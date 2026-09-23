Colombia

Presidenta de Costa Rica le respondió a Abelardo de la Espriella sobre redes criminales expulsadas de Colombia: “No significa que vaya a recibir la basura que usted está limpiando”

Tras reunirse en Barranquilla con el mandatario colombiano, Laura Fernández anunció mayores controles sobre rutas marítimas, aéreas y terrestres para impedir que organizaciones dedicadas al tráfico de drogas se instalen en territorio nacional

El entendimiento, alcanzado durante una reunión de dos horas en el Batallón Paraíso de Barranquilla, prevé coordinación aérea y marítima, seguimiento financiero y apoyo de guardacostas para perseguir el narcotráfico y el lavado de activos - crédito Presidencia de la República/YouTube
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó en Barranquilla que su país no recibirá a las estructuras criminales desplazadas por la ofensiva de Colombia contra el narcotráfico.

La declaración se dio luego de terminada la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, con quien acordó reforzar la cooperación regional para evitar que esas redes amplíen sus operaciones hacia Centroamérica.

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El encuentro se realizó en el Batallón Paraíso, sede presidencial alterna en Barranquilla, y se extendió durante cerca de dos horas. Ambos gobiernos plantearon una agenda contra el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de crimen transnacional.

Fernández advirtió que la presión de las autoridades colombianas sobre las organizaciones delictivas no debe crear condiciones para su instalación en territorio costarricense.

La presidenta Laura Fernández y el mandatario Abelardo de la Espriella acordaron reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico - crédito Vanexa Romero/AP
La presidenta Laura Fernández y el mandatario Abelardo de la Espriella acordaron reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico - crédito Vanexa Romero/AP

“Que el esfuerzo que el presidente realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patria”, expresó.

Controles para impedir el traslado de las redes criminales

La mandataria costarricense anunció que su Gobierno reforzará los mecanismos de prevención y control sobre las rutas marítimas, aéreas y terrestres. El objetivo es impedir que los grupos dedicados al tráfico de drogas aprovechen al país como punto de operación.

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Fernández sostuvo que Costa Rica cerrará filas frente a la amenaza: “Nosotros, como pueblo costarricense, vamos a cerrar nuestras filas para hacer aún mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posicione en Costa Rica”.

La presidenta añadió que su administración no permitirá que el país se convierta en productor de drogas ni en facilitador de las actividades de organizaciones criminales. También respaldó la estrategia de seguridad anunciada por De la Espriella y propuso una respuesta conjunta ante un fenómeno que excede las fronteras nacionales.

“Vamos a hacer alianzas en beneficio de ambos pueblos para perseguir y que ese cáncer no haga metástasis más allá en mi amada patria”, manifestó Fernández.

Inteligencia, vigilancia marítima y persecución financiera

El presidente Abelardo de la Espriella solicitó formalmente la eliminación de la exigencia de visado para los ciudadanos colombianos - crédito Charlie Cordero/Reuters
El presidente Abelardo de la Espriella solicitó formalmente la eliminación de la exigencia de visado para los ciudadanos colombianos - crédito Charlie Cordero/Reuters

El acuerdo entre Colombia y Costa Rica contempla cooperación en seguridad, intercambio de inteligencia e información, además de coordinación aérea y marítima. De la Espriella señaló que las redes de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos operan entre distintos países, por lo que los gobiernos deben responder de forma regional.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella resumió esa posición: “Si el crimen organizado trabaja en red, nuestros Estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos, de manera coordinada”.

La estrategia incluirá el seguimiento de las finanzas criminales, más allá de las incautaciones de droga. De la Espriella planteó la identificación de patrimonios ilícitos, operaciones de lavado de activos y recursos utilizados para adquirir armas o corromper instituciones.

Colombia también pondrá a disposición de Costa Rica sus capacidades en seguridad marítima y las experiencias de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, conocida como Cotecmar, para fortalecer las tareas de guardacostas.

El pedido colombiano para eliminar la visa

La mandataria Fernández dijo que estudiará el planteo según los procedimientos internos, sin anunciar resolución ni plazo, después de que Abelardo de la Espriella recordó que los viajeros costarricenses ingresan sin visado a su nación - crédito Presidencia de la República/YouTube

La agenda bilateral incorporó la solicitud de Colombia para que Costa Rica revise la exigencia de visa a los ciudadanos colombianos. De la Espriella recordó que los costarricenses no necesitan visado para ingresar a Colombia, mientras que los colombianos sí deben cumplir ese requisito para viajar al país centroamericano.

“Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado. Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, no se preocupe”, expresó De la Espriella.

El mandatario vinculó el planteo migratorio con los compromisos de seguridad y replicó la metáfora utilizada por Fernández: “Créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe”.

Fernández se comprometió a evaluar la propuesta conforme a los procedimientos internos de su Gobierno, aunque no anunció una decisión ni fijó un plazo para responder al pedido colombiano.

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