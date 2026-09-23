Esta crema de zanahora transporta a los sabores de la infancia y no toma mucho tiempo prepararla: conozca el paso a paso

Un tazón de sopa de zanahoria cremosa, adornada con eneldo fresco y pimienta negra, puede evicar los mejore recuerdos de la infancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Si ya no tienes ideas sobre qué preparar para el almuerzo, o simplemente quieres preparar un plato suave, llenador y equilibrado, considera una buena crema de zanahoria.

Una mezcla perfecta caliente, suave y de color brillante puede convertir ingredientes sencillos en una comida reconfortante. Esta crema de zanahoria combina el dulzor natural de la hortaliza con papa, cebolla y ajo para lograr una textura espesa y cremosa.

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En Colombia, las cremas de verduras hacen parte de la cocina casera, especialmente en los hogares de la región Andina, donde las sopas y preparaciones calientes ocupan un lugar importante.

Esta versión toma como referencia una receta colombiana de crema de verduras con zanahoria, papa, cebolla, ajo y crema vegetal.

Receta de crema de zanahoria

La crema de zanahoria es una sopa de textura lisa que se prepara al cocinar las verduras en agua o caldo y luego licuarlas. La técnica principal consiste en ablandar los ingredientes, procesarlos hasta obtener una mezcla uniforme y terminar la cocción con crema para darle más cuerpo.

Una reconfortante sopa de calabaza y zanahoria, coronada con aceite de oliva y perejil, acompañada de pan artesanal en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

6 zanahorias medianas. 2 papas medianas. 1 cebolla cabezona blanca. 1 diente de ajo. 4 tazas de agua o caldo de verduras. 4 cucharadas de crema de leche o crema vegetal. 1 cucharadita de aceite de girasol o aceite de oliva. 4 hojas de perejil fresco. 1 pizca de orégano. 1 pizca de tomillo. Sal al gusto. Pimienta al gusto.

Cómo hacer crema de zanahoria, paso a paso

Lava y pela las zanahorias y las papas. Córtalas en trozos medianos para que se cocinen de manera pareja. Pela la cebolla y el diente de ajo. Pícalos finamente. No es necesario que los cortes sean perfectos, porque después se licuarán. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos, hasta que se vea transparente. Añade el ajo y cocina durante 1 minuto más. Evita que se dore demasiado, porque puede darle un sabor amargo a la crema. Incorpora las zanahorias, las papas y las 4 tazas de agua o caldo. Agrega sal, pimienta, orégano y tomillo. Tapa la olla y cocina a fuego medio durante 20 minutos, o hasta que las verduras estén blandas al pincharlas con un tenedor. Apaga el fuego y deja reposar la preparación durante 5 minutos. Este paso ayuda a evitar salpicaduras al licuar. Pasa las verduras a la licuadora con parte del líquido de cocción. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.Licúa por tandas si la preparación está caliente. Llena la licuadora solo hasta la mitad y retira el centro de la tapa para permitir la salida del vapor. Devuelve la crema a la olla. Agrega la crema de leche o la crema vegetal y mezcla suavemente. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos más. No dejes que hierva con fuerza para evitar que la crema se corte. Prueba y ajusta la sal. Si está muy espesa, añade un poco más de agua o caldo caliente. Sirve la crema de zanahoria caliente. Decora cada plato con perejil picado y, si lo deseas, unas gotas de aceite de oliva.

Servida en porciones generosas, la crema de zanahoria es perfecta como entrada ligera o almuerzo saludable - crédito visuales IA infobae / Gemini

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones de aproximadamente 1 taza cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 150 kcal.

Proteínas: 3 g.

Carbohidratos: 25 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la crema en un recipiente con tapa dentro de la nevera. Puede conservarse durante 3 días.

Una selección de ingredientes frescos como zapallo, zanahoria, cebolla, papa y ajo, junto con aceite, caldo, sal, pimienta y crema, dispuestos sobre una mesada de madera, listos para la preparación de una comida casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de servirla, caliéntala a fuego bajo y revuelve con frecuencia. Si se espesa demasiado, agrega un poco de agua o caldo.

También puedes congelarla durante 2 meses en porciones individuales. Lo ideal es descongelarla en la nevera y calentarla poco a poco. Si lleva crema de leche, la textura puede cambiar ligeramente después de congelarla.

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