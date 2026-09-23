La Fiscalía indaga si el Tren de Aragua ordenó el homicidio del rabino Nuchem Eber en Bogotá

La Fiscalía investiga la hipótesis de que el Tren de Aragua ordenó el homicidio del rabino Nuchem Yasir Eber en Bogotá - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X

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La investigación por el homicidio del rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber sumó una nueva hipótesis en Bogotá. Según información conocida por Noticias RCN, la Fiscalía indaga si el Tren de Aragua habría ordenado el asesinato del religioso de 51 años, hallado el 22 de abril de 2026 dentro de un armario en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy.

El caso adquiere relevancia porque los investigadores habrían establecido vínculos entre los sospechosos del crimen de Eber y la estructura señalada por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel. El docente también fue abandonado en un contenedor, en ese caso dentro de una maleta, después de ser asesinado.

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La muerte del rabino, originario de Nueva York y miembro de la comunidad judía de Boro Park, generó conmoción entre sus allegados en Estados Unidos y en Bogotá. El hombre se hospedaba en el norte de la capital colombiana y había viajado al país por motivos laborales, de acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación.

Las cámaras registraron la última salida de Nuchem Eber el 21 de abril

Las grabaciones de seguridad muestran a Nuchem Eber cuando salió a las 9:07 p. m. del 21 de abril de la vivienda donde se alojaba, en el norte de Bogotá. Esa fue la última vez que se tuvo registro de sus movimientos antes de que fuera encontrado sin vida al día siguiente.

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Grabaciones de cámaras de seguridad captaron la última salida del rabino la noche del 21 de abril - crédito X

El cadáver apareció semidesnudo dentro de un armario azul. La víctima tenía lesiones, la boca cubierta con cinta adhesiva y las extremidades atadas, según la información conocida por las autoridades. En las primeras horas posteriores al hallazgo surgieron versiones sobre un posible desmembramiento, pero la Policía Metropolitana de Bogotá descartó esa hipótesis y precisó que el cuerpo presentaba lesiones.

Las diligencias buscan establecer el recorrido que realizó Eber desde el norte de la ciudad hasta el punto donde fue encontrado. También analizan sus comunicaciones, los contactos que tuvo durante sus últimos días y el posible móvil económico detrás del crimen.

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La principal línea de trabajo señala que el rabino pudo haber sido víctima de una organización dedicada a atraer personas, despojarlas de sus pertenencias y asesinarlas. La Fiscalía investiga si esa red tenía conexiones con el Tren de Aragua, organización de origen venezolano que ha sido señalada en Colombia por delitos como homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y hurtos.

Alias Osmer figura en la nueva línea de investigación de la Fiscalía

Los investigadores vincularon a los sospechosos de este crimen con el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel - créditos FBI | Red social Facebook

Entre los nombres que aparecen en el expediente está Osmer Josué Castillo Urbaneja, conocido con el alias de Osmer. De acuerdo con la información revelada por Noticias RCN, el hombre sería el segundo en la jerarquía de la estructura investigada y estaría relacionado de forma directa con el homicidio del rabino estadounidense.

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Los investigadores lo señalan de haber impartido la orden para cometer el crimen. Un testigo lo identificó, además, como una de las personas que controla actividades de tráfico de estupefacientes dentro de la organización.

La indagación también apunta a que alias Osmer recibiría instrucciones de Giovanny Vicente, un presunto cabecilla que permanece recluido en una cárcel y que ha sido relacionado con otros hechos de violencia, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y robos.

La Fiscalía busca determinar el nivel de responsabilidad de cada integrante de la red y establecer si el homicidio de Eber siguió el mismo patrón atribuido al caso del profesor Kevin Santiago Ángel. La coincidencia entre los posibles responsables de ambos asesinatos abrió una nueva línea investigativa, aunque las autoridades aún deben consolidar las pruebas judiciales.

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Alias Alondra es señalada de captar a las víctimas

Alias Alondra es investigada por la hipótesis de captar a las víctimas que posteriormente eran entregadas a la red criminal - créditos @JBreakingNews/X | red social Facebook | Migración Colombia

Otro de los nombres bajo análisis es el de alias Alondra, una mujer a la que la investigación vincula con la captación de víctimas. La hipótesis de los investigadores sostiene que ella seducía o contactaba a personas que después eran entregadas a otros integrantes de la organización.

Las autoridades intentan establecer si la mujer tuvo contacto directo con Eber antes de su desaparición. También buscan identificar a quienes lo trasladaron, lo retuvieron y abandonaron su cuerpo en Kennedy.