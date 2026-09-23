Colombia

La mejor crema de leche no viene en empaque: puede prepararla en su casa con esta tradicional receta

Tener su propia nata líquida será de gran utilidad. Con leche entera y mantequilla sin sal puede obtener una mezcla suave y cremosa, ideal para acompañar pastas, sopas, salsas y postres

Postre casero, crema dulce, ingredientes frescos, leche, huevos, vainilla, azúcar, textura cremosa, preparación tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La crema de leche es una salsa base fundamental para la cocina dulce y de sal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Para postres y preparaciones de mayor complejidad, así como para bebidas, sopas, cremas y salsas, o para sencillamente disfrutarla fría con frutas y panes, la crema de leche es uno de los infaltables en cualquier cocina.

Aunque hay tanto calidades como marcas a la orden del día, hacerla desde cero permite tenerla a la mano en casa, no depender del supermercado, y tener la garantía de que se están consumiendo productos naturales.

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Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y no requiere equipos especializados.

Esta versión se basa en una mezcla de leche entera y mantequilla sin sal, una alternativa útil para la cocina diaria. El resultado queda cremoso, con buen cuerpo y sabor lácteo, ideal para preparaciones dulces y saladas.

Batidora de pie con batidor de varillas, tazón de acero inoxidable con crema, mano vertiendo jugo de limón, ralladura verde, esencia de vainilla, leche condensada.
La crema de leche es versátil para la mayoría de la pastelería - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de crema de leche

La crema de leche casera se obtiene al integrar leche caliente con mantequilla derretida. Después, la mezcla se bate y se enfría en la nevera para que tome una textura más espesa y uniforme.

Esta preparación funciona como base para salsas, sopas, pastas, postres y rellenos. No contiene azúcar, por lo que se puede adaptar a diferentes recetas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 15 minutos.
  • Tiempo de enfriamiento: 4 a 6 horas.
  • Tiempo total: 4 horas y 15 minutos como mínimo.

Para obtener una consistencia más firme, la mezcla puede permanecer en la nevera durante toda la noche.

Nata montada, crema espesa natural, lácteo artesanal, postres cremosos, cocina dulce, textura suave y brillante. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Nata de leche espesa en un tazón, ideal para preparar salsas o postres. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 200 ml de leche entera.
  2. 200 g de mantequilla sin sal (tiene que ser sin sal)
  3. 1 pizca de sal, opcional para preparaciones saladas.
  4. 2 cucharadas de azúcar, opcional para recetas de repostería.

Cómo hacer crema de leche, paso a paso

  1. Corte la mantequilla en cubos pequeños. Este tamaño ayuda a que se derrita de manera pareja.
  2. Vierta la leche entera en una olla de fondo grueso.
  3. Agregue la mantequilla y lleve la olla a fuego bajo.
  4. Revuelva con una espátula o unas varillas hasta que la mantequilla se derrita por completo.
  5. Evite que la leche hierva. La mezcla debe calentarse de forma suave para evitar que se separe o tome un sabor quemado.
  6. Cuando la mantequilla esté completamente fundida, retire la olla del fuego.
  7. Deje reposar la preparación durante 15 a 20 minutos, hasta que esté tibia.
  8. Pase la mezcla a una licuadora o a un recipiente alto.
  9. Bata durante 2 minutos, hasta que la preparación se vea homogénea y ligeramente espumosa.
  10. Vierta la crema en un recipiente limpio, preferiblemente de vidrio, con tapa.
  11. Tape bien y lleve a la nevera durante 4 a 6 horas.
  12. Antes de utilizarla, revuelva con una cuchara para integrar la grasa y la leche.
  13. Para una versión dulce, agregue el azúcar después del enfriamiento y bata hasta incorporarla.
  14. Para una preparación salada, puede añadir una pizca de sal, pimienta o especias según la receta.
Tarro de mermelada de frutilla, bol de crema batida, frutillas frescas, azúcar granulada con cuchara de madera, dos jarras de cerámica sobre mesa de madera.
Mermelada de frutillas casera, crema batida y azúcar se preparan para elaborar un postre en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips:

  • Use leche entera, porque su contenido de grasa ayuda a conseguir una crema con más cuerpo.
  • No deje que la leche hierva. El calor excesivo puede afectar la textura final.
  • Bata la mezcla cuando esté tibia, no cuando esté completamente fría. Así se integran mejor la leche y la mantequilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 400 ml de crema de leche, equivalentes a 8 porciones de 50 ml.

La cantidad puede utilizarse para una salsa familiar, una sopa cremosa o varias preparaciones pequeñas de repostería.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 50 ml:

  • Calorías: 195 kcal.
  • Grasa total: 20 g.
  • Grasa saturada: 12 g.
  • Carbohidratos: 3 g.
  • Proteína: 1,5 g.
  • Azúcares naturales: 1,5 g.
  • Sodio: 5 mg, aproximadamente, si se utiliza mantequilla sin sal.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la crema de leche en un recipiente de vidrio con tapa hermética. En la nevera, puede conservarse durante 5 días, siempre que se mantenga bien refrigerada y no permanezca varias horas a temperatura ambiente.

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Antes de usarla, revise el olor, el color y la textura. Si presenta un aroma ácido, grumos extraños o cambios de color, es mejor desecharla.

También puede congelarse durante 1 mes. Después de descongelarla, la textura puede separarse un poco. En ese caso, bátala nuevamente antes de incorporarla a una salsa o sopa.

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