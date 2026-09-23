Bogotá y Funza estudian una nueva vía para descongestionar las calles 13 y 80: invertirán $21.036 millones en tres corredores

La nueva ruta plantea reducir la dependencia de la movilidad regional respecto a las calles 13 y 80 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Funza y Bogotá abrieron la posibilidad de una nueva conexión vial por la avenida La Esperanza, distinta a las calles 13 y 80, tras firmar un convenio interadministrativo por $21.036 millones para realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad. El acuerdo no implica el inicio inmediato de la construcción, sino la evaluación técnica de alternativas para determinar si el proyecto es viable.

La alianza reúne a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y la Alcaldía de Funza. Los estudios se desarrollarán hasta el 31 de diciembre de 2027 y abarcarán tres corredores del Circuito Regional Aeroportuario, una iniciativa vinculada al programa ‘Bogotá Ciudad Aeropuerto’.

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El proyecto busca ampliar las opciones de acceso entre Bogotá, Funza y el entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado. Actualmente, la calle 13 y la calle 80 concentran la conexión entre el municipio y la capital, una dependencia que las entidades plantean revisar mediante nuevos corredores y conexiones viales.

La futura intervención evaluará un tramo de 8,2 kilómetros de la avenida La Esperanza, junto con conexiones en la avenida T.A.M., correspondiente a la carrera 129, y la carrera 103. En total, los análisis cubrirán 10,36 kilómetros de intervención.

Funza y Bogotá firmaron un convenio interadministrativo por $21.036 millones para estudiar una nueva conexión por la avenida La Esperanza - crédito Agencia Regional de Movilidad/X

Los corredores que serán evaluados

El convenio destina recursos a los estudios de tres ejes que conformarían el Circuito Regional Aeroportuario:

El primero corresponde a la avenida La Esperanza, entre la carrera 103 y el municipio de Funza.

El segundo corredor será la carrera 103, entre la calle 26 y la avenida La Esperanza.

El tercero será la avenida T.A.M., en la carrera 129, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

La Agencia Regional de Movilidad aportará $14.837 millones para esta etapa y Funza contribuirá con $6.198 millones. El IDU brindará el soporte técnico para estructurar la iniciativa, según informó la Alcaldía de Bogotá.

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Los estudios definirán, con criterios técnicos, ambientales, económicos, financieros y jurídicos, cuál alternativa de trazado puede avanzar hacia diseños detallados y una eventual ejecución. La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, señaló que la firma abre “una etapa decisiva” para establecer las condiciones de viabilidad del proyecto.

La propuesta contempla el análisis de distintos trazados para la avenida La Esperanza. El resultado del proceso determinará si la obra puede continuar a las siguientes etapas de diseño y contratación, por lo que la conexión todavía no tiene una ruta definitiva ni una fecha de construcción anunciada.

La Agencia Regional de Movilidad aportará $14.837 millones y el municipio de Funza financiará $6.198 millones para los estudios - crédito Agencia Regional de Movilidad/X

Una alternativa ante la dependencia de las calles 13 y 80

El acuerdo responde a los problemas de movilidad de la Sabana de Occidente y a la dependencia de Funza respecto de las calles 13 y 80 para entrar o salir de Bogotá. Las entidades señalaron que esos corredores también cumplen un papel en la conexión con El Dorado, terminal aérea de carga y pasajeros.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que el objetivo es construir un anillo de conexión vial alrededor del aeropuerto. “Nos va a permitir tener un anillo de conexión vial con el Aeropuerto El Dorado”, afirmó durante la presentación del convenio.

Galán sostuvo que la intención es dejar contratadas y en ejecución las obras el próximo año, aunque el convenio suscrito corresponde a estudios de prefactibilidad y factibilidad, cuyo plazo se extiende hasta diciembre de 2027. La ejecución dependerá de la alternativa que resulte viable y de las decisiones posteriores de las entidades participantes.

La alcaldesa Villamil afirmó que durante décadas los habitantes de Funza han dependido de los mismos corredores para su relación vial con Bogotá. “Comenzamos a construir una nueva posibilidad: conectar a Funza con Bogotá por la avenida La Esperanza”, declaró.

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Los estudios técnicos incluirán el diseño de espacios para peatones y ciclistas bajo el enfoque de calles completas - crédito Google Maps

La directora general de la ARM, Claudia Mercado, señaló que el convenio vincula la movilidad y la logística bajo una visión regional. La entidad participará en los estudios junto con Funza, el IDU y la Secretaría Distrital de Planeación.

Estudios con andenes, ciclorrutas y seguridad vial

La estructuración del proyecto incluirá el enfoque de calles completas. Según la información difundida por las entidades, los estudios deberán contemplar andenes, cicloinfraestructura, zonas verdes y condiciones de seguridad vial.

Este criterio busca que la eventual conexión no se limite al tránsito de vehículos particulares o de carga. El planteamiento incorpora espacios para peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía, además de la relación de los corredores con el entorno aeroportuario.

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Durante el acto de firma, Galán pidió al Gobierno nacional respaldar obras complementarias relacionadas con El Dorado Max. El alcalde mencionó la necesidad de extender la avenida Mutis para conectarla con la red vial de Devisab y Funza, como parte de un anillo vial para el aeropuerto y la región.