Receso escolar en medio del fenómeno de El Niño: así puede protegerse del dengue antes de viajar

El mosquito se encuentra en zonas cálidas y puede ocasionar graves síntomas a aquellos que estén desprotegidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Colombia registró 79.480 casos de dengue hasta el 15 de septiembre de 2026, según los registros del Instituto Nacional de Salud (INS). Una cifra que llama la atención porque el país se prepara para el receso escolar de octubre, lo que a su vez causa un aumento de los viajes internos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el 62,6% de los contagios corresponde a niños, adolescentes y jóvenes de hasta 19 años, lo que genera una alerta por la movilidad hacia zonas cálidas y con circulación del mosquito, teniendo en cuenta que esta temporada coincide con la previsión de un Fenómeno de El Niño de intensidad fuerte para los próximos meses.

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Y es que las condiciones de temperatura, sequía y lluvias pueden favorecer la presencia del Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Durante el Fenómeno de El Niño, la concentración de puntos de calor y temperaturas extremas pueden causar incremento del dengue - crédito Firms/Nasa

El dengue y el aumento de viajes durante el receso escolar

Las familias que viajarán durante el receso escolar deben tener en cuenta estas recomendaciones para reducir el riesgo de dengue antes de salir y durante su estadía:

Eliminar recipientes con agua acumulada.

Cubrir los depósitos de agua.

Usar repelente.

Vestir prendas que cubran la piel y utilizar toldillos.

La vacunación puede complementar estas medidas en los grupos para los que esté indicada.

Durante el receso de octubre de 2025 se movilizaron 3,9 millones de pasajeros desde las terminales terrestres y más de 2,1 millones por los aeropuertos del país, de acuerdo con los datos consignados por la Aerocivil. Entre los destinos con mayor afluencia estuvieron Cartagena, Santa Marta, San Andrés y el Eje Cafetero.

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Cabe mencionar que el dengue está presente en cerca del 80% del territorio colombiano, según un reporte de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Quindío. La exposición puede aumentar cuando los viajeros se desplazan hacia lugares donde hay presencia del mosquito o transmisión de la enfermedad, en especial si pasan tiempo al aire libre o se alojan en viviendas con depósitos de agua sin protección.

Ante el panorama, Mauricio Bernal, asesor médico de vacunas de Takeda Colombia, afirmó que “el receso escolar representa un momento clave para reforzar la prevención”.

La vacunación es indispensable para los menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La relación entre el Fenómeno de El Niño y el dengue

El Fenómeno de El Niño podría generar temperaturas más altas y sequías en algunas regiones, además de lluvias intensas e inundaciones en otras. Estas variaciones pueden influir en la reproducción, el desarrollo y la actividad del Aedes aegypti.

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Las dificultades en el abastecimiento de agua también pueden llevar a los hogares a almacenar el líquido en tanques, albercas, baldes u otros recipientes. Si estos elementos no permanecen tapados y limpios, pueden convertirse en lugares aptos para la reproducción del mosquito.

Un estudio de 2023 publicado en la revista Biomédica del INS encontró una relación entre el Fenómeno de El Niño y el incremento de los casos de dengue en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena.

El Instituto indicó que Cartagena y Santa Marta, dos de los destinos más visitados en el receso de 2025, acumularon cerca de 4.940 casos de dengue en lo corrido de 2026. Santa Marta registraba un aumento de 401% frente al mismo periodo del año anterior, mientras Cartagena sumaba 2.911 casos pese a una reducción reportada frente a 2025.

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La carga sobre los servicios de salud también se refleja en las hospitalizaciones. De los casos notificados en 2026, 31.110 requirieron atención hospitalaria, equivalente al 39,1% del total. La proporción llegó a 81,4% entre los pacientes con signos de alarma y a 94,9% entre quienes desarrollaron dengue grave.

Varios departamentos han mostrado incrementos notables en la velocidad de contagio por el cambio del clima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medidas antes de salir de viaje

La prevención debe comenzar antes de preparar el equipaje, pues los ciudadanos deben informarse sobre la circulación de dengue en el destino.

Es necesario revisar las condiciones en sus hogares y lugares de destinos, en particular la presencia de tanques, recipientes abiertos o zonas donde pueda acumularse agua.

Durante el viaje, se aconseja usar camisas de manga larga y pantalones que cubran la mayor parte del cuerpo, además de aplicar repelente.

Los toldillos pueden actuar como barrera frente a las picaduras, especialmente en lugares donde no haya protección adecuada en puertas y ventanas.

En las viviendas, la recomendación es mantener tapados los depósitos de agua y retirar o vaciar objetos que puedan acumular lluvia o agua de uso doméstico. Entre ellos figuran botellas, llantas, materas, baldes y floreros.

En medio de la preocupación y como plan preventivo, el Ministerio de Salud adelanta un plan escalonado de vacunación para niños y niñas de nueve años o estudiantes de cuarto grado de primaria en 23 municipios afectados por dengue.

Bernal sostuvo que la vacunación, como herramienta complementaria, debe considerarse 14 días antes del viaje.