Crisis de seguridad golpea la economía de Santa Marta: las pérdidas llegan a $39.590 millones cada día

Santa Marta concentra el 42,2% de la economía del Magdalena y reúne 22.435 empresas y establecimientos productivos - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

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El impacto de la crisis de seguridad en Santa Marta ya empieza a medirse en términos económicos. Un balance preliminar de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena (Ccsm) calcula que la ciudad deja de mover cerca de $39.590 millones cada día debido a las afectaciones sobre la movilidad y las condiciones de seguridad.

La cifra adquiere mayor dimensión al observar el peso que tiene la capital en la economía departamental. Santa Marta concentra el 42,2% de la actividad económica del Magdalena y reúne 22.435 empresas y establecimientos productivos. El impacto no se limita a la capital. Si se suman Ciénaga y Zona Bananera, las pérdidas económicas estimadas alcanzan $40.636 millones diarios. Para la Cámara, este resultado evidencia la dependencia que tiene la economía regional de corredores comerciales, logísticos y de transporte.

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El comercio es uno de los sectores más expuestos a las afectaciones de movilidad y seguridad que enfrenta Santa Marta - crédito Ejército Nacional

Entre las actividades más expuestas aparece el comercio, que genera alrededor de 48.140 empleos. Le siguen el transporte, con 26.010 ocupados, y los restaurantes y hoteles, que reúnen cerca de 25.280 trabajadores. Son sectores cuyo funcionamiento depende especialmente de la movilidad y del flujo de clientes y mercancías.

A esa afectación se agrega la situación de quienes trabajan por fuera de la formalidad. Cerca del 60% de las personas impactadas por la coyuntura se desempeñan en condiciones de informalidad laboral, por lo que una interrupción de sus actividades puede traducirse de inmediato en menores ingresos para los hogares. “Para quien vive de la venta del día, no poder trabajar significa una preocupación inmediata por los gastos de su casa. Por eso, necesitamos que las medidas de seguridad tengan continuidad y permitan abrir los negocios, movilizarse y abastecerse con tranquilidad”, afirmó Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

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La Cámara de Comercio reconoció las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para recuperar el control en Santa Marta. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de mantener estrategias integrales que protejan los corredores viales, las zonas comerciales y los espacios donde se concentra la actividad económica.

La Cámara de Comercio de Santa Marta pidió fortalecer la protección de los corredores viales y las zonas donde se concentra la actividad económica- crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La entidad también señaló como prioridades el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de amenazas, la atención oportuna de las denuncias y el seguimiento permanente a los resultados de las medidas adoptadas. El objetivo, según el planteamiento de la Cámara, es que las condiciones de seguridad permitan recuperar la actividad productiva y reducir las interrupciones que afectan a empresarios y trabajadores.

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La preocupación del sector privado llega mientras el Magdalena muestra indicadores de crecimiento económico. De acuerdo con el más reciente Boletín de Desempeño Económico de la Cámara de Comercio de Santa Marta, elaborado a partir de cifras del Dane, el departamento registró un crecimiento de 2,6% en su Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025.

Ese resultado coincidió con el crecimiento registrado por el país durante el mismo periodo. El PIB del Magdalena alcanzó los $13,5 billones, cifra que ubicó al departamento en la posición 19 entre las economías departamentales de Colombia y en el quinto lugar dentro de la región Caribe. El aporte del Magdalena representó el 1,32% del PIB nacional. La Cámara también reportó una variación favorable en el PIB por habitante.

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Transporte, restaurantes y hoteles también registran impactos por las dificultades para movilizar trabajadores, mercancías y consumidores - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Durante 2025, el PIB per cápita del Magdalena llegó a $17,3 millones, después de registrar un crecimiento de 8,46% frente al año anterior. Así, mientras las cifras departamentales muestran una evolución positiva, la crisis de seguridad plantea un problema para la continuidad de actividades que sostienen buena parte del empleo.

La entidad advirtió que la continuidad de las actividades comerciales depende de que los corredores viales y las zonas de mayor movimiento económico puedan operar con seguridad. La Cámara sitúa la seguridad como un factor con efectos directos sobre la economía local. Las pérdidas calculadas para Santa Marta y su entorno cercano reflejan el impacto de las restricciones sobre sectores que dependen del desplazamiento cotidiano, el transporte de mercancías, la llegada de consumidores y el funcionamiento regular de los establecimientos.

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