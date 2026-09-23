Colombia

La pizzería colombiana que se ubicó entre las 20 mejores del mundo: así fue su reconocimiento en Italia

La distinción fue anunciada en Nápoles, Italia, donde la guía 50 Top Pizza presentó su edición 2026 con restaurantes de 36 países. El establecimiento bogotano, abierto hace apenas tres años, fue el único representante de Colombia en la selección

Pizzardi Artigianale fue el único restaurante colombiano incluido en la edición 2026 de 50 Top Pizza, una clasificación internacional dedicada a las mejores pizzerías -crédito pizzardi.artigianale/Instagram
Pizzardi Artigianale fue el único restaurante colombiano incluido en la edición 2026 de 50 Top Pizza, una clasificación internacional dedicada a las mejores pizzerías -crédito pizzardi.artigianale/Instagram
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La escena gastronómica colombiana sumó un reconocimiento internacional con Pizzardi Artigianale, una pizzería de Bogotá que alcanzó el puesto 17 en el listado mundial de 50 Top Pizza 2026. El establecimiento, que abrió hace apenas tres años, fue el único representante de Colombia en una clasificación que reunió restaurantes de 36 países.

El anuncio se realizó en el Teatro Mercadante de Nápoles, Italia, donde la guía presentó los resultados de su edición 2026. Para Artigianale, la posición obtenida representa su llegada al grupo de las pizzerías destacadas a escala global y un nuevo reconocimiento para la propuesta de pizza italiana desarrollada en el país.

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La pizzería bogotana utiliza materias primas italianas de origen certificado y cuenta con la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn) -crédito pizzardi.artigianale/Instagram
La pizzería bogotana utiliza materias primas italianas de origen certificado y cuenta con la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn) -crédito pizzardi.artigianale/Instagram

El resultado llega después de otro avance importante para el restaurante. En abril de 2026 consiguió el tercer lugar de 50 Top Pizza Latin America y fue reconocida como la pizzería número uno de Colombia. En esa misma edición recibió además el premio Performance of the Year 2026. Detrás de Pizzardi Artigianale están Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, quienes desarrollan una propuesta centrada en el trabajo de las masas, sus procesos de maduración y la selección de los ingredientes.

La pizzería utiliza materias primas italianas de origen certificado y mantiene procesos artesanales como parte de su búsqueda de consistencia y calidad. También cuenta con la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organización internacional con sede en Nápoles que trabaja para preservar y promover la tradición de la pizza napolitana.

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La clasificación de 2026 estuvo encabezada por Italia, con 31 restaurantes incluidos. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 22 establecimientos y Brasil apareció después con seis. En ese panorama, Artigianale fue el único restaurante colombiano que consiguió entrar al listado mundial.

Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi están detrás de la propuesta gastronómica, centrada en el trabajo artesanal de las masas, sus procesos de maduración y la selección de ingredientes -crédito pizzardi.artigianale/Instagram
Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi están detrás de la propuesta gastronómica, centrada en el trabajo artesanal de las masas, sus procesos de maduración y la selección de ingredientes -crédito pizzardi.artigianale/Instagram

Pero llegar a esta selección requiere superar una evaluación que va más allá de probar una pizza. 50 Top Pizza fue creada en Italia en 2017 como un proyecto independiente impulsado por los periodistas y críticos gastronómicos Barbara Guerra, Albert Sapere y Luciano Pignataro. La guía explica que sus inspectores especializados evalúan “la pizzería en su conjunto y a seleccionarla en función de su capacidad para garantizar el bienestar del cliente a partir de una elección alimentaria consciente”.

La revisión contempla distintos aspectos de la experiencia. Entre ellos están la calidad de la pizza, el servicio, el ambiente y la atención, además de los tiempos de espera. También se consideran la carta de vinos y la oferta de bebidas, que incluye cerveza y cócteles.

El primer puesto de la edición 2026 quedó en manos de Napoli on the Road, restaurante ubicado en Londres y fundado en 2016 por el chef Michele Pascarella. El segundo lugar fue para Una Pizza Napoletana, de Nueva York, dirigida por Anthony Mangieri. Confine, en Milán, ocupó el tercer puesto con Francesco Capece y Mario Ventura.

El reconocimiento mundial llega después de un destacado resultado en Latinoamérica: en abril de 2026, el restaurante ocupó el tercer lugar de 50 Top Pizza Latin America y recibió el premio Performance of the Year -crédito pizzardi.artigianale/Instagram
El reconocimiento mundial llega después de un destacado resultado en Latinoamérica: en abril de 2026, el restaurante ocupó el tercer lugar de 50 Top Pizza Latin America y recibió el premio Performance of the Year -crédito pizzardi.artigianale/Instagram

La cuarta posición fue compartida por Masanielli, en Caserta, de Francesco Martucci, y Seu Pizza Illuminati, en Roma, de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo. El quinto lugar también tuvo dos restaurantes: Pizzeria Sei, en Los Ángeles, liderada por William Joo, y Tony’s Pizza Napoletana, en San Francisco, de Tony Gemignani. Con el puesto 17, Pizzardi Artigianale quedó por delante de buena parte de los establecimientos incluidos en la selección mundial y se convirtió en el único nombre colombiano dentro de esta edición de 50 Top Pizza.

El reconocimiento internacional se suma así a una trayectoria todavía reciente. Aunque el restaurante tiene tres años de apertura, sus resultados en las clasificaciones de 2026 lo llevaron primero al escenario latinoamericano y después al mundial. El tercer lugar regional y la distinción obtenida en abril antecedieron a la ubicación alcanzada en Nápoles.

La guía se presenta como una de las referencias internacionales dedicadas a evaluar pizzerías y busca reconocer establecimientos que conservan la tradición italiana con estándares asociados a la alta cocina. En el caso de Artigianale, esa apuesta está ligada a la precisión de sus procesos y al uso de productos italianos certificados.

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