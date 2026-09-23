Colombia

Amaranta Hank radicó en el Senado una iniciativa para vigilar el cumplimiento de la ley que combate la violencia política contra las mujeres

La propuesta presentada por la senadora del Pacto Histórico plantea seis funciones, entre ellas el seguimiento a la aplicación de la Ley 2453 de 2025 y la creación de rutas de atención

Amaranta Hank, candidata al Senado, habló sobre el trato condescendiente que sufren las mujeres dentro del Congreso - crédito @amaranta.hankx/Isntagram
Senadoras de varios partidos respaldan comisión de seguimiento a la Ley 2453 de 2025, según Amaranta Hank - crédito @amaranta.hankx/Isntagram
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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña Ortiz, informó que presentó ante la Secretaría del Senado una proposición para conformar una comisión accidental que haga seguimiento a la aplicación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia política contra las mujeres.

Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank, indicó en una publicación en X que la iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas de distintos sectores. “Hoy radicamos” la proposición, escribió la parlamentaria al divulgar una fotografía del documento con varias firmas.

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La senadora sostuvo que la comisión buscaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con este tipo de violencias dentro del ejercicio político. También afirmó que las legisladoras que acompañaron la propuesta rechazan que la participación de las mujeres en espacios de representación esté atravesada por agresiones o prácticas de exclusión.

“Nuestro ejercicio político” no debe estar condicionado por hechos de violencia contra las mujeres, señaló Omaña en el mensaje que acompañó la imagen de la proposición.

Alejandra Omaña propone una comisión para vigilar la violencia política contra las mujeres - crédito @aleomanao/X
Alejandra Omaña propone una comisión para vigilar la violencia política contra las mujeres - crédito @aleomanao/X

El documento plantea seis funciones para la nueva comisión

El texto conocido por la senadora solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República la creación de una comisión accidental de seguimiento a la violencia política contra las mujeres en el Congreso.

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La petición se sustenta en el numeral octavo del artículo 43 y en los artículos 66 y 67 de la Ley 5 de 1992, norma que regula el funcionamiento del Legislativo colombiano.

El primer punto del documento propone hacer seguimiento al cumplimiento de la Ley 2453 de 2025. La iniciativa plantea que ese control se concentre en las medidas previstas para prevenir, atender y enfrentar situaciones de violencia política dirigidas contra mujeres.

Como segunda función, la comisión promovería la elaboración de un protocolo para la prevención y atención de estos hechos dentro del Congreso. El documento plantea que esa herramienta defina rutas institucionales ante posibles denuncias o casos que afecten a congresistas, funcionarias, trabajadoras o mujeres vinculadas a la actividad legislativa.

La propuesta también incluye acciones de concientización y reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en el Capitolio. El objetivo, según el texto, consiste en abrir espacios de discusión sobre las conductas que puedan limitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

La propuesta de Alejandra Omaña para crear un protocolo contra la violencia política en el Congreso - crédito @aleomanao/X
La propuesta de Alejandra Omaña para crear un protocolo contra la violencia política en el Congreso - crédito @aleomanao/X

La propuesta prevé seguimiento de casos y diálogo con organizaciones sociales

Otro de los puntos contempla el seguimiento a posibles vulneraciones de derechos humanos que ocurran en el contexto de violencia política contra las mujeres en el Congreso de la República.

El documento plantea además promover acciones conjuntas con organizaciones sociales para atender y prevenir estas situaciones. Esa articulación buscaría incorporar la experiencia de colectivos y sectores que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres.

La sexta función prevista apunta a crear espacios de diálogo con la academia, la sociedad civil, organizaciones sociales y grupos especializados. Esos encuentros se dedicarían al análisis, seguimiento y evaluación de las expresiones de violencia política que puedan registrarse en el Legislativo.

En la imagen difundida por la congresista aparece su firma como autora de la iniciativa, junto con rúbricas de otras senadoras. Omaña afirmó que la proposición fue suscrita por compañeras de diferentes partidos.

La conformación de una comisión accidental dependerá de la decisión que adopte la Mesa Directiva del Senado frente a la solicitud radicada.

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