Periodista resultó herida tras caerle una ventana en el Congreso: la corporación denunció falta de recursos para el mantenimiento de su estructura

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, expresó su solidaridad con la periodista y señaló que estaba siendo valorada por los médicos debido a un golpe que recibió en la cabeza - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS y X

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Un accidente se registró el miércoles 23 de septiembre de 2026 en la oficina de prensa del Congreso de la República, donde una ventana de gran tamaño se desprendió de la estructura y cayó sobre la periodista Luna Mejía Farías, de El Espectador. La comunicadora se encontraba en el espacio dispuesto para los medios de comunicación cuando ocurrió el hecho.

Tras el accidente, la periodista recibió atención por parte del personal médico del Senado y posteriormente fue trasladada al Hospital San Ignacio, en Bogotá, acompañada por funcionarios de la corporación. De acuerdo con la información entregada por el Congreso, Mejía se encuentra estable y consciente después de ser remitida al centro asistencial.

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La situación llevó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a referirse públicamente al accidente durante una sesión. El funcionario expresó su solidaridad con la periodista y señaló que, según la información que había recibido, estaba siendo valorada por los médicos luego de sufrir un golpe en la cabeza.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista de El Espectador, Luna Mejía, a quien una ventana que se desprendió de la oficina donde están los periodistas le cayó en el cuerpo. Están revisándola médicamente, esperamos que todo salga bien”, manifestó Henríquez.

Tras el accidente, Mejía recibió atención médica en las instalaciones del Senado y posteriormente fue trasladada al Hospital San Ignacio, donde permaneció estable y consciente - crédito X

Sobre la falta de recursos para el Capitolio Nacional

En un comunicado, el Congreso lamentó el accidente y explicó que la infraestructura del Capitolio Nacional requiere labores de mantenimiento y modernización. La corporación señaló que se trata de una estructura construida hace 100 años y afirmó que durante los últimos periodos no ha recibido los recursos necesarios para intervenirla de manera adecuada.

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La explicación fue entregada por María Mónica Pérez López, jefa de Recursos Humanos del Senado, quien indicó que la entidad no ha contado con presupuesto suficiente para adelantar el mantenimiento y la modernización de sus instalaciones.

Según el comunicado, el Ministerio de Hacienda no ha asignado al Senado los recursos requeridos para el “correcto mantenimiento y restauración de la infraestructura física”. La funcionaria también señaló que la falta de presupuesto se ha mantenido durante los últimos periodos, en momentos en que las instalaciones continúan siendo utilizadas diariamente por congresistas, funcionarios, trabajadores, periodistas y visitantes.

El documento oficial precisó además que, inmediatamente después de la caída de la ventana, fueron activados los protocolos correspondientes para atender a la periodista. Sin embargo, la corporación no entregó en el comunicado detalles técnicos sobre las razones por las cuales la ventana se desprendió ni informó si se había realizado previamente alguna revisión específica de ese elemento de la infraestructura.

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Henríquez solicitó una revisión exhaustiva de las instalaciones del Senado después del accidente ocurrido en la oficina destinada a los periodistas - crédito Senado de la República

Henríquez pidió una revisión exhaustiva del recinto

Durante su intervención, el presidente del Senado insistió en la necesidad de revisar las instalaciones y relacionó esta solicitud con las dificultades presupuestales que ha enfrentado la corporación. “Aprovecho la oportunidad para pedirle al área administrativa de bienes y servicios que sé que en medio de las dificultades presupuestales que tenemos, hagan una revisión exhaustiva del recinto del Senado de la República”, afirmó.

Henríquez sostuvo que el Senado ha solicitado recursos para realizar labores de mantenimiento y aseguró que estas peticiones se han efectuado durante varios años.

“Tenemos dificultades financieras desde hace unos años. Hemos reiterado y solicitado que se requieren recursos de presupuesto para el mantenimiento del Senado de la República y tengo que decirlo con tristeza: desde hace cuatro años y ahora se vienen presentando situaciones que no permiten que se haga una revisión como tiene que hacerse del recinto del Senado”, dijo.

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El accidente llevó al Senado a reiterar la necesidad de contar con recursos para revisar y mantener las condiciones físicas del recinto - crédito Luisa González/REUTERS

“Hemos tenido ecos y oídos sordos. Esto es un tema de mucha responsabilidad y miren que ya hoy tuvimos un incidente”, agregó durante la sesión.

La referencia a los recursos para mantenimiento se produjo después del accidente ocurrido en la oficina de prensa, uno de los espacios destinados a los periodistas que cubren las actividades legislativas.