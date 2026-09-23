Colombia

Hallaron el cuerpo de un hombre golpeado y amarrado en un caño de Kennedy, sur de Bogotá

De acuerdo con las autoridades, el cadáver encontrado en un canal del barrio Alamedas de Timiza, sería de Pedro Nel Serrano, un conductor de plataforma digital que había sido reportado como desaparecido en Soacha

La Policía Metropolitana acordonó el área de Alamedas de Timiza y el CTI realizó la inspección técnica del cadáver mientras criminalística recopilaba elementos para reconstruir lo ocurrido en el sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota / X
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El cuerpo de Pedro Nel Serrano, un hombre de aproximadamente 50 años que había sido reportado como desaparecido, habría sido hallado en la mañana del lunes 21 de septiembre de 2026 en un canal de aguas negras del barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El hallazgo ocurrió cerca de las 6:36 p. m., después de que una patrulla de vigilancia que recorría el sector recibió el aviso sobre la presencia de una persona sin vida dentro del caño. El punto está ubicado en inmediaciones de la calle 40 Sur con carrera 72H Bis.

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Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar, acordonaron el perímetro y solicitaron la presencia de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI).

Los peritos realizaron la inspección técnica del cadáver y recopilaron elementos que podrían aportar a la reconstrucción de los hechos. Durante varias horas, el paso por la zona estuvo restringido mientras criminalística adelantaba las diligencias judiciales.

El cuerpo de Pedro Nel Serrano fue hallado en un canal de aguas negras del barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy - crédito @PasaenBogota / X
El cuerpo de Pedro Nel Serrano fue hallado en un canal de aguas negras del barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy - crédito @PasaenBogota / X

El cuerpo presentaba golpes y tenía los brazos amarrados

Las primeras versiones conocidas sobre el caso señalaron que el cadáver presentaba varios golpes en distintas partes del cuerpo y tenía los brazos amarrados. Esas circunstancias llevaron a los investigadores a examinar la posibilidad de que se trate de una muerte violenta.

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La confirmación oficial de la causa de muerte dependerá de los procedimientos forenses que practique el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, afirmó a Citytv que el caso comenzó con la desaparición del conductor en Soacha y que el hallazgo se produjo después en Kennedy.

“Es un hecho delictivo que ocurre en el municipio de Soacha y después del registro hacemos el hallazgo del cuerpo sin vida en Bogotá”, indicó el funcionario al medio de comunicación citado. Restrepo añadió que el CTI de la Fiscalía General de la Nación deberá determinar cómo fue trasladado el cadáver desde Soacha hasta el canal ubicado en el sur de la capital colombiana.

Los investigadores registraron que la víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y tenía los brazos amarrados - crédito @PasaenBogota / X
Los investigadores registraron que la víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y tenía los brazos amarrados - crédito @PasaenBogota / X

La víctima fue vista por última vez en el sector de Terreros

De acuerdo con la información entregada por familiares de la víctima, Pedro Nel Serrano fue visto por última vez cerca de la 1:00 a. m. en el sector de Terreros, en Soacha. En ese momento se movilizaba en un automóvil Chevrolet Sail gris, con placas CRT526, registrado en Bogotá.

Serrano trabajaba como conductor de una plataforma digital. Según el relato de su hermana, Flor Ángela Serrano, el hombre había comenzado a usar el vehículo de su hijastro después de que le robaran su propio carro semanas atrás.

“Mi hermano trabaja en Uber hace un mes, le robaron el carro y estaba trabajando en el carro del hijastro”, dijo Flor Ángela Serrano al diario El Tiempo. La familiar confirmó también que el cuerpo encontrado en Kennedy corresponde a su hermano. Asimismo, indicó que la familia fue informada de que había sido localizado con señales de violencia y amarrado. La mujer señaló que la familia espera la entrega formal del cuerpo y la asignación de un fiscal que permita avanzar en el proceso judicial, a través del cual se buscará esclarecer los hechos que derivaron en la muerte de su ser querido.

Pedro Nel Serrano fue visto por última vez en el sector de Terreros mientras movilizaba un vehículo en la madrugada - crédito BOSA B7 / Facebook
Pedro Nel Serrano fue visto por última vez en el sector de Terreros mientras movilizaba un vehículo en la madrugada - crédito BOSA B7 / Facebook

El vehículo mencionado continúa desaparecido. Ese dato forma parte de las líneas de investigación que revisan las autoridades, que buscan establecer si el caso estuvo relacionado con un hurto, con un posible engaño a la víctima o con otra circunstancia previa a su desaparición.

La investigación quedó a cargo del CTI, que deberá esclarecer los últimos movimientos del conductor, establecer dónde ocurrió el crimen y determinar quiénes participaron en el traslado del cuerpo hasta el canal de Kennedy.

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