Colombia

Profesor que estaría adscrito a Fecode denunció que presunta persecución por haber votado por De la Espriella: “Me tiene cansado”

El docente relató que directivos de una institución educativa de Cali y representantes sindicales habrían promovido actuaciones en su contra que, según él, afectaron sus condiciones de trabajo y su salud emocional

El pedágogo relató algunas situaciones que han sucedido en su contra - crédito Informa Santander/Facebook

Guardar

Rodrigo Calvo es el nombre de un docente que, a través de sus redes sociales, afirmó estar vinculado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y, a la par, denunció ser víctima de una presunta persecución en su contra que, al parecer, estaría fundamentada en su voto por el presidente Abelardo de la Espriella, en contravía a la postura oficial de la agrupación sindical.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el profesor sostuvo que integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutep) y directivos de una institución educativa de Cali habrían impulsado actuaciones para cuestionar su permanencia en el magisterio.

PUBLICIDAD

Soy Rodrigo Calvo, el profesor que ha sido perseguido por más de dos meses simplemente porque no acaté las órdenes de Fecode y del sindicato aquí de Cali, del Sutep, de votar por (Iván) Cepeda, y decidí libremente ejercer mi derecho al voto y voté por Abelardo de la Espriella”, afirmó el educador.

Según el relato de Calvo, esa presunta persecución involucró, entre otras cosas, acciones legales: presentaron dos derechos de petición, una tutela y una citación a la Secretaría de Educación en su contra que, según el profesor, no prosperaron.

“Las profesoras en cuestión que me estaban persiguiendo pusieron dos derechos de petición que se les cayeron, me pusieron una tutela que también se les cayó”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Rodrigo Calvo afirmó que enfrenta una presunta persecución laboral tras votar por Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y captura @rodrigcalvo/TikTok
Rodrigo Calvo afirmó que enfrenta una presunta persecución laboral tras votar por Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y captura @rodrigcalvo/TikTok

También afirmó que recibió una citación de la Secretaría de Educación “para llamarme al orden”, pero señaló que ese trámite no continuó después del terremoto que se registró el 10 de agosto y que afectó a varias ciudades y municipios, entre ellas, Cali.

No obstante, el educador planteó que “el mayor problema que ellas han tenido a la hora de perseguirme es que no tienen ninguna prueba en mi contra. Pero en mi caso yo sí tengo pruebas de lo que ellas han hecho”, expresó.

El caso también fue difundido en redes sociales por el representante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Jaime Arizabaleta Fajardo, que cuestionó a la federación como “un tribunal inquisidor”.

“Eso es muy grave. Aquí estamos amparando los derechos del profesor Rodrigo Calvo. También se viralizó en las redes sociales una funcionaria de alto nivel de Fecode que llama a atacar a personajes de la derecha colombiana, entre esos a mi compañero Daniel Briceño”, dijo.

El congresista del Centro Democrático alertó el comportamiento del sindicato educativo - crédito @jarizabaletaf/X

Calvo cuestionó un cambio de salón y la intervención de una profesional psicosocial

En su denuncia, el docente relató que, tras el reinicio de clases, el rector saliente de la institución le ordenó trasladarse a otro salón. Cuestionó que el cambio hubiera incluido pupitres, pero no los elementos didácticos que, según indicó, utilizaba para sus clases.

El rector saliente, que ya se jubilaba, me ordenó cambiarme de salón por mi cuenta, como si yo estuviera contratado aquí no para ser docente, sino para hacer trasteos”, dijo.

Calvo agregó que los estudiantes y padres de familia interpretaron el traslado como una represalia. “A los ojos de los alumnos y los padres de familia, esto constituyó ya un abuso totalmente evidente y una persecución que no se puede esconder”, manifestó.

Como el caso habría escalado ante los acudientes, el docente incluyó en su denuncia el registro de una intervención de una profesional psicosocial ante alumnos, al parecer, a raíz de la polémica. En el audio divulgado, la mujer pidió a los estudiantes no involucrarse en un conflicto entre docentes y acudir a coordinación o rectoría si registraban afectaciones emocionales.

