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Esta fue la razón por la que Millonarios eligió a Alberto Gamero como su técnico, según Ariel Michaloutsos: “Me sorprendió”

El samario volvió a la institución después de un año y nueve meses de renunciar en su primer ciclo, en reemplazo de Fabián Bustos, y con opiniones divididas entre los hinchas

Ariel Michaloutsos y Alberto Gamero
Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, fue uno de los dirigentes que dio la aprobación para la llegada de Alberto Gamero - crédito Millonarios FC
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Millonarios inició una nueva etapa con Alberto Gamero, quien regresó al club el 4 de septiembre de 2026 para un segundo ciclo. La dirigencia había despedido a su antecesor, Fabián Bustos, en medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo.

El director deportivo de los azules, Ariel Michaloutsos, explicó los motivos de la elección de Gamero. El entrenador había renunciado el 31 de diciembre de 2024 tras recibir amenazas de un grupo de aficionados y luego de una temporada en la que Millonarios no clasificó a la final de la Liga BetPlay.

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Antes del partido contra Atlético Nacional, programado para el 24 de septiembre en Medellín, Gamero mantenía un invicto ante el conjunto verde en el estadio Atanasio Girardot: cuatro victorias y cinco empates entre la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

“Gamero es una institución en Millonarios”

El director deportivo ha tenido a tres entrenadores con solo nueve meses en el cargo de los embajadores: empezó con Hernán Torres, luego eligió a Fabián Bustos y ahora se encuentra con Alberto Gamero, todo eso en medio de críticas por el tipo de juego en la plantilla.

En charla con Despierta WIN, Ariel Michaloutsos explicó que eligió a Gamero porque es un referente de Millonarios, alguien que conoce y es apreciado en la institución no solo por su paso como jugador, sino por su trayectoria en el banquillo por su primer ciclo, entre 2020 y 2024.

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Ariel Michaloutsos
Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

“Gamero es una institución en Millonarios; aparte, una persona que sinceramente me sorprendió su don de gente, tengo charlas extensas siempre con él. No lo conocía personalmente. Le había pedido el número de él a alguien cuando fue el partido contra Nacional que ganamos allá porque esa victoria también fue de él”, dijo.

Michaloutsos añadió que una persona como el samario es la pieza faltante para avanzar en el proyecto deportivo que tiene en mente: “Lo quiere mucho la junta directiva, el club, la gente y para mí es importante que ayude a este modelo y a este proceso que está iniciando porque hace poco fue que inició”.

Alberto Gamero
Alberto Gamero cuenta con mucha expectativa en Millonarios para su segundo ciclo en 2026 - crédito Millonarios FC

El dirigente también reveló que ya ha conversado con el entrenador sobre los jugadores a mirar para fichajes: “Por ahí hablamos de lo lindo que sería reforzar una posición u otra. No voy a decir nombres en concreto, pero son muy amenas. Él conoce mucho el club y la idiosincrasia porque yo sigo conociendo muchas cosas internas del club y él me ayuda en todo esto”.

Reclasificación, otra tarea a cumplir

Además de avanzar a los cuadrangulares y obtener el título, así como ganar la Copa Colombia 2026, es clave que los azules mejoren su campaña en el segundo semestre para asegurar un lugar en los torneos internacionales de 2027, sea o no sea campeón a final de año.

Se trata de la reclasificación, en la que Millonarios suma 45 puntos en la séptima casilla, a solo 10 unidades del América de Cali, que tiene el segundo cupo para la segunda fase previa de la Copa Libertadores del próximo año, a la que van cuatro conjuntos colombianos.

Liga BetPlay
Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026, previo a los dos encuentros del 22 de septiembre - crédito Dimayor

Los embajadores tienen dos caminos para ir a Libertadores: ser campeón de Liga BetPlay o terminar entre los dos primeros de la tabla anual, aunque con más dificultades para alcanzar a Atlético Nacional porque tiene 73 unidades y es complicado que se caiga del primer puesto.

De otro lado, si Millonarios quiere pasar a la Copa Sudamericana, le queda ganar la Copa Colombia o quedar entre el tercer y quinto lugar de la reclasificación, para volver a la competencia en la que jugó entre 2025 y 2026.

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