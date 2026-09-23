Esta crema de zanahora transporta a los sabores de la infancia y no toma mucho tiempo prepararla: conozca el paso a paso

Si ya no tienes ideas sobre qué preparar para el almuerzo, o simplemente quieres preparar un plato suave, llenador y equilibrado, considera una buena crema de zanahoria.
Una mezcla perfecta caliente, suave y de color brillante puede convertir ingredientes sencillos en una comida reconfortante. Esta crema de zanahoria combina el dulzor natural de la hortaliza con papa, cebolla y ajo para lograr una textura espesa y cremosa.
PUBLICIDAD
En Colombia, las cremas de verduras hacen parte de la cocina casera, especialmente en los hogares de la región Andina, donde las sopas y preparaciones calientes ocupan un lugar importante.
Esta versión toma como referencia una receta colombiana de crema de verduras con zanahoria, papa, cebolla, ajo y crema vegetal.
Receta de crema de zanahoria
La crema de zanahoria es una sopa de textura lisa que se prepara al cocinar las verduras en agua o caldo y luego licuarlas. La técnica principal consiste en ablandar los ingredientes, procesarlos hasta obtener una mezcla uniforme y terminar la cocción con crema para darle más cuerpo.
Tiempo de preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Tiempo total: 45 minutos.
Ingredientes
- 6 zanahorias medianas.
- 2 papas medianas.
- 1 cebolla cabezona blanca.
- 1 diente de ajo.
- 4 tazas de agua o caldo de verduras.
- 4 cucharadas de crema de leche o crema vegetal.
- 1 cucharadita de aceite de girasol o aceite de oliva.
- 4 hojas de perejil fresco.
- 1 pizca de orégano.
- 1 pizca de tomillo.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
Cómo hacer crema de zanahoria, paso a paso
- Lava y pela las zanahorias y las papas. Córtalas en trozos medianos para que se cocinen de manera pareja.
- Pela la cebolla y el diente de ajo. Pícalos finamente. No es necesario que los cortes sean perfectos, porque después se licuarán.
- Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos, hasta que se vea transparente.
- Añade el ajo y cocina durante 1 minuto más. Evita que se dore demasiado, porque puede darle un sabor amargo a la crema.
- Incorpora las zanahorias, las papas y las 4 tazas de agua o caldo. Agrega sal, pimienta, orégano y tomillo.
- Tapa la olla y cocina a fuego medio durante 20 minutos, o hasta que las verduras estén blandas al pincharlas con un tenedor.
- Apaga el fuego y deja reposar la preparación durante 5 minutos. Este paso ayuda a evitar salpicaduras al licuar.
- Pasa las verduras a la licuadora con parte del líquido de cocción. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.Licúa por tandas si la preparación está caliente. Llena la licuadora solo hasta la mitad y retira el centro de la tapa para permitir la salida del vapor.
- Devuelve la crema a la olla. Agrega la crema de leche o la crema vegetal y mezcla suavemente.
- Cocina a fuego bajo durante 5 minutos más. No dejes que hierva con fuerza para evitar que la crema se corte.
- Prueba y ajusta la sal. Si está muy espesa, añade un poco más de agua o caldo caliente.
- Sirve la crema de zanahoria caliente. Decora cada plato con perejil picado y, si lo deseas, unas gotas de aceite de oliva.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones de aproximadamente 1 taza cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 150 kcal.
- Proteínas: 3 g.
- Carbohidratos: 25 g.
- Grasas: 5 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la crema en un recipiente con tapa dentro de la nevera. Puede conservarse durante 3 días.
Antes de servirla, caliéntala a fuego bajo y revuelve con frecuencia. Si se espesa demasiado, agrega un poco de agua o caldo.
También puedes congelarla durante 2 meses en porciones individuales. Lo ideal es descongelarla en la nevera y calentarla poco a poco. Si lleva crema de leche, la textura puede cambiar ligeramente después de congelarla.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD