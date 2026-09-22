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Santa Fe analizará acciones legales contra Sencia por el uso del estadio El Campín, tras choque por concierto de BTS y Liga Femenina

El presidente de los rojos, Eduardo Méndez, aseguró que hubo un incumplimiento del contrato de arrendamiento, luego del rifirrafe por no prestar el escenario para la final del campeonato

Santa Fe
Santa Fe ha tenido muchos problemas para el uso del estadio El Campín desde la llegada de Sencia a inicios de 2024 - crédito Colprensa
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Independiente Santa Fe entró en disputa con Sencia, el grupo encargado de administrar el estadio El Campín de Bogotá desde 2024, porque no cedió el escenario para la final de la Liga Femenina ante Deportivo Cali. Desde el 23 de septiembre, el estadio será utilizado para la preparación del concierto de BTS y la recuperación de la gramilla.

El presidente Eduardo Méndez dejó abierta la posibilidad de instaurar acciones legales contra el concesionario, pues considera que hay muchos líos con respecto a la información entregada previamente por las fechas para el evento musical y la respuesta de dicha organización.

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Cabe recordar que Sencia ya había respondido a Santa Fe con un comunicado en el que informó con anticipación sobre el concierto de la banda surcoreana y el tiempo para armar su espectáculo, sumado a que la Dimayor también conocía el tema, pese a decir lo contrario.

“Miraremos con la parte jurídica”

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el presidente de Santa Fe presentó los documentos sobre las fechas para el concierto del grupo de KPop, pues aseguró que se incumplió con el contrato de arrendamiento que se firmó con el concesionario para el uso del estadio.

“Tenemos los documentos para mostrar que a nosotros nos dio una programación y nos manifiesta que el 2 y 3 de octubre hay unos conciertos y no han mostrado que el concierto BTS se separa el 2 y 3, nunca nos dijeron que necesitaban ocho o 15 días para el montaje. No necesito mentir, acá están los documentos”, dijo.

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Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, aseguró que Sencia incumplió su contrato de arrendamiento - crédito Independiente Santa Fe

Méndez añadió que existe un capítulo en ese contrato con Sencia y “habla de la prioridad para eventos deportivos y manejos de conflicto, tienen la prioridad como concesionario para realizar su mayor esfuerzo para darle prelación a los eventos deportivos, frente al uso del estadio”.

Ante eso, Eduardo Méndez afirmó que analizará si se va a los estrados con el administrador de El Campín: “No acostumbro a tomar acciones en caliente. Miraremos con la parte jurídica, con la oficina de abogados que hemos contratado para cualquier situación, si hay derecho a alguna acción o, lo más importante, es que de acá en adelante, se respete a la institución, a la hinchada y al equipo como tal”.

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia
Sencia también ha afrontado la polémica por la demora en el inicio de obras del nuevo estadio El Campín - crédito Sencia

El presidente finalizó al decir que “es una pelea que ya se perdió, estamos acostumbrados a saber que, con nosotros, hacen lo que quieran. Ellos son los dueños, no podemos pelear, por eso miraremos el contrato. No estamos mintiendo, no estamos acudiendo a sacar excusas, sabemos que tenemos la razón y no queremos entrar en discusiones públicas”.

La defensa de Sencia

Antes de esa charla del presidente de Santa Fe con el noticiero, Sencia envió un comunicado en la tarde del 22 de septiembre y dejó claro que “la programación internacional del Estadio Nemesio Camacho fue definida con meses de anticipación. La reserva del escenario para los conciertos internacionales programados para los días 2 y 3 de octubre fue confirmada desde el 11 de mayo de 2026, atendiendo los tiempos de planeación, producción y operación que requieren eventos de esta magnitud”.

El Campín
Sencia dejó claro que el concierto de BTS fue informado a Santa Fe desde julio, tres meses antes de su realización - crédito Sencia

“Independiente Santa Fe conocía previamente la programación de eventos del estadio. El 6 de julio de 2026, Sencia compartió con el club el calendario de eventos previsto para el segundo semestre del año, en el cual estaban incluidos los conciertos programados para los días 2 y 3 de octubre”, añadió el concesionario.

El grupo también se refirió a lo que ocurrió con la final: “Posteriormente, el 14 de septiembre, días antes de que Independiente Santa Fe disputara las semifinales de la Liga Femenina, y que existiera la posibilidad de que avanzara a la final, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol mencionó -en su sesión de la fecha en mención- que el escenario estaría ocupado para la fecha prevista de la final”.

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