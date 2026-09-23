Abelardo de la Espriella firmó las extradiciones de ‘Allende’ y ‘Larry Changa’: quiénes son estos peligrosos cabecillas de las disidencias de las Farc y del Tren de Aragua

Abelardo de la Espriella firmó las extradiciones de ‘Allende’ y ‘Larry Changa’ peligrosos cabecillas de disidencias de las Farc y del Tren de Aragua - crédito Polícia Nacional/Reuters

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó las resoluciones que habilitan las extradiciones de Allende Perilla Sandoval, alias Allende, y de Larry Changa, jefe del Tren de Aragua requerido por la justicia chilena. La decisión sobre el cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano avanza pese a que en Colombia mantiene cuatro procesos penales activos por homicidio y amenazas.

La resolución favorable para Allende dispone su entrega a Estados Unidos para responder ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas por una acusación emitida el 26 de junio de 2024. El expediente estadounidense lo vincula con delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

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El documento identifica dos cargos: fabricación y distribución de cocaína con conocimiento de que sería importada ilegalmente al pís norteamericano, y asociación delictuosa para importar, fabricar y distribuir esa sustancia. La autorización se apoya en el concepto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004.

El jefe de Estado ha reiterado que durante su administración no habrá concesiones para los criminales - crédito Dapre

La decisión presidencial alcanza además a Larry Amaury Álvarez Núñez y/o Víctor Miguel Moreno Álvarez, identificado en la resolución como alias Larry Changa. El texto confirma la Resolución Ejecutiva 245 del 17 de junio de 2026, mediante la cual el Gobierno nacional concedió su extradición.

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Allende será juzgado en Estados Unidos mientras conserva investigaciones abiertas en Colombia

La resolución establece que Allende Perilla Sandoval deberá comparecer ante las autoridades estadounidenses por la acusación radicada bajo el caso 4:24CR-142-SDJ-KPJ. El documento señala: “Conceder la extradición del ciudadano colombiano Allende Perilla Sandoval para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”.

El expediente remitido por Estados Unidos sostiene que el requerido enfrentará el Cargo Uno por fabricación y distribución de cocaína destinada al mercado estadounidense, además de apoyo e instigación. El Cargo Dos se refiere a una asociación delictuosa para importar cocaína y fabricar y distribuir la droga con el mismo destino.

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Alias Allende fue solicitado en extradicción por Estados Unidos - crédito Ministerio de Justicia

El fallo también deja constancia de que la Fiscalía 13 Especializada de Bogotá mantiene una investigación activa por homicidio contra Allende. La Fiscalía 47 Especializada de la capital adelanta, a su vez, una indagación vigente por amenazas.

En Nariño, la Fiscalía 12 Especializada de Pasto tiene otra investigación activa por homicidio, mientras que la Fiscalía 15 Especializada de Tumaco conserva una indagación por el mismo delito. Los cuatro expedientes continúan abiertos según la información incorporada al trámite de extradición.

La resolución sobre Larry Changa confirma una entrega ya concedida por el Gobierno

La resolución sobre Larry Changa confirma una entrega ya concedida por el Gobierno- crédito Policía Nacional

El artículo primero del documento ordena: “Confirmar la Resolución Ejecutiva número 245 del 17 de junio de 2026, por medio de la cual el Gobierno nacional concedió la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez y/o Víctor Miguel Moreno Álvarez”. La fuente lo identifica como alias Larry Changa y como jefe del Tren de Aragua solicitado por Chile.

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El texto suministrado también incorpora un apartado sobre Alexander Celis Durango, alias Bayón o Bairon, acusado de fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína desde alrededor de 2009 en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y otros lugares. La acusación señala que la droga tenía como destino ilegal Estados Unidos.

La Nota Verbal 1549 del 24 de agosto de 2023 indica que la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió el 3 de marzo de 2021 una orden de detención contra Celis Durango. “Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”, puntualiza el documento.

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Abelardo de la Espriella reaccionó a propuesta de ‘Pinocho’, miembro de la alta cúpula de las Acsn, de entregarse a las autoridades

El jefe de Estado colombiano afirmó que si no se entrega a las autoridades, la orden es darlo de baja - crédito @ABDELAESPRIELLA

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), dijo estar dispuesto a entregarse a la justicia tras la baja de “Bendito Menor”, pero condicionó esa decisión a la aprobación de una ley de sometimiento y a garantías para evitar una condena de hasta 40 años de cárcel en Colombia.

En reacción a la propuesta de alias Pinocho, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitó al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora y al ministro de Justicia, Iván Cancino, ejecutar acciones para el sometimiento a la justicia del líder criminal.

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“Señores ministros de Defensa y de Justicia, @mindefensa y @MinjusticiaCo , por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde. ¡Firme por la Patria!”.