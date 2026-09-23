Rodrigo Lara se refirió a la aparición de Abelardo de la Espriella portando un arma en Santa Marta: “Está en terreno”

Rodrigo Lara recordó que el presidente Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta y que, estando en terreno, es conveniente que porte un arma - crédito Diego Pineda/Colprensa y @ABDELAESPRIELLA/X

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la aparición del presidente Abelardo de la Espriella en Santa Marta, portando un arma en su cinturón. El primer mandatario llegó a la ciudad para liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló debido al paro armado de 48 horas que impusieron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De acuerdo con el jefe de la cartera, el porte de dicha pistola por parte del jefe de Estado responde al nivel de inseguridad del sitio, pero también tiene un mensaje implícito, dirigido a las organizaciones armadas que operan en la región. Según indicó, el presidente está enfrentando directamente a los grupos al margen de la ley, por lo que es necesario que se le vea armado y protegido.

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“Un presidente que está en terreno, que está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante, es decirle a los criminales: ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos, ustedes no van a intimidar a los colombianos, ustedes no van a intimidar a los samarios. Ténganlo claro, el Gobierno está de su lado, los está acompañando a pesar de años y años de abandono de estas poblaciones a la tiranía, a la extorsión de estos bandidos. Hoy el Gobierno está del lado del pueblo colombiano, del pueblo samario”, precisó el ministro ante los medios de comunicación.

El pronunciamiento del jefe de la cartera surgió en medio de críticas que expresaron algunos políticos, entre ellos, el congresista Alejandro Ocampo, que advirtió que Abelardo de la Espriella es un mandatario civil y el porte de una pistola podría enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

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“El Estado representa la ley, la institucionalidad y el respeto a la Constitución, no amedrenta ni posa como un actor armado más. Cada vez que Abelardo adopta esos símbolos, borra la frontera entre la legitimidad democrática y la ilegalidad de las dictaduras”, señaló el senador en X.

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