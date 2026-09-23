Papás tendrán más días libres pagos para estar con sus hijos: esto es lo que se incrementaría la licencia de paternidad en Colombia según proyecto presentado en el Congreso

La propuesta contempla un incremento gradual de la licencia de paternidad que iniciará con cinco semanas y llegará a 12 semanas en cuatro años - crédito VisualesIA

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La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 014 de 2026, que ampliaría gradualmente la licencia de paternidad hasta 12 semanas en Colombia para equilibrar las tareas de cuidado y reducir las desventajas laborales que enfrentan las madres.

La propuesta reemplazaría las actuales dos semanas, equivalentes a 14 días, por un permiso remunerado de cinco semanas desde la entrada en vigencia de una eventual ley. La extensión alcanzaría ocho semanas en el segundo año, 10 en el tercero y 12 en el cuarto, tanto para padres biológicos como adoptantes.

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Así mismo, la brecha en las labores domésticas y familiares es uno de los argumentos de la iniciativa: 89,8% de las mujeres participa en actividades de cuidado no remunerado, frente al 65,2% de los hombres, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) citadas durante el trámite legislativo.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que amplía la licencia de paternidad en Colombia - crédito Cámara de Representantes

Por su parte, la representante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, María Fernanda Carrascal, sostuvo que la medida busca reconocer obligaciones compartidas. “Los hombres también tienen derecho y deber de cuidar, y las mujeres tienen derecho a no ser penalizadas laboralmente por ser madres”, afirmó la congresista durante la presentación del proyecto.

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Carrascal también vinculó la ampliación con las necesidades de las mujeres después del parto, en particular ante el aumento de las cesáreas. “Pusimos de presente la necesidad no solamente de cuidar a los niños y a las niñas nacidas, sino también de cuidar a las madres que cada vez más tienen cesáreas, que necesitan más acompañamiento”, dijo Carrascal en entrevista con Noticias Uno.

Una implementación escalonada durante cuatro años

La representante María Fernanda Carrascal afirmó que la medida promueve la corresponsabilidad familiar y busca evitar penalizaciones laborales a las madres - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

El acuerdo alcanzado en la Comisión Séptima modificó el plazo inicialmente discutido para la aplicación total de la licencia. La medida no avanzaría de forma inmediata ni en dos años, sino que se distribuiría en cuatro años, con aumentos progresivos de semanas.

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“Logramos hacer un acuerdo entre las distintas bancadas representadas en la Comisión Séptima para que no fuera de a dos años, sino a cuatro años, la aplicación total de la medida”, explicó Carrascal al medio citado.

La iniciativa había sido retirada durante la conciliación de la pasada reforma laboral. Su nuevo trámite propone que los padres dispongan de hasta 84 días de licencia cuando nazca o sea adoptado un hijo, siempre que el Congreso complete el proceso legislativo y la norma sea sancionada.

Así mismo, el representante Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde por Boyacá, respaldó los efectos que la ampliación podría tener sobre las condiciones de los trabajadores y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

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Sin embargo, pidió que la política esté acompañada por “apoyos o ayudas en materia fiscal para las pequeñas y medianas empresas, de manera que puedan mantener los empleos y evitar recortes de personal”.

El costo para la seguridad social y los debates pendientes

El costo del beneficio ampliado recaerá sobre el sistema de seguridad social a través de las Entidades Promotoras de Salud - crédito VisualesIA

El pago de una licencia más extensa recaería sobre el sistema de seguridad social a través de las Entidades Promotoras de Salud, explicó el abogado laboralista y socio de Holland & Knight, Camilo Cuervo Díaz a La República. Por esa razón, el aumento de semanas abre una discusión sobre la capacidad financiera del sistema y sus efectos fiscales.

Cuervo consideró que una mayor cercanía entre las protecciones laborales vinculadas con la maternidad y la paternidad podría disminuir diferencias que influyen en las decisiones de contratación. Aun así, advirtió que no hay pruebas que permitan asegurar que una licencia de 12 semanas, por sí sola, garantice una participación más alta de los padres en el cuidado de sus hijos.

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Del mismo modo, el proyecto todavía debe superar tres debates: uno en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos en el Senado, primero en su Comisión Séptima y luego en la plenaria.

Si ambas cámaras aprueban versiones distintas, será necesaria una conciliación antes de que la iniciativa pase a sanción presidencial, salvo que surjan objeciones u otro trámite constitucional aplicable.