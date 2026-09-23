Colombia

El padre de Abelardo de la Espriella habló de su cirugía a corazón abierto y relató un episodio de delirio que experimentó: “Horrible, de pesadilla”

El también abogado, de 73 años, publicó un video con su característico sentido del humor para narrar su experiencia tras ser intervenido quirúrgicamente

Abelardo de la Espriella Juris, padre de Abelardo de la Espriella, reapareció tras cirugía a corazómn abierto - créditoFundación Cardioinfantil - Chica Noticias Radio/Facebook
Abelardo de la Espriella Juris, padre de Abelardo de la Espriella, reapareció tras cirugía a corazómn abierto - créditoFundación Cardioinfantil - Chica Noticias Radio/Facebook
Guardar

Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente Abelardo de la Espriella, se refirió a su estado de salud luego de una compleja intervención quirúrgica a corazón abierto a la que se sometió por el taponamiento de cuatro arterias.

La cirugía se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2026 en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y, según el progenitor del jefe de Estado, “fue un éxito total”.

PUBLICIDAD

Recién despierto de la anestesia, el abogado de 73 años, defensor de la cultura caribeña y conocido en las redes sociales por sus videos sobre su estilo de vida en Córdoba y sus desayunos y almuerzos autóctonos, contó que sufrió un episodio de delirio durante la madrugada posterior a la cirugía. También es conocido por su expresión “Chao, pescao”. Según relató, creyó que el personal médico lo envenenaba a través de los medicamentos que recibía.

El padre del mandatario atribuyó el episodio a los efectos de la anestesia y de los fármacos administrados después de la operación.

“Pero esta madrugada tuve un episodio horrible, de pesadilla, de delirio, ocasionado por la anestesia y por los medicamentos que me pusieron. La pesadilla consistió en que soñé que me estaban envenenando a través de los medicamentos que me estaban dando. Le dije a las personas que me atendían a las tres de la mañana que prefería morir porque me había quitado los conductos que me pusieron para tal efecto”, dijo.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPadre de Abelardo de la EspriellaCirugía corazón abiertoFundación CardioinfantilColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los cinco festivos que le quedan a Colombia en 2026: así caen en octubre, noviembre y diciembre

El calendario nacional tendrá jornadas de descanso en los tres últimos meses del año, con celebraciones religiosas, una fecha histórica y el día de la diversidad étnica y cultural

Estos son los cinco festivos que le quedan a Colombia en 2026: así caen en octubre, noviembre y diciembre

En video: así operaba la banda señalada de asaltar casinos en el sur de Bogotá, la Policía capturó a tres integrantes y aprehendió a un menor

Los uniformados incautaron dos armas de fuego, tres teléfonos celulares y una motocicleta durante la diligencia en Tunjuelito. Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación

En video: así operaba la banda señalada de asaltar casinos en el sur de Bogotá, la Policía capturó a tres integrantes y aprehendió a un menor

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Corte Constitucional prohibió el uso de animales en actividades turísticas: entidades tendrán seis meses para su sustitución

La decisión fue adoptada tras el estudio de una demanda presentada por el alcalde Dumek Turbay y tendrá efectos diferidos para permitir la puesta en marcha de programas de reconversión laboral

Corte Constitucional prohibió el uso de animales en actividades turísticas: entidades tendrán seis meses para su sustitución

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

La actriz colombiana protagonizó una curiosa situación en los camerinos del programa de NBC al confundirse con los gestos de los androides Unitree G1, vestidos para la ocasión

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Jhonny Rivera reveló el angustioso momento que vivió con camiseta firmada por James Rodríguez: “La empleada la lavó”

Ryan Castro y Andrea Valdiri despertaron especulaciones sobre un posible romance: esto es lo que se sabe

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Néstor Lorenzo se refirió a quién será el capitán de Colombia para el partido amistoso ante México tras la salida de James Rodríguez

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

Así quedará el estadio Atanasio Girardot en 2028 tras la modernización: tendrá sistema de tecnología de punta para reconocimiento facial