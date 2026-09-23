Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa se cotiza en promedio a $3.233,53 al inicio de la jornada del 23 de septiembre

La moneda estadounidense inició la rueda en $3.206,31 y alcanzó un máximo de $3.235 tras 135 operaciones, en medio de expectativas por las tasas estadounidenses y las tensiones internacionales vigentes

El dólar abrió en Colombia a $ 3.206,31 el 23 de septiembre de 2026 y alcanzó un precio promedio de $ 3.230,63 - crédito Sebastiao Moreira/EFE
El dólar abrió en Colombia a $ 3.206,31 el 23 de septiembre de 2026 y alcanzó un precio promedio de $ 3.230,63 - crédito Sebastiao Moreira/EFE
Guardar

El dólar abrió el miércoles 23 de septiembre de 2026 a $3.206,31, apenas $2,35 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.208,66, y luego avanzó hasta un promedio de $3.233,53.

La subida devolvió a la divisa al rango de los $ 3.200, en una jornada condicionada por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones internacionales.

PUBLICIDAD

Durante las primeras operaciones, la cotización tocó un mínimo de $3.215 y un máximo de $3.235 a las 8:20 a. m., después de 135 transacciones. El martes, el dólar había cerró en $3.208,71, con un techo de $ 3.218 y un piso de $ 3.193,80.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 1,57%, aunque su evolución anual refleja una caída del -14,24%.

El tipo de cambio dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento del peso. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 6,52%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,57%, sugiriendo una estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

La recuperación desde el mínimo de septiembre

La cotización de la divisa superó los $ 3.200 tras haberse ubicado en un piso de $ 3.072,27 a mediados de septiembre - crédito Mike Segar/Reuters
La cotización de la divisa superó los $ 3.200 tras haberse ubicado en un piso de $ 3.072,27 a mediados de septiembre - crédito Mike Segar/Reuters

La moneda estadounidense había caído hasta $3.072,27 a mediados de septiembre, el menor nivel del mes, antes de recuperar terreno y volver a superar los $3.200. Entre ese mínimo y la TRM de este miércoles hubo una diferencia superior a $ 136.

Pese al repunte reciente, el indicador oficial aún permanecía levemente por debajo del nivel de inicio de mes. El 1 de septiembre, la TRM estaba en $3.213,97, el máximo de septiembre, mientras que el valor del 23 de septiembre quedó $5,31 por debajo, con una variación acumulada de aproximadamente -0,17%.

El comportamiento del tipo de cambio repercute en el costo de las importaciones, los precios de productos vinculados al comercio exterior y las decisiones de ahorro e inversión. Los bancos y las casas de cambio pueden aplicar valores distintos de la TRM, que funciona como referencia oficial.

Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, explicó a Infobae Colombia que la divisa inició la jornada con una presión alcista todavía presente. “El dólar amanece este miércoles 23 de septiembre por encima de los $3.200 y con una señal: la presión alcista no se ha ido”.

Suárez planteó un rango probable de movimiento entre $3.195 y $3.230 durante la jornada. A su juicio, sostenerse por encima de $3.200 abriría espacio para nuevas subas, mientras que una caída debajo de $3.195 permitiría una recuperación del peso colombiano.

Comprar USD 1.000 con la TRM de este miércoles costaba $3.208.66. El 15 de septiembre, cuando la tasa era de $3.109,30, la misma operación costaba $3.109.30, una diferencia cercana a $100.000.

Tasas de Estados Unidos y petróleo, los factores externos

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés de referencia al rango de 3,75% a 4,00% - crédito Ken Cedeno/Reuters
La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés de referencia al rango de 3,75% a 4,00% - crédito Ken Cedeno/Reuters

El dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto en dos meses, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas si la inflación no cede. Un mayor rendimiento de los activos denominados en dólares suele presionar a las monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano.

La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75%-4,00%. Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, señaló que el mercado ya había incorporado esa decisión en los precios, por lo que la reacción inicial de los activos fue contenida.

