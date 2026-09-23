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Boletería para uno de los clásicos del fútbol colombiano: Atlético Nacional de James Rodríguez, ante el Millonarios de Juan Guillermo Cuadrado

El partido está programado para el miércoles 23 de septiembre del 2026, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional, de James Rodríguez, anunció la boletería para el clásico del fútbol colombiano ante el Millonarios de Juan Guillermo Cuadrado - crédito @nacionaloficial-@millosfcoficial/Instagram
Atlético Nacional, de James Rodríguez, anunció la boletería para el clásico del fútbol colombiano ante el Millonarios de Juan Guillermo Cuadrado - crédito @nacionaloficial-@millosfcoficial/Instagram
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Atlético Nacional enfrentará a Millonarios en uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. El partido será válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

Solo quedan disponibles las entradas para Occidental Alta y Occidental Baja. La expectativa se vincula con la posición de ambos equipos en la tabla y con la posibilidad de que James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado compartan la cancha por primera vez como rivales en el fútbol colombiano.

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Así están los precios y la boletería para el partido entre Atlético Nacional y Millonarios - crédito Tirbunaverde.com
Así están los precios y la boletería para el partido entre Atlético Nacional y Millonarios - crédito Tirbunaverde.com

Precios de la boletería para Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Occidental Alta: $130.000 + $9.282 de servicio. Total: $139.282
  • Occidental Baja: $119.000 + $8.497 de servicio. Total:$ 127.497
  • VIP: agotada
  • Platea: agotada
  • Oriental Alta: agotada
  • Oriental Baja: agotada
  • Norte: agotada
  • Sur: agotada
  • Gramilla para personas con movilidad reducida: agotada

Atlético Nacional también mantiene abierta la opción de abonos para el semestre 2026-II a través de Tribuna Verde. El plazo para adquirirlos vence a la medianoche del 24 de septiembre.

Los nuevos abonados pueden elegir entre Platea, Occidental Alta, Occidental Baja, Oriental Alta, Oriental Baja, Norte, Sur y Gramilla, según disponibilidad. A corte del viernes 18 de septiembre del 2026, Infobae Colombia recibió el reporte del club de 23.150 abonos vendidos. No ha existido otra actualización más reciente, de algún reporte periodístico.

Al igual que para la compra de boletería, el proceso para adquirir un abono es el siguiente: ingresa a la página Tribunaverde.com y busca la opción de comprar boleta o abono, de acuerdo a su interés. Durante el proceso pedirán sus documentos y métodos de pago, al momento de seleccionar la localidad.

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Cabe recordar que por instrucción de la Alcaldía de Medellín y Atlético Nacional, no está permitido el ingreso para hinchada visitante, es decir de Millonarios, al estadio Atanasio Girardot para el jueves 24 de septiembre del 2026.

Los precios del abono con Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026 - crédito @nacionaloficial/X
Los precios del abono con Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026 - crédito @nacionaloficial/X

El pasado reciente de los enfrentamientos entre Atlético Nacional y Millonarios

El equipo dirigido por Lucas González, Atlético Nacional, será local luego de caer 2-0 ante Llaneros en Villavicencio, mientras los dirigidos por Alberto Miguel Gamero, Millonarios, llegará al clásico tras vencer 3-0 a Boyacá Chicó en El Campín.

El cuadro bogotano ocupa el segundo lugar con 19 puntos en 11 partidos y Atlético Nacional es tercero, con 18 unidades y ocho partidos. El encuentro en Medellín tendrá transmisión de Win Sports+ y pondrá frente a frente a dos equipos que ya se cruzaron dos veces durante el primer semestre de 2026, con triunfos de Millonarios: 3-1 en el Atanasio Girardot por Copa Sudamericana y 3-0 en Bogotá por Liga.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado compartieron en selección Colombia, esta foto es previo a un amistoso contra Jordania, como preparación para el Mundial de 2014 - crédito Enrique Marcarian/Reuters
James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado compartieron en selección Colombia, esta foto es previo a un amistoso contra Jordania, como preparación para el Mundial de 2014 - crédito Enrique Marcarian/Reuters

James y Cuadrado, ante una posible primera vez como rivales de clubes

El atractivo deportivo trasciende la clasificación. James Rodríguez, incorporado en Atlético Nacional desde el jueves 10 de septiembre del 2026, suma dos apariciones oficiales con el equipo dirigido por Lucas González. En su estreno ante Internacional de Bogotá ingresó en el segundo tiempo y asistió a Juan Manuel Zapata; el domingo 20 de septiembre jugó los 45 minutos finales frente a Llaneros.

González explicó en Blu Radio que el cuerpo técnico estableció un plan progresivo para la puesta a punto del volante. “Y el plan era precisamente que él hiciera entre veinte y treinta minutos el primer partido, que hiciera entre treinta y cuarenta y cinco minutos el segundo partido. Tercer partido, seguramente un tope de sesenta minutos”, afirmó.

Del lado de Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado también podría tener acción. El extremo con pasado en la selección Colombia terminó su trabajo de adaptación y desde el miércoles 23 de septiembre del 2026, un día antes del clásico, comenzará a entrenar con el grupo principal.

Alberto Gamero, director técnico del equipo, será el encargado de determinar si entra, o no, en la convocatoria para enfrentar a Atlético Nacional.

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