El padre de Abelardo de la Espriella habló de su cirugía a corazón abierto y relató un episodio de delirio que experimentó: “Horrible, de pesadilla”

Abelardo de la Espriella Juris, padre de Abelardo de la Espriella, reapareció tras cirugía a corazómn abierto - créditoFundación Cardioinfantil - Chica Noticias Radio/Facebook

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Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente Abelardo de la Espriella, se refirió a su estado de salud luego de una compleja intervención quirúrgica a corazón abierto a la que se sometió por el taponamiento de cuatro arterias.

La cirugía se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2026 en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y, según el progenitor del jefe de Estado, “fue un éxito total”.

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Recién despierto de la anestesia, el abogado de 73 años, defensor de la cultura caribeña y conocido en las redes sociales por sus videos sobre su estilo de vida en Córdoba y sus desayunos y almuerzos autóctonos, contó que sufrió un episodio de delirio durante la madrugada posterior a la cirugía. También es conocido por su expresión “Chao, pescao”. Según relató, creyó que el personal médico lo envenenaba a través de los medicamentos que recibía.

El padre del mandatario atribuyó el episodio a los efectos de la anestesia y de los fármacos administrados después de la operación.

“Pero esta madrugada tuve un episodio horrible, de pesadilla, de delirio, ocasionado por la anestesia y por los medicamentos que me pusieron. La pesadilla consistió en que soñé que me estaban envenenando a través de los medicamentos que me estaban dando. Le dije a las personas que me atendían a las tres de la mañana que prefería morir porque me había quitado los conductos que me pusieron para tal efecto”, dijo.

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