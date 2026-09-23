Petro se atribuyó el crecimiento en un 3,5% de la economía colombiana: “Entrego este triunfo económico al pueblo”

Petro se atribuyó el crecimiento en un 3,5% de la economía colombiana- crédito Joel González/Presidencia

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La economía colombiana creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, por encima de las proyecciones de la mayoría de los analistas. El resultado estuvo impulsado principalmente por la administración pública, la defensa, la educación y la salud.

Ese grupo de actividades avanzó 10% y aportó 1,7 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB). Según Juan Pablo Cardoso, director de Síntesis y Cuentas Nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el comportamiento respondió sobre todo a las elecciones presidenciales y a la contratación de nuevos docentes en el sector público.

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La administración pública, la educación, la salud y otros servicios aportaron 1,36 puntos al ISE tras crecer 4,96% anual - crédito Dane

El comercio aportó 0,5 puntos porcentuales tras crecer 2,2%. Dentro de esa actividad, las ventas mayoristas y minoristas aumentaron 6%, con impulso de los equipos de audio y video adquiridos por el Mundial de Fútbol, las freidoras de aire y los vehículos híbridos y eléctricos importados desde China. El transporte acuático y los servicios de alojamiento y comida registraron descensos.

Las actividades artísticas y recreativas también crecieron durante mayo y junio de 2026 por el aumento de las apuestas deportivas y los conciertos vinculados a la cita mundialista. El dato del trimestre superó el pronóstico de 2,7% del Banco de la República y el de 2,5% de Fedesarrollo. Banco de Bogotá fue la única entidad que anticipó el resultado, mientras que Davivienda y el equipo técnico del Emisor calculaban 3,2%, y Bancolombia, 3,1%.

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El exjefe de Estado sostuvo que los indicadores demuestran que sus políticas impulsaron el desarrollo del país - crédito @petrogustavo/X

Frente a los indicadores económicos expuestos por el Dane, el expresidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que el crecimiento, en gran medida, fue por los esfuerzos de su administración.

“En el último trimestre de mi gobierno la economía creció 3,5% Este crecimiento es el más alto de todomil periodo y mucho más de lo que aspiraban las agencias internacionales (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En su análisis, el exjefe de Estado señaló que el crecimiento de la economía colombiana demuestra que las políticas aplicadas durante su mandato impulsaron el desarrollo del país.

“Entregó este triunfo económico al pueblo y a los pensadores en economía porque demostré como, si se supera el neoliberalismo, la economía crece. Un gobierno activo en impulsar la economía, el crecimiento del ingreso de los hogares a través del crecimiento real y sustancial del salario, y el desestimulo a la economía de extracción de hidrocarburos, explican el éxito económico de mi gobierno (sic)”, señaló Petro.

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Gustavo Petro arremetió contra la Contraloría por el desfase de $4,2 billones en Colpensiones

Contraloría advirtió de un millonario hueco fiscal y Petro respondió cuestionando el diagnóstico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expresidente Gustavo Petro cuestionó a la Contraloría General de la República por un faltante de $ 4,2 billones en Colpensiones para 2026 y advirtió que la economía colombiana “se derrumbará” en 2027 si el gobierno de Abelardo de la Espriella frena el aumento real del salario mínimo. Su reacción se produjo después de que el organismo fiscal alertara sobre riesgos para el pago de las mesadas en la etapa final del año.

La alerta se refiere a los pagos de más de 1,9 millones de pensionados del régimen público. La entidad de control pidió a la administración nacional prever con urgencia los giros necesarios para evitar demoras o contratiempos.

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Petro rechazó que el salario mínimo explique el faltante y acusó a la Contraloría de omitir las obligaciones de entidades financieras privadas con Colpensiones. En su publicación en X afirmó: “Miente la Contraloría Nacional al echar la culpa del desfase de Colpensiones al salario mínimo y olvida, sin mencionarlo siquiera, que el grupo Aval y Bancolombia le debe a Colpensiones 25 billones por el traslado de los ahorros de los trabajadores de los fondos privados a Colpensiones”.

El exmandatario sostuvo que Colpensiones está cubriendo esa situación con recursos del presupuesto nacional, “es decir, de la sociedad toda”. Su planteamiento apunta a las demoras de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en trasladar los aportes acumulados de afiliados que migran al Administrador del Régimen de Prima Media.

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