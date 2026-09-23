Colombia

Jóvenes a la E en Bogotá: ofrecen 149 cupos para ingresar a la Universidad Distrital, con inscripciones hasta el 28 de septiembre

El programa financiará matrículas y entregará apoyos económicos, alimentación, salud y tutorías a alumnos admitidos para 2026-2, residentes en siete zonas de la capital que cumplan los requisitos establecidos por la Agencia Atenea

- crédito Johan Largo/Infobae
La inscripción al programa se efectúa en la plataforma Sicore de la Agencia Atenea desde el 21 de septiembre - crédito Johan Largo/Infobae
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Jóvenes a la E abrirá 149 beneficios para estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que iniciaron sus estudios en el semestre 2026-2. La convocatoria está dirigida a jóvenes de siete localidades de Bogotá y ofrece apoyo económico, alimentación, tutorías, atención en salud y acompañamiento para continuar la formación superior.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre de 2026 a través de Sicore, la plataforma de la Agencia Atenea. Los aspirantes deben crear un usuario o ingresar con sus credenciales, diligenciar y validar la hoja de vida, y seleccionar la Universidad Distrital y el programa académico en el que fueron admitidos.

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La quinta convocatoria de Jóvenes a la E: Educación Superior Públicas beneficiará a 119 estudiantes de programas universitarios y a 30 de programas tecnológicos. Los recursos provienen de los Fondos de Desarrollo Local y la asignación dependerá de la disponibilidad presupuestal y del mecanismo de priorización establecido.

Los seleccionados no adquirirán una deuda ni tendrán que reembolsar los recursos. Como retribución a Bogotá, deberán cumplir horas de pasantía social por cada período académico cursado, bajo las condiciones previstas en el Manual Operativo de Jóvenes a la E.

Maestrías con doble titulación europea incluyen descuentos de hasta el 80% en alianzas con universidades de Italia, España y México - crédito Alcaldía de Bogotá
Los beneficiarios obtienen la ayuda sin asumir deudas y cumplen horas de pasantía social en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

Quiénes pueden postularse a Jóvenes a la E

La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el semestre 2026-2. Además, deben residir en una de las localidades que financian los beneficios: Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Los Mártires o Teusaquillo.

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Los aspirantes deben ser bachilleres egresados de un colegio de Bogotá autorizado por la Secretaría de Educación del Distrito. También pueden postularse quienes obtuvieron el título de bachiller mediante la prueba de validación del Icfes presentada en la ciudad.

Otro requisito es haber presentado la prueba Saber 11 en Bogotá y tener hasta 28 años al cierre de las inscripciones. La Agencia Atenea validará la localidad de residencia reportada con fuentes oficiales antes de asignar los beneficios.

La convocatoria exige que el estudiante haya sido admitido y se encuentre matriculado en la Universidad Distrital durante el semestre 2026-2. No pueden participar quienes ya tengan un título de educación superior de nivel profesional universitario.

Tampoco podrán postularse quienes hayan sido beneficiarios de Jóvenes a la E, antes Jóvenes a la U, o de otras estrategias de acceso y permanencia en educación superior adelantadas por la Agencia Atenea o la Secretaría de Educación del Distrito.

Quedan disponibles 30 becas con descuentos significativos para programas de pregrado y posgrado - crédito Alcaldía de Bogotá
Los postulantes deben registrar un máximo de 28 años y haber presentado las pruebas Saber 11 en la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

Paso a paso para completar la inscripción

El proceso se debe realizar en Sicore, mediante la página web de la Agencia Atenea. La postulación solo será válida si el aspirante completa y guarda definitivamente la información requerida en la plataforma.

El trámite contempla los siguientes pasos:

  1. Crear un usuario y contraseña en Sicore, o ingresar con las credenciales si ya tiene una cuenta activa.
  2. Completar el módulo “Hoja de vida” con los datos solicitados en cada apartado.
  3. Cargar los documentos que indique la plataforma.
  4. Validar la hoja de vida y guardar de forma definitiva la información registrada.
  5. Entrar al módulo de inscripciones y seleccionar la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el programa académico en el que fue admitido.

Al terminar el proceso, la plataforma enviará al correo electrónico registrado una notificación de postulación exitosa. La inscripción no implica, por sí sola, la asignación del beneficio, pues los candidatos deben superar las verificaciones y el mecanismo de priorización.

Las personas que hayan cursado programas técnicos profesionales o tecnológicos durante los períodos 2025-2 o 2026-1 deben tener estado “Graduado” en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies). La condición no aplica para estudiantes del Sena que cursen un programa tecnológico, hayan terminado la etapa lectiva y estén en práctica.

Bogotá extiende convocatoria de becas en el sector BPOLa Alcaldía ofrece 3.500 becas totalmente financiadas para residentes mayores de 18 años interesados en mejorar sus perspectivas laborales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
El incentivo cubre el costo de la matrícula universitaria y otorga un apoyo financiero de sostenimiento por período - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Apoyos para permanencia y condiciones de priorización

El programa cubrirá directamente el valor de la matrícula de cada período académico mediante desembolsos a la Universidad Distrital. Además, los estudiantes seleccionados recibirán un apoyo de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período cursado, sujeto a la disponibilidad de recursos.

La convocatoria también incluye un programa de alimentación universitaria, con entrega de plato servido o bono de alimentación. Los beneficiarios accederán a jornadas de tamizaje clínico y preventivo en salud integral, que contemplan pruebas básicas de laboratorio y valoración de resultados.

La Universidad ofrecerá tutorías académicas especializadas, individuales o grupales, para fortalecer el acompañamiento disciplinar. Los beneficios solo comenzarán a entregarse cuando el aspirante complete la formalización y adquiera la condición de beneficiario.

No habrá reconocimiento retroactivo de apoyos para períodos académicos cursados antes de la formalización. Esto también aplica en casos de reemplazos mediante lista de espera.

La priorización tendrá en cuenta el subgrupo del Sisbén del aspirante, con orden de atención para los grupos A, B y C según su nivel de vulnerabilidad. Si se presenta un empate, se aplicarán criterios adicionales: ser mujer, mujer con hijos, persona con discapacidad, integrante de un grupo étnico, víctima del conflicto armado o persona migrante.

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