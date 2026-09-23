Volvió a temblar en Colombia: un sismo de magnitud 4,5 sacudió los departamentos de Tolima y Quindío

Se reportó un nuevo sismo en el centro de Colombia en la tarde del miércoles 23 de septiembre, más de un mes después del terremoto en Chocó - crédito montaje Infobae / Jovani Pérez

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Colombia sufrió afectaciones por el terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 en la escala de Richter y con epicentro en San José de Palmar, Chocó. El sismo dejó más de 300 personas muertas y más de 60.000 familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.

Este miércoles 23 de septiembre se reportó un nuevo sismo que sacudió el centro de Colombia, casi un mes y medio después de la tragedia, que causó pánico en dos departamentos y fue necesario que las autoridades ejecutaran los protocolos de evacuación, ante posibles afectaciones en las estructuras.

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Por el momento, los equipos de rescate y Gestión del Riesgo analizan las zonas donde se sintió más fuerte el movimiento telúrico, informaron en Blu Radio, pues se presentó en municipios que sufrieron por el terremoto del 10 de agosto y evalúan los posibles nuevos daños a las estructuras en esos sectores.

Colombia volvió a temblar

Muchos habitantes en los municipios y ciudades del centro del país quedaron con el temor de volver a sentir un movimiento telúrico de grandes magnitudes como el del 10 de agosto, por lo que cada reporte de sismo genera pánico y alerta, en especial para las autoridades.

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Durante la tarde del 10 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de 4,5 grados de magnitud en el municipio de Chaparral, Tolima, el cual tuvo una profundidad menor a los 30 kilómetros, lo que generó que se sintiera con fuerza en ese departamento y en Quindío.

El Servicio Geológico confirmó el sismo de 4,5 grados en la escala de Richter, que sacudió al Tolima y Quindío - crédito Servicio Geológico Colombiano

El periodista José Octavio Marín, conocido como “Pepillo”, mencionó en Blu Radio que el temblor provocó que se activaran los protocolos de evacuación en distintos edificios en Armenia: “Evacuaron el edificio de la gobernación por prevención, todos los funcionarios de la administración salieron por temor a escombros”.

Según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado distintos sismos en Chaparral, Tolima, pues en sus reportes se ven movimientos telúricos entre los 2 y 3,5 grados en la escala de Richter el 23 de septiembre, lo que puso a las autoridades en alerta para monitorear la actividad de la zona.

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También se presentaron evacuaciones preventivas en ciudades como Neiva, donde los funcionarios de la Alcaldía de Neiva salieron de la edificación por el temblor, el cual aún no reporta daños a estructuras ni personas heridas en alguno de los departamentos afectados.

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