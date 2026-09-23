Estas son las bandas criminales colombianas incluido en listado de grupos terrorista por los países participantes en el ‘Escudo de las Américas’ con Estados Unidos: “Una amenaza inmediata”

Los gobiernos reunidos en Nueva York plantearon congelar activos, limitar visados y reforzar la cooperación de inteligencia frente al narcotráfico transnacional - crédito AFP

Guardar

Estados Unidos, Colombia y otros 13 países de América Latina y el Caribe propusieron sanciones financieras, migratorias y penales contra 24 organizaciones criminales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a las que definieron como “una amenaza inmediata y compartida”.

La iniciativa surgió de una reunión del Escudo de las Américas en Nueva York, celebrada al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La alianza fue impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para coordinar acciones frente al narcotráfico y otras formas de crimen organizado transnacional.

PUBLICIDAD

“Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narcoterrorismo”, indicó el comunicado difundido tras el encuentro de los líderes de la coalición.

Estados Unidos, Colombia y otros 13 países de América Latina y el Caribe propusieron sanciones financieras, migratorias y penales contra 24 organizaciones criminales, entre ellas el ELN y las disidencias de las Farc - redes sociales

El documento prevé el congelamiento de activos y restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y personas que aporten apoyo material o logístico a las organizaciones incluidas. También plantea establecer responsabilidades penales, según las leyes nacionales y los compromisos internacionales de cada Estado.

La primera acción coordinada comprende a 24 estructuras, entre las que aparecen Mara Salvatrucha, conocida como MS-13; el Tren de Aragua; el Cártel de Sinaloa; el Cártel Jalisco Nueva Generación; el Clan del Golfo; Sendero Luminoso; el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

PUBLICIDAD

En Colombia, el listado incluyó al ELN y a los grupos disidentes de las Farc. El texto mencionó de forma expresa al Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, sus alias, afiliados y grupos sucesores.

“Los Estados participantes se proponen fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia; facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de mejores prácticas”, agregó el comunicado.

Además de Estados Unidos y Colombia, participaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Brasil no integró el mecanismo.

PUBLICIDAD

Además de Estados Unidos y Colombia, participaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago - crédito Charly Triballeau/REUTERS

La inclusión del PCC y del Comando Vermelho abrió diferencias con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que rechazó la clasificación de ambas estructuras como organizaciones terroristas. Brasil expresó disposición a cooperar contra el crimen organizado, aunque cuestionó opciones que puedan derivar en una intervención extranjera o en presencia militar estadounidense en su territorio.

Los participantes acordaron llevar la discusión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y solicitar una reunión de consulta bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, para analizar posibles medidas colectivas. Los países de la alianza que no pertenecen al TIAR expresaron respaldo a la propuesta y su disposición a colaborar dentro de sus obligaciones legales.

PUBLICIDAD

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula Escobar participaron el 22 de septiembre de 2026 en una reunión del Escudo de las Américas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos. Donald Trump encabezó la cita junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros integrantes de su Gobierno.

Durante el encuentro, el presidente estadounidense volvió a referirse a Abelardo de la Espriella. Señaló que decidió respaldarlo durante la campaña electoral después de advertir la admiración que el entonces candidato manifestaba por él. De acuerdo con Trump, ese respaldo impulsó al colombiano desde el décimo lugar hasta el primero y derivó en una victoria amplia frente a Iván Cepeda Castro en la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

Trump afirmó además que recibió reportes favorables sobre la gestión del actual mandatario colombiano. Restrepo explicó que De la Espriella no viajó a Estados Unidos porque atiende asuntos internos en Colombia.

El presidente estadounidense recordó que su par colombiano se comprometió a no salir del país durante su mandato. Afirmó que esa decisión debía respetarse y consideró adecuada la representación ejercida por el vicepresidente.

El vicepresidente de Colombia y el mandatario de Estados Unidos hablaron sobre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y sobre la democracia del país. El mandatario norteamericano recordó el apoyo que le dio a De la Espriella en las elecciones - crédito @jrestrp/X

Restrepo sostuvo que Colombia casi perdió la democracia y planteó que el Escudo regional de las Américas puede protegerla.

“Tenemos una oportunidad, en este momento de la historia y en esta región del mundo, de trabajar juntos para preservar las democracias y crecer más. Muchas gracias”, dijo.

PUBLICIDAD