sobre el uso del beneficio en Transmetro, Transporte Público Colectivo (TPC) o ambos sistemas. La Alcaldía y el Sena deberán informar posteriormente cómo se validará la condición de aprendiz y cuál será el procedimiento operativo para acceder al subsidio.

Cuánto cuesta hoy el transporte público en Barranquilla

Desde enero de 2026, la tarifa ordinaria del transporte masivo Transmetro y del Transporte Público Colectivo en Barranquilla y su área metropolitana es de $3.700 por viaje de lunes a sábado. Los domingos y festivos, el valor del pasaje es de $3.800. Con la tarifa vigente, un aprendiz que realiza dos trayectos en un día ordinario destina $7.400 diarios para ir y regresar de su centro de formación.

Transmetro Barranquilla-Colombia-26-01-2021
Las autoridades aún deben reglamentar el sistema de registro y la cobertura de rutas para los beneficiarios - créidito Juan Manuel Cantillo/ Colprensa.

El Área Metropolitana de Barranquilla explicó que el ajuste tarifario respondió a un estudio sobre los costos de operación del servicio. El incremento fue de 12,1%, de acuerdo con la entidad, y consideró factores como combustible, mantenimiento, repuestos, llantas, seguros y capital de los vehículos.

El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, señaló que la tarifa se definió con criterios técnicos, financieros y operativos. “Nuestro compromiso es proteger al usuario, pero también asegurar que el sistema pueda seguir funcionando”, afirmó.

Para los aprendices del Sena, el subsidio anunciado por el distrito eliminaría ese gasto de sus desplazamientos en transporte público.

Lo que deben tener en cuenta los aprendices

Los aprendices interesados deberán esperar la reglamentación que expidan el distrito y el Sena antes de 2027. No obstante, estos son los datos que aún deben ser anunciados por las autoridades:

Aquellos que buscan mejorar su perfil profesional tienen hasta fin de semana para aprovechar los cursos gratuitos ofrecidos por una institución de renombre - crédito Colprensa
Barranquilla subsidiará el 100% del transporte público para los aprendices del Sena a partir del año 2027 - crédito Colprensa
  • El inicio exacto de la operación del subsidio en 2027.
  • Los documentos o datos necesarios para acreditar la condición de aprendiz del SENA.
  • El sistema de registro, activación o validación del beneficio.
  • Los medios de pago o tarjetas de transporte que serán aceptados.
  • La cobertura en rutas de Transmetro y Transporte Público Colectivo.
  • El alcance para aprendices que estudian en Barranquilla, pero residen fuera del Distrito.

El director del Sena sostuvo que el apoyo responde a una necesidad cotidiana de los estudiantes. “El transporte no sea una barrera para nuestros aprendices”, afirmó al invitar a los alcaldes de otras capitales a evaluar iniciativas similares.

La medida se integra a la estrategia del Sena para promover alianzas con administraciones territoriales, gobiernos regionales y empresas. La entidad informó que buscará ampliar las oportunidades de formación y acceso al empleo para jóvenes en distintas regiones del país.

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