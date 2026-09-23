Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó qué busca Colombia con el Escudo de las Américas: “Si hay inversión, hay empleo”

Desde Nueva York, el funcionario detalló los compromisos que asumirá el país en la alianza y presentó ante empresarios internacionales un portafolio de 176 proyectos colombianos que, según el Gobierno, reúne oportunidades por más de US$150.000 millones

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, durante su agenda de alto nivel en Nueva York, donde abordó asuntos de cooperación e inversión -crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, durante su agenda de alto nivel en Nueva York, donde abordó asuntos de cooperación e inversión -crédito @jrestrp/X
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La agenda internacional del vicepresidente José Manuel Restrepo en Nueva York estuvo marcada por dos frentes: la participación de Colombia en el Escudo de las Américas y la búsqueda de capital para proyectos nacionales.

Desde Estados Unidos, el funcionario defendió la incorporación del país a esta alianza y presentó oportunidades de inversión que, según el Gobierno, superan los US$150.000 millones.

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Restrepo habló con Caracol Radio al comienzo de la agenda de alto nivel que cumple en representación del presidente Abelardo de la Espriella durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí explicó que Colombia, como integrante más reciente del grupo, participó en una reunión con representantes de los demás países miembros.

En el encuentro del Escudo de las Américas, Donald Trump aseguró que José Manuel Restrepo represtaba adecuadamente a Abelardo de la Espriella - crédito @CancilleriaCol/X
Restrepo destacó la participación de Colombia en el Escudo de las Américas y los compromisos relacionados con seguridad, narcotráfico y lucha contra el crimen organizado - crédito @CancilleriaCol/X

Actualmente, el Escudo de las Américas está integrado por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. La iniciativa fue creada por el presidente Donald Trump. Según Restrepo, el encuentro permitió revisar compromisos relacionados con seguridad, lucha contra el crimen organizado y combate al narcotráfico. El vicepresidente aseguró que las conversaciones abarcaron además asuntos económicos y tecnológicos.

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“Estuvimos hablando del compromiso que tenemos alrededor de la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico; el compromiso no solamente con la seguridad física, sino con la seguridad económica, cómo generar prosperidad a través del fortalecimiento de cadenas de valor en minerales críticos. De la misma manera, cómo trabajar en los temas de tecnología mancomunadamente”, explicó.

El funcionario destacó la participación de Trump, de subsecretarios de Defensa, de la enviada especial para la alianza y de los jefes de Estado de los países participantes. Para Restrepo, la integración parte de principios compartidos entre las naciones.

“Comparte valores en democracia, en libertad, en defensa de la iniciativa privada, en un momento en donde América Latina tiene su oportunidad histórica, junto con los Estados Unidos de América, para fortalecer capacidades de desarrollo económico”, expresó Restrepo sobre los compromisos de la alianza.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula representaron a Colombia en la reunión del Escudo de las Américas y hablaron sobre democracia y cooperación - crédito @CancilleriaCol/X
El vicepresidente presentó 176 proyectos identificados en Colombia, con oportunidades de inversión que, según el Gobierno, superan los US$150.000 millones - crédito @CancilleriaCol/X

Al explicar qué representa la incorporación para Colombia, Restrepo puso el acento en la cooperación económica y la seguridad conjunta. En sus declaraciones no se refirió directamente a una eventual intervención militar estadounidense en territorio colombiano.

“Vamos a tener la posibilidad de construir oportunidades de atracción de inversión, porque dentro de los compromisos de la Iniciativa de las Américas también está fortalecer la inversión. Si hay inversión, hay empleo, hay beneficio social, que va a haber una lucha contra el crimen organizado de manera mancomunada, transnacional”, explicó.

En paralelo, la agenda de Restrepo en Nueva York tuvo un componente empresarial. El vicepresidente presentó 176 proyectos identificados en Colombia, con oportunidades que, de acuerdo con el Gobierno, superan los US$150.000 millones. Las iniciativas están relacionadas con energía, infraestructura, logística, agroindustria, turismo, industria y programación.

La presentación se realizó ante cerca de 40 altos ejecutivos en la sede del Council of the Americas, en Park Avenue. Allí explicó que la Misión Crecer busca transformar las oportunidades detectadas en Colombia en inversión, productividad, empleo y crecimiento económico. La agenda empresarial incluyó encuentros con el Council of the Americas, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Analistas sugieren destinar hasta el 20% del patrimonio a divisas extranjeras - crédito Luisa González/Reuters
Representantes de empresas internacionales participaron en el encuentro empresarial liderado por José Manuel Restrepo en Nueva York - crédito Luisa González/Reuters

Entre las compañías representadas estuvieron Apple, Intel, AB InBev, Pfizer, Merck, Visa, Citi, Cargill, Lockheed Martin, Mars, Valero Energy y The AES Corporation. También participaron representantes de Corporación América, Integra Capital y American Tower Corporation.

Restrepo planteó que el crecimiento de la economía debe estar acompañado por un aumento de la inversión privada. En ese sentido, cuestionó que la expansión económica dependa de un mayor endeudamiento o de un incremento del gasto público. La defensa de la alianza y la presentación de proyectos hicieron parte de una misma agenda en Nueva York, donde el vicepresidente combinó los asuntos de cooperación internacional con la promoción de oportunidades económicas para Colombia.

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