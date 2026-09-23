Colombia

Uniformado de la Policía fue asesinado cuando atendía un presunto robo en Sincelejo: el señalado responsable fue capturado

El oficial prestó su servicio a la institución y a la comunidad durante más de 10 años. Su muerte fue rechazada a nivel nacional

Las autoridades acudieron hasta el lugar de los hechos para atender el caso de robo y fue allí cuando el uniformado resultó afectado - crédito Policía - Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades acudieron hasta el lugar de los hechos para atender el caso de robo y fue allí cuando el uniformado resultó afectado - crédito Policía - Imagen Ilustrativa Infobae
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El patrullero Ader Durán Solórzano Martínez murió tras recibir un disparo durante la atención de un presunto hurto que se presentó al interior de un establecimiento comercial del barrio La María, en Sincelejo (Sucre), durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con información revelada por el Departamento de Policía Sucre.

El reporte oficial indica que el uniformado, que era integrante de la estación de Policía Las Delicias, acudió con otros agentes al lugar luego de que se reportara el posible delito. Durante la verificación, un hombre que estaba dentro del comercio le disparó, según la información preliminar difundida por la institución.

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Después de que el agente resultara lesionado, fue llevado por sus compañeros a una clínica cercana, donde el personal médico confirmó que murió como consecuencia de la lesión ocasionada por el arma de fuego empleada en el ataque.

Entre tanto, se dio a conocer que el presunto agresor, que aún se encontraba en el lugar de los hechos, fue capturado por los demás uniformados al ser señalado como el posible responsable del ataque.

Las autoridades lamentan el fallecimiento del uniformado - crédito Policía / X
Las autoridades lamentan el fallecimiento del uniformado - crédito Policía / X

El Departamento de Policía Sucre indicó por medio de su comunicado oficial que los uniformados llegaron al establecimiento hacia las 2:30 a. m., después de recibir denuncias por un caso relacionado con un presunto hurto. Fue en ese momento cuando ocurrió el ataque, aunque el presunto agresor no tuvo oportunidad de escapar, debido a la presencia de los demás oficiales.

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La institución identificó al fallecido como un patrullero con más de 10 años de servicio en la Policía Nacional. Además, en la publicación divulgada en su memoria a través de las redes sociales, la entidad sostuvo que el agente fue asesinado “en cumplimiento de su deber” mientras atendía el caso reportado en el establecimiento.

Ante la gravedad del caso, la Policía Nacional expresó su solidaridad con los familiares, amigos, compañeros y demás allegados del uniformado.

Su entrega, valentía y compromiso con la seguridad de los ciudadanos permanecerán por siempre en la memoria de la Policía Nacional. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia, compañeros y seres queridos en este doloroso momento”, expresó el reporte de las autoridades.

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
El uniformado fue impactado con un arma de fuego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué pasó con el agresor?

Las autoridades informaron que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, y que será la Fiscalía General de la Nación la que se encargará de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad.

Según el comunicado emitido por el Departamento de Policía Sucre, al hombre le fue hallado un revólver calibre 32 y un proyectil que habría utilizado para cometer el ataque. Por ahora, no se conocen detalles relacionados con la identidad del capturado ni los cargos que podrían ser imputados en su contra.

Finalmente, las autoridades locales expresaron que: “Cada afrenta contra nuestros uniformados es una agresión contra los más de 186 mil integrantes de la Policía Nacional que diariamente exponen sus vidas para proteger la comunidad, garantizar su seguridad y brindar condiciones en el marco de la Constitución y la ley en el territorio colombiano”.

- crédito Colprensa
Los uniformados trabajan por la seguridad ciudadana y casos como estos generan indignación a nivel nacional - crédito Colprensa

La comunidad lamenta el fallecimiento del uniformado y exige justicia para que el señalado agresor obtenga una condena rápidamente y así el caso no quede impune.

A través de las redes sociales se destacaron mensajes como: “Que descanse en paz HÉROE. Mucha fortaleza para su familia y Compañeros de la Policía”, “Dolor de Patria; paren el asesinato de policías y militares, paren el asesinato de líderes sociales, paren el asesinatos de los colombianos. Descansen en paz. Solidaridad con familiares. Merecemos vivir en paz. Mano dura con los delincuentes asesinos Colombia no se arrodilla”, “Bendita sea su memoria” y “Honor y gloria por siempre”.

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