El directivo sostuvo que Stephen Warsh, presidente de la Reserva Federal, mantuvo una postura restrictiva y dejó abierta la posibilidad de otro aumento en diciembre. “Las condiciones financieras actuales no son suficientemente restrictivas y los datos de inflación del verano no muestran mejoras estructurales”, afirmó Lama.

Las ventas minoristas de agosto en Estados Unidos superaron las previsiones del mercado. El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia y las solicitudes de subsidios por desempleo también arrojaron resultados mejores que los esperados, señales de que el consumo mantiene capacidad de resistencia pese a las tasas elevadas.

El Índice de Volatilidad Cboe, conocido como VIX, cayó más de 13% durante la semana. El petróleo Brent rondaba los USD 100 por barril, después de haber tocado USD 97,36 el martes, su menor valor desde el 8 de septiembre, mientras el cobre avanzaba y el oro se mantenía estable.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y una mejora del suministro procedente del Golfo redujeron parte de los temores por una escasez de crudo. Para Colombia, un petróleo menos costoso reduce el respaldo que ese mercado puede aportar al peso, aunque también alivie la tensión financiera global.

Trump, Xi Jinping y un rango de $3.100 a $3.270

Las negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping influyen en las perspectivas del mercado cambiario para la divisa estadounidense - crédito Evan Vucci/Reuters
Las negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping influyen en las perspectivas del mercado cambiario para la divisa estadounidense - crédito Evan Vucci/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas su gestión económica, migratoria, de seguridad y política exterior. También afirmó que busca resolver conflictos como la guerra de Ucrania y advirtió a Irán que su gobierno no permitirá el desarrollo de armas nucleares.

La reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, quedó bajo la atención de los mercados. Global66 consideró que una distensión comercial entre Washington y Pekín, junto con avances diplomáticos en Medio Oriente, reduciría la demanda por activos de refugio como el dólar.

En ese escenario favorable, el USD/COP podría ubicarse entre $3.100 y $3.140, si Estados Unidos y China extienden o aplazan la tregua arancelaria y disminuyen las tensiones en Medio Oriente. Lama estimó que, bajo esas condiciones, el peso colombiano podría retomar su apreciación.

El escenario adverso contempla que no haya acuerdos entre Trump y Xi Jinping, aumente la tensión en Medio Oriente y el petróleo vuelva a superar los USD 100 por barril. En esa situación, Global66 proyectó que el dólar podría avanzar hacia un rango de $3.230 a $3.270.

El indicador FedWatch asignó una probabilidad de 55,1% a una nueva subida de tasas en octubre. Para diciembre, el mercado otorgó una probabilidad de 47,8% a que la tasa se ubique entre 4,00% y 4,25%, mientras que el 39,2% de las previsiones apuntó a un rango de 4,25%-4,50%.

Temas Relacionados

Precio dólar hoy ColombiaPrecio del dólar hoyA como se cotiza el dólar hoy en ColombiaDólar hoy en ColombiaColombia-EconomíaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 23 de septiembre

Colombiano se hizo pasar por un agente de ICE en Estados Unidos para extorsionar a un empleado de un camión de comida: lo amenazó con plantarle droga en su negocio

Jonathan Christian González Reyes, de 45 años, habría usado luces policiales y una sirena, asegurando que podía resolver asuntos migratorios a cambio de dinero y mostrando un arma de fuego

Colombiano se hizo pasar por un agente de ICE en Estados Unidos para extorsionar a un empleado de un camión de comida: lo amenazó con plantarle droga en su negocio

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

La delegación cafetera se mantiene a tres medallas de oro de Argentina, la anfitriona que ocupa en el segundo lugar, mientras que Brasil es líder sólido del certamen

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Estos son los conciertos que ocuparán El Campín de Bogotá en la recta final de 2026 y limitarán su disponibilidad para el fútbol

Feid bailó al ritmo de Aria Vega y ella no dudó en responder, causando que sus seguidores los ‘shippearan’

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

Cali derrotó a Santa Fe en El Campín, y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Daniela Garavito, figura de Santa Fe, se despachó contra los administradores de El Campín por no poder jugar la final de la Liga: “Como jugadora y como mujer me genera muhca frustración”