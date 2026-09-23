La industria de motos mueve más de 130.000 empleos en Colombia: esta es la red de negocios que creció 20%

Las ocho ensambladoras afiliadas a la Andi representan el 95% de los registros de motocicletas en Colombia -crédito Luisa González/Colprensa

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El negocio de las motocicletas en Colombia mueve una red laboral que va mucho más allá de las plantas de ensamblaje. El sector cuenta con miles de establecimientos dedicados a vender, reparar y suministrar repuestos, una estructura que amplía de forma considerable su impacto sobre el empleo nacional.

El reporte de Impacto Social 2025 de la Industria de Motocicletas, elaborado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, contabilizó 130.206 puestos relacionados con esta actividad. De ese total, 24.494 corresponden a empleos directos e indirectos generados por las ocho ensambladoras afiliadas al gremio, que representan el 95% de los registros de motocicletas en el país.

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Cerca del 21% del empleo directo de las empresas del sector corresponde a mujeres - Colprensa

La mayor parte está por fuera de las fábricas. Otros 105.712 empleos están vinculados con la comercialización, distribución, servicio técnico y posventa. Esa cadena incluye concesionarios, distribuidores, talleres, establecimientos de repuestos y negocios dedicados al mantenimiento de estos vehículos.

El informe muestra además la dimensión de esa infraestructura. En el país se registran 2.935 puntos de venta, 2.548 centros de servicio autorizados y 20.945 establecimientos de repuestos y accesorios. Para la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, este ecosistema contribuye a dinamizar las economías regionales. En comparación con 2023, el número de empleos asociados a la industria creció más de 20%. El avance también estuvo acompañado por cambios en la composición de la fuerza laboral de las compañías.

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Cerca del 21% del empleo directo corresponde a mujeres, una participación que aumentó 3,8% frente al registro de 2023. A esto se suman iniciativas de inclusión y vinculación laboral: más del 70% de las empresas desarrolla programas dirigidos a jóvenes y mantiene acciones para personas con discapacidad, madres cabeza de familia y población vulnerable.

Durante 2025, las empresas destinaron cerca de $1.700 millones a programas de seguridad vial y formación ciudadana -crédito Colprensa

Las compañías afiliadas reportaron además 105 programas de bienestar durante 2025. Las iniciativas estuvieron relacionadas con salud, formación, desarrollo profesional y calidad de vida para los trabajadores y sus familias. El documento señala que el 100% de las empresas implementó programas de salud mental y que cada trabajador recibió, en promedio, 27 horas de capacitación.

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El impacto reportado por el sector también incluye recursos destinados a seguridad vial. Durante 2025, las empresas invirtieron cerca de $1.700 millones en programas propios de seguridad vial y formación ciudadana. La capacitación a motociclistas fue uno de los principales frentes de trabajo. Según el informe, 20.404 personas participaron en procesos de formación y sensibilización sobre conducción segura, una cifra que representa un aumento del 20,9% frente a 2023.

Las actividades se desarrollaron mediante capacitaciones presenciales y virtuales, simuladores, pistas especializadas, jornadas pedagógicas y contenidos digitales. El objetivo de estos espacios fue fortalecer conocimientos y comportamientos asociados con una conducción segura. Dentro de estas acciones aparece también Movemos Colombia, iniciativa que el sector fortaleció durante 2025. A esta se sumó la campaña El Destino es Volver, orientada a promover comportamientos seguros entre los motociclistas.

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La cadena comercial de las motocicletas incluye concesionarios, distribuidores, talleres y establecimientos de repuestos y accesorios -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La diferencia entre ambos grupos de trabajadores ayuda a dimensionar el alcance económico de las motocicletas. Mientras una parte del empleo está ligada a la fabricación y a las actividades de las ensambladoras, la mayoría se encuentra en los eslabones que acercan los vehículos y permiten mantenerlos en circulación.

Allí aparecen actividades de venta, distribución, reparación, mantenimiento y suministro de accesorios. Por eso, la lectura de las cifras toma en cuenta el conjunto de la cadena productiva y comercial. Esa perspectiva permite identificar un impacto laboral que no sería visible si se contabilizaran los puestos de las plantas.

Las cifras permiten observar que el aporte de la industria no se concentra únicamente en quienes trabajan dentro de las ensambladoras. La fabricación activa una cadena de actividades comerciales y de servicios que sostiene decenas de miles de puestos adicionales y extiende la presencia económica del sector a distintas regiones.

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