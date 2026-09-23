Concejal Heidy Sánchez lanzó fuertes críticas a Sencia por no prestar El Campín para la Liga Femenina: “Las castigadas son las mujeres”

La concejal Heidy Sánchez ha sido una de las críticas a Sencia por el manejo de El Campín para conciertos y fútbol - crédito Sencia / @heidy_up/X

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El Campín se encuentra en el ojo del huracán porque el concierto de BTS obligó a que no se jugara la ida de la final de la Liga Femenina entre Santa Fe y el Deportivo Cali, pues la preparación del evento musical no le daba espacio al encuentro, lo que provocó un choque de Sencia con los cardenales.

El concesionario también sufrió ataques por parte de la concejal Heidy Sánchez, una de sus más férreas opositoras, por las condiciones de la licitación que se firmó con la Alcaldía de Bogotá a finales de 2023, además de los problemas para el inicio de las obras del complejo cultural y deportivo.

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Por el momento, Sencia se defiende con el concierto porque avisó desde julio a Santa Fe para organizar el calendario del segundo semestre, pero la institución roja respondió que se incumplió el contrato de arrendamiento entre las partes al no especificar el tiempo exacto para el alquiler del estadio para la presentación de la banda surcoreana.

“Pone de presente Sencia cuál es el negocio que le interesa”

Durante una sesión en el Concejo de Bogotá, la cabildante del Pacto Histórico se refirió a la polémica por los líos para la final de la Liga Femenina, que se pasó a Tunja por la preparación del concierto de BTS, que se extenderá del 23 de septiembre al 16 de octubre en El Campín.

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“Que resulta que ahora no son dos días, sino casi tres semanas en las que no va a estar abierto el estadio para el fútbol. Y nuevamente pone de presente Sencia cuál es el negocio que le interesa con el estadio, que no es el fútbol capitalino. Esto ya ha venido pasando de castaño a oscuro, lo que viene sucediendo con el estadio El Campín”, dijo.

Santa Fe y la concesionaria Sencia entraron en pelea por el uso del estadio El Campín, debido al concierto de BTS y la final de la Liga Femenina - crédito Sencia

La cabildante recordó también que “nosotros la semana pasada pusimos en conocimiento los retrasos de la obra, 671 días que se supone debe demorar, que el acta de inicio no se ha firmado por cuenta de la falta del permiso que debe otorgar la Secretaría de Movilidad, de las obras que debían empezar el primer semestre de este año, que resulta que ahora no son dos días, sino resulta que son casi tres semanas en las que no va a estar abierto el estadio para el fútbol”.

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“Y nuevamente pone de presente Sencia cuál es el negocio que le interesa con el estadio, que no es el fútbol capitalino. Se les olvida que la destinación específica para la cual fue donado el estadio fue para el fútbol capitalino, fútbol que se ha pasado por la galleta Sencia de manera reiterativa”, añadió.

La concejal Heidy Sánchez se despachó contra Sencia por su gestión con El Campín - crédito prensa Heidy Sánchez

Sánchez mencionó que las jugadoras son las principales afectadas: “Y en esta oportunidad, las castigadas son las mujeres y las representantes del fútbol femenino en Bogotá. Santa Fe y el Deportivo Cali entonces se tienen que ir a jugar a otra ciudad. Entonces decimos apoyar a las mujeres, pero entonces para otorgarles garantías para su partido y para la final del fútbol, ahí sí no”.

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Finalmente, la concejal del Pacto Histórico mencionó los otros problemas de Sencia con el terreno de El Campín: “Quiero también recordar las acciones jurídicas que hoy lleva a cabo la familia de Nemesio Camacho. Por ejemplo, tenemos una audiencia pendiente en la inspección de policía por cuenta de las licencias, pero adicionalmente, la acción popular que se está llevando a cabo en este momento”.

El estadio El Campín ha sido usado para partidos de fútbol y conciertos durante 2026, que siempre afectan el calendario del fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

“Y como lo hemos advertido reiteradamente, pues este proyecto ha contado con un montón de improvisaciones desde su estructuración en el año 2023. Mientras tanto, Sencia sigue aprovechándose económicamente del estadio y la ciudad esperando a ver si algún día tiene el nuevo estadio y toda la infraestructura que tanto prometieron”, afirmó.

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