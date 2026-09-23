Colombia

De la Espriella anunció la captura de 25 presuntos integrantes de La Oficina y Los Chatas en Antioquia: “Los narcoterroristas caerán uno tras otro”

Los procedimientos se realizaron en Amalfi y Santa Rosa de Osos. Entre los detenidos figuran alias Santa María y alias Cutu, señalados de coordinar actividades vinculadas al narcotráfico

Abelardo de la Espriella lanzó en La Guajira una advertencia contra Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, por su presunta incidencia criminal en San Juan del Cesar - crédito Presidencia de la República/Flickr
Abelardo de la Espriella infirmó que La Policía Nacional capturó a 25 presuntos integrantes de La Oficina y Los Chatas durante operativos en Amalfi y Santa Rosa de Osos, Antioquia - crédito Presidencia de la República
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Policía Nacional capturó a 25 presuntos integrantes de las estructuras criminales La Oficina y Los Chatas durante 31 diligencias de allanamiento realizadas en los municipios de Amalfi y Santa Rosa de Osos, en Antioquia.

Según el mandatario, 19 personas fueron detenidas por orden judicial y seis quedaron a disposición de las autoridades tras ser sorprendidas en flagrancia. La operación también dejó la incautación de 10.250 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, cuatro armas de fuego, 70 cartuchos y más de $19 millones en efectivo.

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De la Espriella señaló que entre los capturados está alias Santa María, también conocido como “Señor”, al que identificó como un presunto cabecilla urbano encargado del abastecimiento de expendios de droga y de coordinar homicidios selectivos en Amalfi.

El jefe de Estado también mencionó la detención de alias Cutu, que, de acuerdo con su reporte, cumplía funciones como dinamizador del tráfico de estupefacientes en Santa Rosa de Osos.

“Les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal”, afirmó el presidente en una publicación difundida en X, red social en la que calificó a las dos organizaciones como estructuras narcoterroristas.

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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la intervención afectó las finanzas y la estructura de los grupos ilegales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la intervención afectó las finanzas y la estructura de los grupos ilegales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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