Fecode recomendó presentar recurso de reposición y de apelación ante la Fiduprevisora FOMAG si la respuesta al reclamo por la prima de mitad de año es negativa - crédito Colprensa
El docente cuestionó actuaciones de directivos de una institución educativa de Cali y mencionó a Fecode y al Sutep - crédito Colprensa

“Que cualquier comentario que ustedes escuchen, hagan caso omiso a él, no repliquen, no comenten, no vayan a buscar al otro docente”, se escucha decir a la profesional. ( ...) Si hay algún estudiante que presente algún tipo de afectación emocional, de ansiedad, de miedo, de tristeza frente a esos presuntos comentarios, los invito a que vayan ante coordinación o ante rectoría”.

La profesional psicosocial también les comentó a los estudiantes: “Pero recordarles que sea lo que sea que pase entre dos docentes, es entre adultos, que no tiene que ver con ustedes como estudiantes y que cualquier comentario que se haga, ustedes no repliquen. Y que por favor, pues esta información que tengo con ustedes se quede también entre ustedes. No replicar, no ir a averiguar, no ir a indagar, no hacer el chisme de la situación, ¿listo?”.

El profesor afirmó que buscan recopilar testimonios en su contra

Calvo interpretó esa intervención como un intento de reunir declaraciones escritas de estudiantes para presentar ante las autoridades educativas.

“¿Qué es lo que están haciendo? Buscando pruebas escritas de los estudiantes para poder llevarlas a la Secretaría de Educación y tener pruebas para llamarme al orden”, denunció.

También negó la existencia de un proceso laboral formal para abordar el caso. “Hasta ahora no hay ningún proceso de atención laboral por parte de la institución”, afirmó antes de reproducir el audio de la profesional.

La principal causa del paro de maestros en Bogotá fue la crisis del sistema de salud del magisterio y las dificultades en trámites administrativos - crédito @fecode/X
Calvo aseguró que el cambio de salón y otras decisiones afectaron el desarrollo de sus clases - crédito @fecode/X

El profesor aseguró que la situación tuvo consecuencias en su estado de salud y sostuvo que recibió incapacidades médicas en varias ocasiones. “Esta situación me tiene cansado, emocionalmente me ha afectado mucho. He sido incapacitado dos o tres veces por varios días”, dijo.

Hacia el final de su mensaje, Calvo convocó a padres y alumnos a expresar por escrito si respaldaban o rechazaban su continuidad en la institución. Además, lanzó críticas contra Fecode y el Sutep.

Temas Relacionados

FecodeRodrigo CalvoAbelardo de la EspriellaPersecuciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe analizará acciones legales contra Sencia por el uso del estadio El Campín, tras choque por concierto de BTS y Liga Femenina

El presidente de los rojos, Eduardo Méndez, aseguró que hubo un incumplimiento del contrato de arrendamiento, luego del rifirrafe por no prestar el escenario para la final del campeonato

Santa Fe analizará acciones legales contra Sencia por el uso del estadio El Campín, tras choque por concierto de BTS y Liga Femenina

Gobierno alista emergencia económica por crisis del campo: busca congelar deudas y ampliar créditos a productores

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, llevará la propuesta al Consejo de Ministros después de advertir ante el Senado sobre las dificultades que enfrentan distintas actividades agropecuarias. La iniciativa contempla alivios para la cartera, medidas de liquidez y cambios en los plazos de financiación

Gobierno alista emergencia económica por crisis del campo: busca congelar deudas y ampliar créditos a productores

La Federación de Cafeteros aumentó el pago de la pasilla y cambió las reglas para comprar café afectado por broca

La decisión hace parte de un paquete de medidas que la entidad activó para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las regiones productoras y evitar que las condiciones climáticas terminen golpeando con mayor fuerza los ingresos de los caficultores

La Federación de Cafeteros aumentó el pago de la pasilla y cambió las reglas para comprar café afectado por broca

Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios

La agrupación británica se presentará por cuarta vez en el país, esta vez haciendo un recorrido musical enfocado principalmente en sus dos primeros álbumes de estudio

Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

ENTRETENIMIENTO

Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios

Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios

‘Pautips’ conmovió a sus seguidores al revelar la lección que le enseñó ‘MasterChef Celebrity’ más allá de las recetas: “Una batalla muy dura”

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe analizará acciones legales contra Sencia por el uso del estadio El Campín, tras choque por concierto de BTS y Liga Femenina

Esta fue la razón por la que Millonarios eligió a Alberto Gamero como su técnico, según Ariel Michaloutsos: “Me sorprendió”

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

Go Sports desmintió que sea uno de los ofertantes por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: esto dijo