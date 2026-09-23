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América de Cali, líder de la Liga BetPlay, le debería dinero a sus jugadores: no habría pagado salarios de agosto

El buen momento deportivo de la institución habría ocultado una dura realidad para los futbolistas, que incluso habrían amenazado con no jugar el próximo encuentro

América de Cali
América de Cali sorprendió a sus aficionados con la noticia de que, al parecer, debe salarios a sus jugadores - crédito Colprensa
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América de Cali se mantiene como líder de la Liga BetPlay, pese a que suma dos encuentros en los que no conoce el triunfo, con 21 puntos y dos unidades por encima de Millonarios, además de que cuenta con un encuentro menos en el calendario del segundo semestre de 2026.

Sin embargo, se conoció que el cuadro rojo le debería salarios a sus jugadores, un problema que parecía del pasado, cuando se encontraba en la Lista Clinton, y en la actualidad es una realidad que sufren conjuntos como el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto.

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Ese hecho se suma a la denuncia de Duván Vergara, exjugador y uno de los referentes del América en los últimos años, por una deuda con respecto a su traspaso a Racing de Avellaneda en 2025, a lo que el club respondió con un comunicado para explicar la situación con el atacante.

¿Qué pasó con los salarios en América?

Los jugadores de América de Cali habrían condicionado su concentración para el partido de la Liga BetPlay al pago del salario correspondiente a agosto, que esperaban recibir durante el transcurso del día. La advertencia, al parecer, fue comunicada a la dirigencia por medio de la agremiación de futbolistas.

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“La agremiación de futbolistas de América le informó a la dirigencia que si hoy no les pagan el salario adeudado de agosto, no concentrarán para el partido de mañana. Esperan una reunión en las próximas horas”, escribió el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, el 22 de septiembre.

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América de Cali le debería los salarios de agosto a todos sus jugadores, pese al buen momento deportivo - crédito @PSierraR/X

El reclamo vuelve a trasladar al terreno deportivo las dificultades económicas que han rodeado al club durante los últimos meses y presiona a los directivos para encontrar una solución antes del próximo compromiso, debido a las sanciones en las tribunas y la poca asistencia.

Pese a eso, tal parece que América sí se puso al día con la supuesta deuda, pues el mismo Sierra señaló que el club empezó el proceso para cumplir con los salarios atrasados y quedar al día para el juego ante Águilas Doradas, el jueves 24 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero.

América de Cali
América sí empezaría a resolver lo del dinero pendiente a los jugadores, para evitar cualquier intento de huelga - crédito @PSierraR/X

“A pesar de los intentos por desmentir la información, Iván Vélez le acaba de comunicar a los capitanes del equipo que ya el Financiero de América está realizando pagos del salario adeudado de agosto para que puedan concentrar con normalidad y jugar mañana”, señaló el comunicador.

La deuda con Duván Vergara

El extremo Duván Vergara reclamó el lunes 21 de septiembre de 2026 un pago pendiente del América de Cali, club en el que ganó las ligas de 2019 y 2020. El futbolista, actualmente en Racing Club de Avellaneda, también negó estar negociando con equipos de Colombia.

El jugador de 30 años sostuvo en un comunicado que procuró que el América obtuviera un beneficio económico con su transferencia y cuestionó que todavía exista una deuda pendiente. “Mi prioridad fue que América también recibiera un beneficio económico por mi transferencia. Lo hice porque siempre he querido que mi paso por el club deje algo más que momentos y recuerdos”, afirmó.

Ilustración en acuarela de un futbolista con camiseta roja y un dirigente sentado frente a un escritorio con billetes, monedas y contratos.
El futbolista Duván Vergara denunció falta de pagos y negó estar negociando con equipos de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La decisión de archivar sus fotografías con la camiseta del América respondió, según explicó, a un desacuerdo que mantuvo en privado durante más de un año. Vergara aseguró que la medida no representa un cambio de equipo ni una falta de respeto hacia la institución o sus hinchas.

Vergara ratificó que su presente está en Racing y que ni él ni su entorno mantienen conversaciones con Atlético Nacional o cualquier otra institución colombiana. “Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos”, escribió en el comunicado oficial.

El extremo indicó que espera resolver pronto el conflicto y reivindicó su vínculo con el club vallecaucano. “Mi cariño y respeto por América y por su hinchada siguen intactos. Lo que cambió fue mi manera de expresar una inconformidad que llevaba demasiado tiempo guardando”, concluyó.

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