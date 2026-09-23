Profesor que estaría adscrito a Fecode denunció que presunta persecución por haber votado por De la Espriella: “Me tiene cansado”

El pedágogo relató algunas situaciones que han sucedido en su contra - crédito Informa Santander/Facebook

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Rodrigo Calvo es el nombre de un docente que, a través de sus redes sociales, afirmó estar vinculado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y, a la par, denunció ser víctima de una presunta persecución en su contra que, al parecer, estaría fundamentada en su voto por el presidente Abelardo de la Espriella, en contravía a la postura oficial de la agrupación sindical.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el profesor sostuvo que integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutep) y directivos de una institución educativa de Cali habrían impulsado actuaciones para cuestionar su permanencia en el magisterio.

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“Soy Rodrigo Calvo, el profesor que ha sido perseguido por más de dos meses simplemente porque no acaté las órdenes de Fecode y del sindicato aquí de Cali, del Sutep, de votar por (Iván) Cepeda, y decidí libremente ejercer mi derecho al voto y voté por Abelardo de la Espriella”, afirmó el educador.

Según el relato de Calvo, esa presunta persecución involucró, entre otras cosas, acciones legales: presentaron dos derechos de petición, una tutela y una citación a la Secretaría de Educación en su contra que, según el profesor, no prosperaron.

“Las profesoras en cuestión que me estaban persiguiendo pusieron dos derechos de petición que se les cayeron, me pusieron una tutela que también se les cayó”, sostuvo.

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Rodrigo Calvo afirmó que enfrenta una presunta persecución laboral tras votar por Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y captura @rodrigcalvo/TikTok

También afirmó que recibió una citación de la Secretaría de Educación “para llamarme al orden”, pero señaló que ese trámite no continuó después del terremoto que se registró el 10 de agosto y que afectó a varias ciudades y municipios, entre ellas, Cali.

No obstante, el educador planteó que “el mayor problema que ellas han tenido a la hora de perseguirme es que no tienen ninguna prueba en mi contra. Pero en mi caso yo sí tengo pruebas de lo que ellas han hecho”, expresó.

El caso también fue difundido en redes sociales por el representante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Jaime Arizabaleta Fajardo, que cuestionó a la federación como “un tribunal inquisidor”.

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“Eso es muy grave. Aquí estamos amparando los derechos del profesor Rodrigo Calvo. También se viralizó en las redes sociales una funcionaria de alto nivel de Fecode que llama a atacar a personajes de la derecha colombiana, entre esos a mi compañero Daniel Briceño”, dijo.

El congresista del Centro Democrático alertó el comportamiento del sindicato educativo - crédito @jarizabaletaf/X

Calvo cuestionó un cambio de salón y la intervención de una profesional psicosocial

En su denuncia, el docente relató que, tras el reinicio de clases, el rector saliente de la institución le ordenó trasladarse a otro salón. Cuestionó que el cambio hubiera incluido pupitres, pero no los elementos didácticos que, según indicó, utilizaba para sus clases.

“El rector saliente, que ya se jubilaba, me ordenó cambiarme de salón por mi cuenta, como si yo estuviera contratado aquí no para ser docente, sino para hacer trasteos”, dijo.

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Calvo agregó que los estudiantes y padres de familia interpretaron el traslado como una represalia. “A los ojos de los alumnos y los padres de familia, esto constituyó ya un abuso totalmente evidente y una persecución que no se puede esconder”, manifestó.

Como el caso habría escalado ante los acudientes, el docente incluyó en su denuncia el registro de una intervención de una profesional psicosocial ante alumnos, al parecer, a raíz de la polémica. En el audio divulgado, la mujer pidió a los estudiantes no involucrarse en un conflicto entre docentes y acudir a coordinación o rectoría si registraban afectaciones emocionales.

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El docente cuestionó actuaciones de directivos de una institución educativa de Cali y mencionó a Fecode y al Sutep - crédito Colprensa

“Que cualquier comentario que ustedes escuchen, hagan caso omiso a él, no repliquen, no comenten, no vayan a buscar al otro docente”, se escucha decir a la profesional. ( ...) Si hay algún estudiante que presente algún tipo de afectación emocional, de ansiedad, de miedo, de tristeza frente a esos presuntos comentarios, los invito a que vayan ante coordinación o ante rectoría”.

La profesional psicosocial también les comentó a los estudiantes: “Pero recordarles que sea lo que sea que pase entre dos docentes, es entre adultos, que no tiene que ver con ustedes como estudiantes y que cualquier comentario que se haga, ustedes no repliquen. Y que por favor, pues esta información que tengo con ustedes se quede también entre ustedes. No replicar, no ir a averiguar, no ir a indagar, no hacer el chisme de la situación, ¿listo?”.

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El profesor afirmó que buscan recopilar testimonios en su contra

Calvo interpretó esa intervención como un intento de reunir declaraciones escritas de estudiantes para presentar ante las autoridades educativas.

“¿Qué es lo que están haciendo? Buscando pruebas escritas de los estudiantes para poder llevarlas a la Secretaría de Educación y tener pruebas para llamarme al orden”, denunció.

También negó la existencia de un proceso laboral formal para abordar el caso. “Hasta ahora no hay ningún proceso de atención laboral por parte de la institución”, afirmó antes de reproducir el audio de la profesional.

Calvo aseguró que el cambio de salón y otras decisiones afectaron el desarrollo de sus clases - crédito @fecode/X

El profesor aseguró que la situación tuvo consecuencias en su estado de salud y sostuvo que recibió incapacidades médicas en varias ocasiones. “Esta situación me tiene cansado, emocionalmente me ha afectado mucho. He sido incapacitado dos o tres veces por varios días”, dijo.

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Hacia el final de su mensaje, Calvo convocó a padres y alumnos a expresar por escrito si respaldaban o rechazaban su continuidad en la institución. Además, lanzó críticas contra Fecode y el Sutep.