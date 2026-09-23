Colombia

Estos son los cinco festivos que le quedan a Colombia en 2026: así caen en octubre, noviembre y diciembre

El calendario nacional tendrá jornadas de descanso en los tres últimos meses del año, con celebraciones religiosas, una fecha histórica y el día de la diversidad étnica y cultural

En 2026, el 20 de julio caerá lunes, permitiendo a los colombianos disfrutar nuevamente de un puente festivo en el Día de la Independencia- crédito VisualesIA
El calendario colombiano tendrá cinco festivos entre octubre y diciembre de 2026 - crédito VisualesIA
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El último tramo de 2026 todavía guarda cinco días festivos para los colombianos. Octubre, noviembre y diciembre concentran las jornadas de descanso que quedan en el calendario nacional, con fechas distribuidas entre celebraciones religiosas, conmemoraciones históricas y una fecha asociada a la diversidad cultural.

Después de septiembre, uno de los pocos meses del año sin festivos en Colombia, el calendario retoma las jornadas de descanso en octubre. Ese mes tendrá un único festivo: el lunes 12 de octubre, fecha que actualmente se denomina Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

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La Ley Emiliani vigente desde 1983 permite que el feriado religioso se celebre el lunes siguiente, facilitando un puente festivo que impulsa el turismo y el descanso en todo el país - crédito Colprensa
El lunes 12 de octubre se conmemorará el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana - crédito Colprensa

La jornada corresponde a una celebración que anteriormente era conocida como Día de la Raza. En 2026, además, el 12 de octubre coincidirá con un lunes, por lo que no será necesario trasladar la fecha para conformar un puente festivo. Noviembre tendrá dos días de descanso. El primero será el lunes 2 de noviembre, correspondiente al Día de Todos los Santos, celebración que originalmente tiene lugar el 1 de noviembre.

Dos semanas después llegará otro lunes festivo. El 16 de noviembre se conmemorará la Independencia de Cartagena, cuya fecha oficial es el 11 de noviembre. Debido a las reglas que rigen para varios festivos en Colombia, esta celebración se traslada al lunes correspondiente.

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Diciembre cerrará el año con otras dos jornadas festivas. La primera será el martes 8 de diciembre, cuando se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha hace parte de las festividades religiosas que mantienen un día fijo en el calendario. El último festivo de 2026 llegará el viernes 25 de diciembre con la celebración de Navidad. A diferencia de las fechas que son trasladadas mediante las reglas de los festivos móviles, esta celebración conserva cada año el 25 de diciembre como su fecha.

Día de la Inmaculada Concepción – Inmaculada Concepción – Virgen María Perú – noticias – 8 diciembre
El martes 8 y el viernes 25 de diciembre serán los últimos festivos de Colombia en 2026, por la Inmaculada Concepción y Navidad -crédito Vatican News

Con estas cinco jornadas, Colombia mantiene un calendario con una cantidad de días festivos que sobresale en la comparación internacional. De acuerdo con datos del PEW Center, con la oficialización en 2026 de la celebración religiosa de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el país se mantiene entre las naciones con más festivos del mundo.

Así mismo, Colombia supera el promedio global de 13 días festivos, calculado entre 190 países. La cifra también ubica al país en una posición destacada frente a los Estados que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Entre los 38 integrantes de esa organización, Colombia es señalado como el país con más días festivos. En Suramérica, además, supera en este aspecto a Chile y Argentina. La cantidad de jornadas de descanso no responde únicamente a celebraciones religiosas. El calendario colombiano reúne fechas relacionadas con acontecimientos patrios, conmemoraciones cívicas y festividades de carácter religioso. Una de las claves para entender cómo se distribuyen durante el año está en la Ley Emiliani.

Colombia quedará en 2026 como el país de la OCDE con más festivos, por encima de Japón y Lituania, que tienen 17 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Colombia quedará en 2026 como el país de la OCDE con más festivos, por encima de Japón y Lituania, que tienen 17 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Esta norma establece que algunos festivos que no tienen una fecha inamovible y que caen entre martes y sábado sean trasladados al lunes siguiente. El mecanismo busca favorecer el bienestar y el descanso de los trabajadores, al concentrar determinados días de descanso junto al fin de semana.

De esa disposición nacen los llamados puentes festivos o fines de semana largos, una característica habitual del calendario colombiano. Por eso, aunque algunas celebraciones tienen una fecha específica, su día de descanso puede aparecer en el calendario en un lunes distinto. Así, quienes estén pendientes de los festivos que quedan durante 2026 deberán marcar cinco fechas: 12 de octubre, 2 y 16 de noviembre, y 8 y 25 de diciembre. De ellas, tres caerán lunes, una será martes y la última llegará un viernes.

El cierre del año tendrá, entonces, una distribución de festivos que combina una conmemoración cultural, dos fechas asociadas a celebraciones religiosas, una efeméride histórica y Navidad. El calendario permitirá identificar con anticipación las últimas jornadas de descanso oficial previstas para Colombia durante 2026.

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