Colombia

Papás tendrán más días libres pagos para estar con sus hijos: esto es lo que se incrementaría la licencia de paternidad en Colombia según proyecto presentado en el Congreso

El proyecto de ley 014 de 2026 plantea sustituir los 14 días vigentes por un permiso remunerado que crecería gradualmente durante cuatro años, si completa su trámite legislativo y recibe sanción presidencial

La tasa de desempleo estructural es el indicador que define si la licencia de paternidad puede ampliarse en Colombia- crédito VisualesIA
La propuesta contempla un incremento gradual de la licencia de paternidad que iniciará con cinco semanas y llegará a 12 semanas en cuatro años - crédito VisualesIA
Guardar

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 014 de 2026, que ampliaría gradualmente la licencia de paternidad hasta 12 semanas en Colombia para equilibrar las tareas de cuidado y reducir las desventajas laborales que enfrentan las madres.

La propuesta reemplazaría las actuales dos semanas, equivalentes a 14 días, por un permiso remunerado de cinco semanas desde la entrada en vigencia de una eventual ley. La extensión alcanzaría ocho semanas en el segundo año, 10 en el tercero y 12 en el cuarto, tanto para padres biológicos como adoptantes.

PUBLICIDAD

Así mismo, la brecha en las labores domésticas y familiares es uno de los argumentos de la iniciativa: 89,8% de las mujeres participa en actividades de cuidado no remunerado, frente al 65,2% de los hombres, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) citadas durante el trámite legislativo.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que amplía la licencia de paternidad en Colombia - crédito Cámara de Representantes
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que amplía la licencia de paternidad en Colombia - crédito Cámara de Representantes

Por su parte, la representante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, María Fernanda Carrascal, sostuvo que la medida busca reconocer obligaciones compartidas. “Los hombres también tienen derecho y deber de cuidar, y las mujeres tienen derecho a no ser penalizadas laboralmente por ser madres”, afirmó la congresista durante la presentación del proyecto.

PUBLICIDAD

Carrascal también vinculó la ampliación con las necesidades de las mujeres después del parto, en particular ante el aumento de las cesáreas. “Pusimos de presente la necesidad no solamente de cuidar a los niños y a las niñas nacidas, sino también de cuidar a las madres que cada vez más tienen cesáreas, que necesitan más acompañamiento”, dijo Carrascal en entrevista con Noticias Uno.

Una implementación escalonada durante cuatro años

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
La representante María Fernanda Carrascal afirmó que la medida promueve la corresponsabilidad familiar y busca evitar penalizaciones laborales a las madres - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

El acuerdo alcanzado en la Comisión Séptima modificó el plazo inicialmente discutido para la aplicación total de la licencia. La medida no avanzaría de forma inmediata ni en dos años, sino que se distribuiría en cuatro años, con aumentos progresivos de semanas.

“Logramos hacer un acuerdo entre las distintas bancadas representadas en la Comisión Séptima para que no fuera de a dos años, sino a cuatro años, la aplicación total de la medida”, explicó Carrascal al medio citado.

La iniciativa había sido retirada durante la conciliación de la pasada reforma laboral. Su nuevo trámite propone que los padres dispongan de hasta 84 días de licencia cuando nazca o sea adoptado un hijo, siempre que el Congreso complete el proceso legislativo y la norma sea sancionada.

Así mismo, el representante Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde por Boyacá, respaldó los efectos que la ampliación podría tener sobre las condiciones de los trabajadores y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, pidió que la política esté acompañada por “apoyos o ayudas en materia fiscal para las pequeñas y medianas empresas, de manera que puedan mantener los empleos y evitar recortes de personal”.

El costo para la seguridad social y los debates pendientes

La obligación de cotizar sobre todos los honorarios sujetos a aportes ya existe y no fue creada por la reforma pensional - crédito VisualesIA
El costo del beneficio ampliado recaerá sobre el sistema de seguridad social a través de las Entidades Promotoras de Salud - crédito VisualesIA

El pago de una licencia más extensa recaería sobre el sistema de seguridad social a través de las Entidades Promotoras de Salud, explicó el abogado laboralista y socio de Holland & Knight, Camilo Cuervo Díaz a La República. Por esa razón, el aumento de semanas abre una discusión sobre la capacidad financiera del sistema y sus efectos fiscales.

Cuervo consideró que una mayor cercanía entre las protecciones laborales vinculadas con la maternidad y la paternidad podría disminuir diferencias que influyen en las decisiones de contratación. Aun así, advirtió que no hay pruebas que permitan asegurar que una licencia de 12 semanas, por sí sola, garantice una participación más alta de los padres en el cuidado de sus hijos.

Del mismo modo, el proyecto todavía debe superar tres debates: uno en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos en el Senado, primero en su Comisión Séptima y luego en la plenaria.

Si ambas cámaras aprueban versiones distintas, será necesaria una conciliación antes de que la iniciativa pase a sanción presidencial, salvo que surjan objeciones u otro trámite constitucional aplicable.

Temas Relacionados

Licencia de paternidadMaría Fernanda CarrascalCámara de RepresentantesAumento días de licencia de paternidadColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Alberto Gamero dio a conocer la lista de jugadores citados para el Superclásico de Colombia de la fecha 12, que se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Gerente del metro de Bogotá respondió revelaciones de la Contraloría sobre retrasos en la obra: “El consorcio tiene que modificar su manera de ejecutar”

El gerente Leónidas Narváez atribuyó las principales alertas a la construcción de estaciones y al traslado de redes subterráneas, también pidió al consorcio Metro Línea 1 reforzar su capacidad de ejecución

Gerente del metro de Bogotá respondió revelaciones de la Contraloría sobre retrasos en la obra: “El consorcio tiene que modificar su manera de ejecutar”

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

Alcalde de Dosquebradas, Risaralda, fue víctima de estafa con ayudas por el terremoto: se hicieron pasar por congresista

El mandatario autorizó giros presupuestales para transportar supuestos insumos humanitarios tras el reciente sismo, pero las ayudas nunca llegaron

Alcalde de Dosquebradas, Risaralda, fue víctima de estafa con ayudas por el terremoto: se hicieron pasar por congresista

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ habló de la barranquillera en un pódcast, donde sus compañeros comentaban una experiencia con la bailarina

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Jhonny Rivera reveló el angustioso momento que vivió con camiseta firmada por James Rodríguez: “La empleada la lavó”

Ryan Castro y Andrea Valdiri despertaron especulaciones sobre un posible romance: esto es lo que se sabe

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Deportes

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

Así quedará el estadio Atanasio Girardot en 2028 tras la modernización: tendrá sistema de tecnología de punta para reconocimiento facial

Colombia vs. Corea del Norte: así fue el error de Luisa Agudelo que abrió el marcador en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Ricardo “el Tigre” Gareca, ídolo del América de Cali, reveló que estuvo en la lista negra de Pablo Escobar: “No sabía nada”