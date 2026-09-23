Colombia

Polémica en colegio del Norte de Santander por tarea sobre el ELN y las Farc: docente habría pedido dibujar banderas de los grupos armados

Las autoridades del municipio y del Instituto Técnico María Inmaculada preparan un encuentro extraordinario para escuchar a los padres, después de que algunos menores manifestaran no querer volver al establecimiento

El Instituto Técnico María Inmaculada de Villa del Rosario inició una revisión interna por una tarea que pedía dibujar insignias del ELN y las Farc - crédito captura de pantalla TikTok
El Instituto Técnico María Inmaculada de Villa del Rosario inició una revisión interna por una tarea que pedía dibujar insignias del ELN y las Farc - crédito captura de pantalla TikTok
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El Instituto Técnico María Inmaculada del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, abrió una revisión interna tras la difusión de una tarea en la que estudiantes de primaria debían dibujar las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La controversia también derivó en denuncias de padres que afirman haber recibido amenazas después de expresar su desacuerdo. Algunas familias manifestaron temor por la seguridad de sus hijos y aseguraron que hay estudiantes que no quieren volver a clases.

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La tarea habría sido asignada a alumnos de quinto grado de la sede Policarpa Salavarrieta, según información conocida por el diario La Opinión. El material que circuló en redes sociales planteaba la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el Eln?”.

El caso se originó por una guía académica entregada el martes 22 de septiembre. Los padres cuestionaron que menores de cuarto y quinto de primaria debieran reproducir símbolos de grupos armados y pidieron conocer el objetivo pedagógico de la actividad.

La situación fue llevada inicialmente al Consejo Directivo de la institución educativa. Ese organismo analiza las circunstancias en que la docente impartió la tarea y deberá establecer qué ocurrió antes de definir medidas.

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En los contenidos difundidos por redes sociales figura un audio atribuido a la profesora. Allí, la docente señala que buscaría otra forma de asignar las calificaciones, luego de conocer la molestia de varios padres por la guía.

También anticipó que podría incluir preguntas sobre esos contenidos en una evaluación. El mensaje alude a la posibilidad de pedirles a los estudiantes que describieran características vinculadas con los temas tratados.

“(…) en todo caso, en vista que les molesta tanto el tema, pues, voy a ver que me invento para sacarles las notas. Si ya están disgustados los padres por la guía, no quiero ver cuánto se van a disgustar cuando les pregunte y les pida que describan características relevantes según esos temas (sic)”, se oye en el audio.

El rector encargado del plantel, Reinel Robayo, sostuvo que los videos divulgados no presentarían el contexto completo de los hechos. “Muy probablemente, el video esté editado”, dijo a La Opinión.

El directivo afirmó que la institución ya escuchó a la docente y que revisa la información antes de comunicar una posición definitiva a los padres y a la opinión pública.

Robayo rechazó que el ejercicio respondiera a la promoción de una ideología. “No es un caso de adoctrinamiento”, expresó el rector ante el diario, al referirse a los cuestionamientos surgidos por la actividad.

El funcionario añadió que los padres habrían recibido una explicación de la maestra sobre el contenido de la guía. A su juicio, la difusión parcial del audio llevó a que se formularan señalamientos antes de completar la revisión institucional.

La profesora continúa con sus labores habituales en las aulas, de acuerdo con lo indicado por el rector encargado. Robayo pidió que no se emitieran conclusiones antes de que avance el procedimiento interno del colegio.

Las familias pidieron respuestas y plantearon temores de seguridad

La denuncia difundida por algunos padres sostiene que la inconformidad creció tras los reclamos hechos a la institución. Las familias que expresaron preocupación señalaron que recibieron amenazas, aunque el material disponible no detalla su origen ni el contenido de esos mensajes.

Los denunciantes sostienen que el ambiente generado por la controversia afectó a varios estudiantes. Algunos padres afirmaron que sus hijos tienen temor de regresar al establecimiento educativo.

Ante esa preocupación, las autoridades del Instituto Técnico María Inmaculada y representantes municipales de Villa del Rosario preparan una reunión extraordinaria. El encuentro buscará escuchar a las familias y revisar las medidas que correspondan frente a los hechos expuestos.

La Secretaría de Educación de Norte de Santander, consultada por La Opinión, informó que no emitirá una postura hasta que se cumpla el conducto regular. La entidad espera un reporte del colegio con los descargos de la docente y las explicaciones de la institución sobre el caso.

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