Colombia

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3.676,47 pesos colombianos, lo que representa una variación del 4,97% frente al precio de cierre anterior de 3.502,5 pesos colombianos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un avance del 6,09%, a pesar de una caída interanual del -15,76%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva sostenida durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del 52,21% supera notablemente la volatilidad de referencia del 23,4%, lo que indica un escenario de alta inestabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombiano se hizo pasar por un agente de ICE en Estados Unidos para extorsionar a un empleado de un camión de comida: lo amenazó con plantarle droga en su negocio

Jonathan Christian González Reyes, de 45 años, habría usado luces policiales y una sirena, asegurando que podía resolver asuntos migratorios a cambio de dinero y mostrando un arma de fuego

Colombiano se hizo pasar por un agente de ICE en Estados Unidos para extorsionar a un empleado de un camión de comida: lo amenazó con plantarle droga en su negocio

Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa se cotiza en promedio a $3.230,63 al inicio de la jornada del 23 de septiembre

La moneda estadounidense inició la rueda en $3.206,31 y alcanzó un máximo de $3.235 tras 135 operaciones, en medio de expectativas por las tasas estadounidenses y las tensiones internacionales vigentes

Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa se cotiza en promedio a $3.230,63 al inicio de la jornada del 23 de septiembre

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

La delegación cafetera se mantiene a tres medallas de oro de Argentina, la anfitriona que ocupa en el segundo lugar, mientras que Brasil es líder sólido del certamen

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Estos son los conciertos que ocuparán El Campín de Bogotá en la recta final de 2026 y limitarán su disponibilidad para el fútbol

Feid bailó al ritmo de Aria Vega y ella no dudó en responder, causando que sus seguidores los ‘shippearan’

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

Cali derrotó a Santa Fe en El Campín, y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Daniela Garavito, figura de Santa Fe, se despachó contra los administradores de El Campín por no poder jugar la final de la Liga: “Como jugadora y como mujer me genera muhca frustración”