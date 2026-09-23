Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa se cotiza en promedio a $3.233,53 al inicio de la jornada del 23 de septiembre

El dólar abrió en Colombia a $ 3.206,31 el 23 de septiembre de 2026 y alcanzó un precio promedio de $ 3.230,63 - crédito Sebastiao Moreira/EFE

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El dólar abrió el miércoles 23 de septiembre de 2026 a $3.206,31, apenas $2,35 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.208,66, y luego avanzó hasta un promedio de $3.233,53.

La subida devolvió a la divisa al rango de los $ 3.200, en una jornada condicionada por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones internacionales.

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Durante las primeras operaciones, la cotización tocó un mínimo de $3.215 y un máximo de $3.235 a las 8:20 a. m., después de 135 transacciones. El martes, el dólar había cerró en $3.208,71, con un techo de $ 3.218 y un piso de $ 3.193,80.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 1,57%, aunque su evolución anual refleja una caída del -14,24%.

El tipo de cambio dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento del peso. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 6,52%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,57%, sugiriendo una estabilidad en el mercado cambiario.

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La recuperación desde el mínimo de septiembre

La cotización de la divisa superó los $ 3.200 tras haberse ubicado en un piso de $ 3.072,27 a mediados de septiembre - crédito Mike Segar/Reuters

La moneda estadounidense había caído hasta $3.072,27 a mediados de septiembre, el menor nivel del mes, antes de recuperar terreno y volver a superar los $3.200. Entre ese mínimo y la TRM de este miércoles hubo una diferencia superior a $ 136.

Pese al repunte reciente, el indicador oficial aún permanecía levemente por debajo del nivel de inicio de mes. El 1 de septiembre, la TRM estaba en $3.213,97, el máximo de septiembre, mientras que el valor del 23 de septiembre quedó $5,31 por debajo, con una variación acumulada de aproximadamente -0,17%.

El comportamiento del tipo de cambio repercute en el costo de las importaciones, los precios de productos vinculados al comercio exterior y las decisiones de ahorro e inversión. Los bancos y las casas de cambio pueden aplicar valores distintos de la TRM, que funciona como referencia oficial.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, explicó a Infobae Colombia que la divisa inició la jornada con una presión alcista todavía presente. “El dólar amanece este miércoles 23 de septiembre por encima de los $3.200 y con una señal: la presión alcista no se ha ido”.

Suárez planteó un rango probable de movimiento entre $3.195 y $3.230 durante la jornada. A su juicio, sostenerse por encima de $3.200 abriría espacio para nuevas subas, mientras que una caída debajo de $3.195 permitiría una recuperación del peso colombiano.

Comprar USD 1.000 con la TRM de este miércoles costaba $3.208.66. El 15 de septiembre, cuando la tasa era de $3.109,30, la misma operación costaba $3.109.30, una diferencia cercana a $100.000.

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Tasas de Estados Unidos y petróleo, los factores externos

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés de referencia al rango de 3,75% a 4,00% - crédito Ken Cedeno/Reuters

El dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto en dos meses, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas si la inflación no cede. Un mayor rendimiento de los activos denominados en dólares suele presionar a las monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano.

La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75%-4,00%. Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, señaló que el mercado ya había incorporado esa decisión en los precios, por lo que la reacción inicial de los activos fue contenida.

El directivo sostuvo que Stephen Warsh, presidente de la Reserva Federal, mantuvo una postura restrictiva y dejó abierta la posibilidad de otro aumento en diciembre. “Las condiciones financieras actuales no son suficientemente restrictivas y los datos de inflación del verano no muestran mejoras estructurales”, afirmó Lama.

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Las ventas minoristas de agosto en Estados Unidos superaron las previsiones del mercado. El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia y las solicitudes de subsidios por desempleo también arrojaron resultados mejores que los esperados, señales de que el consumo mantiene capacidad de resistencia pese a las tasas elevadas.

El Índice de Volatilidad Cboe, conocido como VIX, cayó más de 13% durante la semana. El petróleo Brent rondaba los USD 100 por barril, después de haber tocado USD 97,36 el martes, su menor valor desde el 8 de septiembre, mientras el cobre avanzaba y el oro se mantenía estable.

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Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y una mejora del suministro procedente del Golfo redujeron parte de los temores por una escasez de crudo. Para Colombia, un petróleo menos costoso reduce el respaldo que ese mercado puede aportar al peso, aunque también alivie la tensión financiera global.

Trump, Xi Jinping y un rango de $3.100 a $3.270

Las negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping influyen en las perspectivas del mercado cambiario para la divisa estadounidense - crédito Evan Vucci/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas su gestión económica, migratoria, de seguridad y política exterior. También afirmó que busca resolver conflictos como la guerra de Ucrania y advirtió a Irán que su gobierno no permitirá el desarrollo de armas nucleares.

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La reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, quedó bajo la atención de los mercados. Global66 consideró que una distensión comercial entre Washington y Pekín, junto con avances diplomáticos en Medio Oriente, reduciría la demanda por activos de refugio como el dólar.

En ese escenario favorable, el USD/COP podría ubicarse entre $3.100 y $3.140, si Estados Unidos y China extienden o aplazan la tregua arancelaria y disminuyen las tensiones en Medio Oriente. Lama estimó que, bajo esas condiciones, el peso colombiano podría retomar su apreciación.

El escenario adverso contempla que no haya acuerdos entre Trump y Xi Jinping, aumente la tensión en Medio Oriente y el petróleo vuelva a superar los USD 100 por barril. En esa situación, Global66 proyectó que el dólar podría avanzar hacia un rango de $3.230 a $3.270.

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El indicador FedWatch asignó una probabilidad de 55,1% a una nueva subida de tasas en octubre. Para diciembre, el mercado otorgó una probabilidad de 47,8% a que la tasa se ubique entre 4,00% y 4,25%, mientras que el 39,2% de las previsiones apuntó a un rango de 4,25%-4,50%.