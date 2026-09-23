Colombiano se hizo pasar por un agente de ICE en Estados Unidos para extorsionar a un empleado de un camión de comida: lo amenazó con plantarle droga en su negocio

Colombiano fue detenido en Estados Unidos por hacerse pasar por un agente de ICE y extorsionar a un empleado de un camión de comida - crédito ICE

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Las autoridades arrestaron a Jonathan Christian González Reyes, un ciudadano colombiano acusado de suplantar a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para extorsionar a un trabajador de un camión de comida en Miami Gardens. La Fiscalía federal del distrito sur de Florida informó el caso el martes 22 de septiembre de 2026.

González Reyes habría usado luces policiales y una sirena, asegurando que podía resolver asuntos migratorios a cambio de dinero y mostrando un arma de fuego. También amenazó al trabajador y a su hijo con colocar sustancias ilícitas en el negocio para provocar su cierre, y apuntó al menor antes de huir cuando no aceptaron sus exigencias.

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“Ha sido acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del ICE para supuestamente amenazar y extorsionar a un empleado de un camión de comida en Miami Gardens. El acusado supuestamente utilizó luces policiales y una sirena, afirmó que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero, blandió un arma de fuego y amenazó a la víctima y a su hijo”, explicó el fiscal federal de ese distrito, Reding Quiñones.

El acusado, de 45 años, enfrenta un cargo por hacerse pasar por un funcionario de Estados Unidos y podría recibir una pena de hasta tres años de prisión federal. La sentencia será fijada por un juez federal según las directrices de condena y otros factores legales.

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Jonathan Christian González Reyes, de 45 años, habría usado luces policiales y una sirena, asegurando que podía resolver asuntos migratorios a cambio de dinero y mostrando un arma de fuego - crédito @USAO_SDFL/X

La Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE investiga el caso con apoyo de la Unidad de Procesamiento Penal de Operaciones de Aplicación de la Ley y Expulsiones del organismo. El fiscal federal Reding Quiñones advirtió que hacerse pasar por un funcionario para intimidar o explotar a otras personas constituye un delito federal; el fiscal adjunto Jackson Dering está a cargo del proceso, y González Reyes se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

“Hacerse pasar por un oficial federal para intimidar o explotar a otros es un delito federal. Aquellos que abusen de la autoridad y la reputación de las fuerzas del orden para beneficio personal serán investigados y responsabilizados”, señaló Quiñones.

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Colombiano fue detenido por agentes de ICE tras llega al aeropuerto de Portland

El colombiano habría presentado problemas de salud durante su reclusión en un centro de detención migratorio - crédito Portland International Airport / sitio web

Diego Ospina Sánchez, colombiano de 41 años, fue detenido por agentes de ICE el 9 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, Estados Unidos, debido a una orden de deportación emitida tras faltar a una audiencia migratoria. El hombre, que no registra antecedentes en el país norteamericano, viajaba con su pareja hacia Nueva Jersey cuando quedó bajo custodia.

El caso sería el primer arresto migratorio conocido dentro de la terminal de Portland en 2026, según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland. La organización también había recibido reportes de detenciones en aeropuertos durante el otoño de 2025.

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Ospina Sánchez estaba en la zona de embarque para tomar un vuelo de Alaska Airlines cuando varios agentes vestidos de civil se acercaron a la pareja, solicitaron sus identificaciones y se llevaron al colombiano, conforme a los detalles del procedimiento divulgados por Oregon Live.

Su novio, identificado como Kewin, permaneció en el aeropuerto y no abordó el vuelo previsto. Después de la detención, contactó a la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland para pedir asistencia.

La orden migratoria tras una audiencia a la que no asistió

La pareja del joven colombiano denunció que fue maltratado durante el procedimiento - crédito REUTERS/Ricardo Arduengo

Tras la detención, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en ingles) confirmó que Ospina Sánchez ingresó legalmente desde Colombia el 15 de octubre de 2024, pero permaneció en el país después del vencimiento de su visa. Más tarde presentó una solicitud de asilo.

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El colombiano no recibió la notificación de su primera audiencia ante un tribunal de inmigración, de acuerdo con la información conocida. Su ausencia llevó a que un juez emitiera una orden de deportación el 13 de agosto de 2026.

El DHS afirmó que el detenido recibió el debido proceso. No se identificó una defensa o representación legal de Ospina Sánchez, por lo que no se conocen eventuales recursos para revisar la orden o pedir la reapertura de su proceso migratorio.

Pearl Jennings, coordinadora de operaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland, señaló que Kewin quedó afectado emocionalmente después de la intervención de los agentes. También advirtió que, si el colombiano hubiera viajado solo, sus familiares podrían haber tardado meses en saber que estaba detenido por autoridades migratorias.

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Un integrante de la comunidad hispanohablante recogió a Kewin en el aeropuerto. Posteriormente, un grupo de apoyo mutuo ayudó a ubicar a Ospina Sánchez y le ofreció a su pareja alojamiento, alimentos y otros recursos.

El colombiano fue trasladado inicialmente a un centro regional de reclusión en Tacoma, Washington. Allí recibió medicamentos para una condición médica preexistente.