Beto Coral le ‘suplicó’ al Gobierno de España que no acepte al exsenador Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia: “No nos representa”

El creador de contenido también rechazó la designación de Mejía al cargo diplomático - crédito Captura de Pantalla YouTube/Redes sociales de Carlos Felipe Mejía

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La designación de Carlos Felipe Mejía como nuevo embajador de Colombia ante el Reino de España, por parte del presidente Abelardo de la Espriella, sigue generando cuestionamientos en sectores políticos y sociales del país.

El turno fue para Franklin Humberto Coral Garrido, también conocido como Beto Coral, que en sus redes sociales difundió el llamado de algunos colombianos residentes en esa nación para que el Gobierno de Pedro Sánchez no conceda el beneplácito a la llegada del político colombiano.

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En su cuenta de X, el activista político enfatizó en que los connacionales no se sienten representados por Mejía, al considerar que el dirigente enfrentó varias polémicas por sus posturas hacia el proceso de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.

“Un embajador no representa a un partido ni a un gobierno, representa a Colombia. Y estos colombianos en España quieren explicar por qué Carlos Felipe Mejía no los representa”, expresó Coral.

A lo largo de sus intervenciones, los ciudadanos exponen múltiples razones para fundamentar su descontento, entre las que destacan la oposición de Mejía al proceso de paz en Colombia, sus posturas de extrema derecha, su retórica antifeminista y sus declaraciones en contra de las instituciones españolas.

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Del mismo modo, los colombianos en España fundamentan su postura señalando que la labor diplomática exige representar a toda la nación y promover la concordia, a diferencia del perfil polarizador y confrontativo que le atribuyen al diplomático.

“Considero que su discurso promueve la confrontación y no representa el papel conciliador que debe tener un diplomático”; “Porque Colombia necesita afianzar relaciones con España y no enfrentarse con ella”; “Porque sus posiciones frente al gobierno y las instituciones españolas son indignantes y las rechazo”, fueron algunas de las opiniones difundidas por el creador de contenido.

La pieza concluye con un llamado explícito al gobierno español para que escuche las demandas de la comunidad migrante y rechace la concesión del beneplácito diplomático.

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“Son colombianos, son sus voces y tienen derecho a ser escuchados. El gobierno de España le hacemos la petición clara: escuche estas voces y no conceda el beneplácito a Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia”, insistió Beto Coral.

Por el momento, desde el Gobierno de España no se ha conocido una posición sobre el aval a Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia. Además, el diplomático tampoco se ha pronunciado sobre la postura de los connacionales.

Diputado español se suma a la petición

Además de los colombianos residentes en España, el diputado local Enrique Santiago también elevó la petición al gobierno español para evitar la llegada de Carlos Felipe Mejía a ese país.

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En una carta pública, el dirigente de Izquierda Unida (IU) definió a Mejía como un “enemigo de la paz” y le atribuyó posturas de “extrema derecha” que, para él, podrían perjudicar las relaciones comerciales entre ambas naciones.

“Sus posiciones de extrema derecha y su trayectoria contra el proceso de paz y la reconciliación tienen especial relevancia en relación con la futura representación diplomática de Colombia en España debido al papel que España ha desempeñado, y continúa desempeñando, en el acompañamiento internacional al proceso de paz colombiano”, indicó el parlamentario.

El diputado también recordó una declaración emitida en abril por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la que el Gobierno español reiteró su compromiso con la paz y la estabilidad en Colombia. A partir de ese antecedente, cuestionó la “beligerancia” que atribuye al futuro diplomático frente al proceso de paz.

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“No se puede pasar por alto su beligerancia contra el proceso de paz, especialmente cuando existen antecedentes documentados de difusión de noticias falsas y declaraciones públicas con el único objetivo de socavar las instituciones del proceso de paz colombiano”, expresó Santiago.

Para Enrique Santiago, la Embajada de Colombia en España es, después de la representación diplomática en Estados Unidos, “probablemente el puesto diplomático de mayor trascendencia” para Colombia.

Santiago sostuvo que Colombia dispone de profesionales, diplomáticos de carrera, académicos y servidores públicos con trayectoria para asumir la representación. A su juicio, esas alternativas tendrían mayor capacidad de generar consensos, fortalecer la relación bilateral y proyectar un compromiso con la reconciliación nacional.

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